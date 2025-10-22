台中購物節走向國際化！外國人有1萬美金專屬獎 後天起跑

台中市長盧秀燕今宣布第七屆購物節本月24日起跑，時間至12月25日。她透露購物節連年消費金額創新高的秘訣有三，還說今年最大特色是新增了外國人的專屬獎，總有3個1萬美金獎，有信心今年消費總額還會突破去年的353億元。

有來自法國、芬蘭、捷克、菲律賓、印尼等國的代表出席記者會，市府在會場上播放他們親自為購物節代言的影片。他們不僅為台中購物節宣傳，同時也介紹自己國家的文化、風情和在台中市經營的餐廳和企業。

盧秀燕說，台灣各地的購物節都是以本國民眾為主，但是台中市已做到國際化。去年有1萬多個外國人下載App參加活動，他們不只是來旅遊，還下載了App。因此，市府希望透過行銷，讓更多的外國人到台中市來消費、認識台中。因此，市府今年特別增加了一個獎項，中獎了就有1萬美元的專屬獎，鼓勵他們認識台中並且在台中消費，這是今年的創舉。

她說，7年前剛辦的時候，有人說別的城市已經跑了10幾年，妳有辦法超越嗎？會讓台中的經濟更好嗎？但是，台中第一年就創下25億元的消費金額，是全國第一名，去年並已經成長到353億元，打敗了百貨公司和其他城市的購物節，但最重要的是拚經濟有效。

盧秀燕透露3個台中購物節會成功的秘密，第一是店家很強，好推銷，第二是別人最大獎送1、20萬元或者是1部汽車，但台中是直接送的是一棟價值千萬元的房子。她曾經在打電話通知中獎人時，中獎人會以為接到詐騙電話，但現在大家接到電話已經會主動問「我購物節中了什麼獎」，顯示已經建立了城市的品牌。第三則是，獎項全都是用現金，因為鍋碗瓢盆或者是家電大家都已經有很多了，所以全部用現金，最小獎是3千元，去年還有7人拿到百萬現金。

立法院副院長江啟臣英語致詞時特別向外國使節們說，我們有共通的語言，就是「shopping」希望他們購物愉快，也許有機會接到盧秀燕的中獎電話和中了一棟房子。