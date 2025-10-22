快訊

肋眼牛排999元限時開吃！德州鮮切牛排慶11周年 逆勢降價太佛心

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
進口美國牛肉價格飛升，「肋眼嘉年華」逆勢降價，希望讓民眾能體會不用花大把鈔票，就能享用高品質牛肉的幸福。圖／開展餐飲集團提供
進口美國牛肉價格飛升，「肋眼嘉年華」逆勢降價，希望讓民眾能體會不用花大把鈔票，就能享用高品質牛肉的幸福。圖／開展餐飲集團提供

全美最大連鎖牛排品牌Texas Roadhouse德州鮮切牛排迎來登台11周年，即日起至11月11日推出「肋眼嘉年華」，集結10盎司、12盎司、16盎司、20盎司不同份量肋眼牛排；其中的10盎司更是首度登場，原價1,200元，活動期間優惠999元即可享用，另搭配一道自選手工配菜。

開展餐飲集團營運長李宏智表示，進口美國牛肉價格飛升之際，「肋眼嘉年華」卻推出千元有找的肋眼牛排，堪稱「奇襲」。這次的活動除了希望回饋台灣消費者長期的支持，也期待透過「肋眼嘉年華」，讓更多民眾親自體會不須花大把鈔票，就能享用高品質牛肉的幸福。

根據Texas Roadhouse舉辦的「最喜愛的牛排部位」票選活動，肋眼牛排毫無懸念奪冠。而網路調查票選台灣人最愛的10大牛排結果也顯示，包含老饕牛排在內的「肋眼」部位，強佔3席，充分顯示肋眼牛排如大理石般的美麗油花，兼具軟嫩與嚼勁的獨特魅力。

「肋眼嘉年華」活動期間，凡點購任一款肋眼牛排，即可以「加價111元」，享用指定飲品優惠。包含「班杰明美式拉格」、「臺虎生啤酒〈嗨〉」；若偏好無酒精飲品，也可選擇「薄荷泡泡」或「蔚藍海岸」，清爽開胃，在歡慶之餘也為眾人的荷包把關。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Texas Roadhouse德州鮮切牛排11週年慶以「肋眼嘉年華」為主題，集合各種不同尺寸的肋眼牛排，滿足想大啖好肉的心。圖／開展餐飲集團提供
Texas Roadhouse德州鮮切牛排11週年慶以「肋眼嘉年華」為主題，集合各種不同尺寸的肋眼牛排，滿足想大啖好肉的心。圖／開展餐飲集團提供
Texas Roadhouse慶週年，10盎司肋眼牛排，限期優惠999元，千元有找就能享用高品質美味。圖／開展餐飲集團提供
Texas Roadhouse慶週年，10盎司肋眼牛排，限期優惠999元，千元有找就能享用高品質美味。圖／開展餐飲集團提供

