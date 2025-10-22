快訊

陳漢典現身Mark Gonzales甜喊「Lulu讓我變完整」 婚禮將以樂園為主題

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Mark Gonzales的招牌Logo為黃色小天使，陳漢典瞬間告白老婆Lulu，「Lulu就是我找到的另一隻翅膀，我變成一個完整的小天使了」。圖／Mark Gonzales提供
Mark Gonzales的招牌Logo為黃色小天使，陳漢典瞬間告白老婆Lulu，「Lulu就是我找到的另一隻翅膀，我變成一個完整的小天使了」。圖／Mark Gonzales提供

跟Lulu認愛結婚後，陳漢典每次現身，都有對Lulu的各種真愛宣言。陳漢典今天出席潮牌Mark Gonzales秋冬發表，剛好Mark Gonzales的招牌Logo就是黃色小天使，他甜蜜的說，「Lulu就是我找到的另一隻翅膀，我變成一個完整的小天使了！」

街頭風潮牌「Mark Gonzales」是滑板界傳奇人物Mark Gonzales的同名品牌，同時他本人也身兼當代藝術家等多重身份；而陳漢典也身兼主持、戲劇、音樂、舞蹈等演藝創作，與品牌一拍即合。

陳漢典幽默地說，我本身除了主持，我也是跳唱歌手（因為跳得比唱的好），同時我也是演員的身份。他從學生時期就開始跳舞，也是熱舞社社長。「對我來說，舞蹈可說是我的初心，我很幸運我的工作是可以跟興趣結合，我自詡為最會跳舞的主持人，別忘了我本身是自來水盃舞蹈大賽的亞軍，但這個比賽在二十幾年前辦了第一屆後，就已經停辦了」。

談到Mark Gonzales的小天使Logo，陳漢典瞬間感性的說「我們都是來尋找另一隻翅膀變成完整的人，我跟Lulu一直以來都是很好的朋友、很好的夥伴，我們彼此談心交換心事，久了後，我們發現彼此是最了解對方的人，有一天，我突然發現她讓我變得很有勇氣，我只要心裡面有她的時候，我就什麼都不怕了，她對我來說真的很重要，在那個時刻，我就覺得不要再蹉跎下去了，就勇敢一次吧，還要再尋覓什麼嗎？我覺得不用了。現在我找到另一隻翅膀了，我變成一個完整的小天使」。

陳漢典也透露跟Lulu籌備婚禮的過程非常Peace、溝通沒有任何阻礙。婚禮風格會以「樂園」為主題，他說「細節的部分我要稍微保留一下，但可以透露的是我們的婚禮非常可愛，會是一個非常好玩的婚禮，感覺來到一個樂園，你們到時看了就知道了」。

至於Lulu的婚紗造型會比在紅毯還辣嗎？陳漢典這樣說「她在我心中不是辣妹，是一種知性美，可以很可愛也可以漂亮、很性感，不是用一個辣字就能夠講完的，我真的很期待她婚禮當天的婚紗，我現在只有看到幾套，她現在也還在選擇，請大家拭目以待」。

陳漢典以品牌好友身份出席Mark Gonzales 2025秋冬發表。圖／Mark Gonzales提供
陳漢典以品牌好友身份出席Mark Gonzales 2025秋冬發表。圖／Mark Gonzales提供
陳漢典詮釋Mark Gonzales 2025秋冬系列。圖／Mark Gonzales提供
陳漢典詮釋Mark Gonzales 2025秋冬系列。圖／Mark Gonzales提供
陳漢典詮釋Mark Gonzales 2025秋冬系列。圖／Mark Gonzales提供
陳漢典詮釋Mark Gonzales 2025秋冬系列。圖／Mark Gonzales提供

婚禮 婚紗 品牌

