SOGO台北店周年慶11月6日上場 主打回饋天花板、精品最高回饋16%

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
遠東SOGO董事長黃晴雯率領經營團隊一同為周年慶揭示業績目標121億。圖／SOGO提供
遠東SOGO周年慶將於11月6日至11月17日開跑，遠東SOGO董事長黃晴雯表示，前兩季因國際政經因素影響，消費動能疲軟，但政府即將普發1萬元現金，預期對消費者會起到刺激作用，加上SOGO今年周年慶擴大回饋，除了聯名卡會員回饋可達20%，指定精品回饋最高達16%為業界最高，天氣明顯降溫，預計買氣會愈來愈熱，全台7店周年慶業績目標121億。

SOGO台北店今年周年慶即強打「回饋最強天花板」的口號，首先用中信SOGO聯名卡有最佳回饋優勢、最高14%回饋；SOGO APP會員購物前下載先獲得6,900元電子折價券；美妝天后宮忠孝館霸氣端出「超值獨家買1送10」、「買2送2再現折1,000元」；買黃金趁現在，黃金珠寶回饋逾22%；復興館國際精品搭配SOGO聯名卡合併最高回饋達14%、將於12月底熄燈的敦化館，為最後一回合的周年慶端出指定精品最高回饋16%。忠孝、復興的流行女裝、女鞋、休閒潮流等多個業種回饋最高回饋都逾20%。

普發現金是各界都期待的買氣大補丸，黃晴雯指出，依2023年4月普發6,000元現金，三個月業績成長21%的經驗值，這次普發1萬現金正值周年慶，會是很實質的幫助。另外，這幾天風雨過後，氣溫明顯下降，對於消費者購買冬季甚至是明年早春的衣物會特別有感覺，對於服飾業種會帶來相當程度的幫助。

周年慶集全年最優惠於一身，SOGO除了聯名卡獨享4%回饋無上限，女裝、女鞋、男裝、鍋具、寢飾當日單卡消費滿6,000送600抵用券，合併最高14％回饋。另外各業種滿額回饋包括化妝品單日單櫃滿6,000送800；指定國際精品單日累計滿2萬送2千；家電區天天推出頂級消費禮，11月6日首日指定滿額更有機會帶走iPhone 17 256G。

忠孝、復興兩館也有樓層新風貌，包括忠孝館B1嶄新升級、復興館7樓男裝與B3美食街全新亮相，帶來更多新品牌加入周年慶。

另外，SOGO主顧客每年周年慶最愛收集兌換的來店禮，今年主角是「蠟筆小新」，全台共準備超過20款蠟筆小新要送給消費者。

SOGO今年周年慶來店禮主角是「蠟筆小新」。圖／SOGO提供
忠孝館iPhone 17 Pro 512G每台售價46,900元，加贈1,000元商品券。圖／SOGO提供
忠孝館11月6日首日限定，SHISEIDO國際櫃NO.1乳霜王買小送大超值組再加贈百優精純乳霜18ml，價值5,824元、優惠價2,520元(限量500組)。圖／SOGO提供
復興館全台獨家Clé de peau BEAUTE激光加大版獨家組價值22,568元，優惠價11,500元，再加贈SOGO電子商品券1,200元(限量20組)。圖／SOGO提供
