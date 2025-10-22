可切換身份、跨系統轉移！LINE Premium訂閱服務每月165元明年上線

想要將LINE工作、私人帳號分開，或是想要跨系統備份，終於有解了！LINE今於「LINE CONVERGE 2025」活動宣布，將在台灣推出全新會員計畫「LINE Premium」，提供用戶專屬訂閱福利與進階功能，全面升級使用體驗。台灣成為繼日本與泰國之後第3個導入市場，預計2026年上半年正式上線，每月訂閱費用165元，首月可免費體驗。官方表示，LINE Premium將整合更多跨服務權益，未來將持續擴增會員專屬功能與方案。

LINE Premium首波將推出5項通訊軟體進階功能，解決用戶在備份、跨裝置轉移與身份管理等面向的使用痛點。包括「自選個人檔案」，可額外建立2組不同用途的檔案，分別應用於工作、家庭或社交場合，並自訂顯示對象；「相簿功能升級」則可直接從聊天室儲存影片至LINE相簿，並支援原始畫質照片上傳，會員可儲存最多100支影片（每支上限5分鐘或200MB），照片與影片合計上限1,000個檔案。

「進階備份」功能則可自動將聊天室中的文字、照片、影片、語音與檔案等內容備份至LINE雲端，容量上限達100GB，支援iOS與Android跨系統轉移，確保換機後資料完整無虞。此外，會員可更換「應用程式圖示」與「字型」，享受更多個人化體驗，官方也預告將與特定IP推出限定主題版本。

除了通訊軟體升級，LINE Premium也將整合LINE家族服務的會員專屬權益，涵蓋LINE購物、LINE旅遊、LINE禮物與LINE MUSIC等4大平台。LINE購物會員每月可獲得50點LINE POINTS紅包，滿599元即可使用，新會員加贈168點；LINE旅遊則提供每月100點紅包，滿5,000元可使用，新會員加贈500點；LINE禮物提供每月共計250元的特定賣場優惠券，新會員另享50元加碼；LINE MUSIC會員每月可免費自選3首音樂作為鈴聲、答鈴或背景音樂。