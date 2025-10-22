《迷宮裡的魔術師》推理之外 是一場看透人心的魔術

《迷宮裡的魔術師》（Black Showman）改編自東野圭吾的同名小說。導演以懸疑推理結合舞台幻術的手法，講述一位魔術師運用觀察力與心理戰解開謎案的故事。開場從一場華麗的拉斯維加斯魔術表演展開，光影交錯、氣勢十足，卻在疫情後的蕭條小鎮中急轉直下，氣氛隨即轉為陰鬱與現實。

電影的敘事主軸圍繞真世（有村架純飾）返鄉調查父親死亡真相，並與叔叔武史（福山雅治飾）重逢。叔侄搭檔的互動成為情感支撐，全片節奏在兩人的對話與調查之間推進。

福山雅治以熟悉的冷靜氣場塑造出兼具理性與戲劇張力的魔術師角色；有村架純則以細膩情緒平衡懸疑氛圍，兩人之間的化學反應成為電影最大亮點。

圖／采昌亞洲電影世界 CAI CHANG Asia提供

在推理層面，《迷宮裡的魔術師》並非節奏明快的犯罪片，而是以日式敘事特有的沉穩步調展開。電影鋪陳大量人物關係與背景線索，雖讓情節略顯冗長，卻也強化了小鎮人情與人性糾葛的厚度。

圖／采昌亞洲電影世界 CAI CHANG Asia提供

或許觀眾會覺得線索分散、節奏不均，但在最終真相揭曉時，仍能感受到情感收束的力量。

畫面上，攝影極具美感。導演選擇於岐阜縣取景，紅葉與河川的自然景致為懸疑劇情添上詩意，也讓推理過程多了幾分抒情色彩。

特別是結尾的「同學會」段落，將舞台魔術與心理對決結合，既是破案高潮，也象徵人心難測的迷宮。

圖／采昌亞洲電影世界 CAI CHANG Asia提供

《迷宮裡的魔術師》不是節點分明的推理片，而更像是一場以表演包裝的對話。謎題不算複雜，動機也稱不上驚人，但導演著重於「揭示」而非「反轉」，讓整體調性維持在克制與節制之間。

對熟悉東野圭吾作品的觀眾，這樣的節奏或許平淡，卻也是他筆下最熟悉的底色：人心的矛盾。

◎本文內容已獲 若鯨 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。