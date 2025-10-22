快訊

一口走進香料市集！格蘭傑香料物語以摩洛哥紅酒桶 釀出異國辛香

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
格蘭傑「香料物語」建議售價2,400元。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
蘇格蘭高地單一麥芽威士忌品牌格蘭傑（Glenmorangie） 推出年度「格蘭傑物語系列」（A Tale Of... Series）第六款限量作品——「香料物語」（A Tale of Spices）。靈感來自世界香料市集的繽紛色彩與濃郁氣息，以四種桶型換桶熟成，打造前所未有的異國辛香層次。

這次格蘭傑首度使用業界罕見的 「摩洛哥紅酒桶」，結合「全新炙燒橡木桶」、「PX 雪莉桶」與「重新刨製再烘烤的紅酒桶」，共同構築出深邃辛香與甜美花香交織的風味結構。

格蘭傑總製酒師比爾・梁思敦博士（Dr. Bill Lumsden）表示：「香料市集的氣味總令我著迷，這款作品正是那份靈感的延伸——每一口都像走進香料市場的轉角，驚喜不斷。」

「香料物語」開瓶即可感受到玫瑰、茉莉、紫丁香等花香，隨後是孜然、番紅花、薑與八角的辛香奔湧；入口後辛香轉化為太妃糖、黑糖與杏仁的柔和甜韻，餘韻悠長而溫潤，層次分明如華麗香料畫卷。

這款酒甫上市即榮獲 2025 年國際烈酒競賽（ISC）金牌獎，包裝以香料市集堆疊如山的繽紛景象為靈感，瓶盒設計極具收藏價值與節慶贈禮魅力。格蘭傑「香料物語」建議售價2,400元，全台菸酒專賣店與指定酒吧已陸續上架。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

格蘭傑「香料物語」以四種不同桶型換桶熟成：包含業界罕見「摩洛哥紅酒桶」、「全新炙燒橡木桶」、「PX 雪莉桶」與「重新刨製再烘烤的紅酒桶」。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭傑物語系列全新年度限量版高地單一麥芽威士忌格蘭傑「香料物語」，演繹香料市集的繽紛色彩與飽滿香氣。右為格蘭傑總製酒師比爾・梁思敦博士。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
紅酒 氣味 售價

