歐米茄OMEGA推行「大師天文台認證」10周年 全面「芯」動！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
包含防水、防磁、六方位校準、動力儲存等八項測試，皆測試當機芯裝入表殼後的真實情況，聚焦在日常實用。圖／OMEGA提供

除了追求精密性，穩定、更多面向的穩定度，更是當代高級手表的衡量準則。歐米茄（OMEGA）自2015年發表了「Master Chronometer」大師天文台認證後至今迎向10周年紀念，不僅已成功吸引其他品牌表廠加入，亦展現了OMEGA自我提升的持續熱情與動力。

在2010年以前，近代的瑞士鐘表產業多以瑞士天文台認證（COSC）與日內瓦印記（Gevena Seal）為兩大指標；然鑑賞手表的面相有多重面向，除了運轉的精準性、打磨修飾的細節修飾、複雜功能（Complication）的挑戰物理極限，能夠滿足生活中不同場合水氣、磁性，以致穩定度的挑戰，更讓手表從束之高閣的藏品晉升為可每日配戴、享受的精品。

過往發表經典包含超霸（Speedmaster）、星座（Constellation）、海馬（Seamaster）、碟飛（De Ville）四大系列的OMEGA，是在2015年時和瑞士聯邦計量科學研究所（METAS）共同合作，發表了Master Chronometer「大師天文台認證」，並進一步普及到品牌近乎90%以上的機械表。

有別於過往的認證多針對機芯為主，所謂的大師天文台認證是指同時針對機芯與表款，並滿足防水性能、動力儲存、溫度變化、可抵抗15,000高斯磁場的抗磁能力...等八項測試，同時表款還需滿足10天測試、（較傳統五方位更嚴格的）六方位測試，最終日誤差需在0至5秒間，不僅高於傳統瑞士天文台的-4/+6秒，測試的更是機芯裝入表殼內後的穩定度。

而2010年後，至少另有多個高級品牌分別推出了自定義、自家審核的高級認證，但OMEGA則是交由公正的第三方、「瑞士聯邦計量科學研究所」（METAS）進行認證，同時近年並也有其他品牌加入此一認證，亦可解讀為該認證的受到肯定。

OMEGA總裁兼執行長Raynald Aeschlimann亦表示，身為品牌總裁很自豪能推動這項標準於全系列表款的落實，同時見證它為品牌帶來的價值提升。10年來OMEGA共有超過250只歐米茄獲得Co-Axial Chronometer（同軸擒縱大師天文台認證），同時全系列表款的保固

亦延長為五年；然OMEGA並未以METAS認證為終點，品牌近年再展開全新的Laboratoire de Précision精準實驗室計畫，該實驗室獲得瑞士認證服務（SAS）的授權，可同時進行「（瑞士）天文台」、「大師天文台」雙重認證，一如2015年首個通過METAS認證的Globemaster星座系列一般，以科學為準繩、以遙不可及的星辰為目標，持續向真實邁進。

「Master Chronometer」大師天文台認證後至今迎向10周年紀念，展現OMEGA自我提升的持續熱情。圖／OMEGA提供
「Master Chronometer」大師天文台認證後至今迎向10周年紀念，展現OMEGA自我提升的持續熱情。圖／OMEGA提供
OMEGA在2015年首次獲得大師天文台認證的Globemaster星座表款，面盤上並有著Co-Axial Chronometer字樣。圖／OMEGA提供
OMEGA在2015年首次獲得大師天文台認證的Globemaster星座表款，面盤上並有著Co-Axial Chronometer字樣。圖／OMEGA提供

