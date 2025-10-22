快訊

比藝人還搶鏡！坤達拘提畫面「檢察官顏值」網歪樓

直播／輝達要來了！T17、18地上權案 新壽宣布返回支付相關成本後同意合意解約

非洲豬瘟影響！乾杯「停售豬五花」、鼎泰豐「改用冷藏、冷凍豬肉」

Global Mall周年慶再加碼！滿3000送500 Hello Kitty掀粉紅蒐集潮

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
Global Mall《20週年慶》因應換季需求，力推冬季保養品，20大商品折扣下殺6折起。圖／Global Mall提供
Global Mall《20週年慶》因應換季需求，力推冬季保養品，20大商品折扣下殺6折起。圖／Global Mall提供

10月底即將迎接今年最後一次連續假期，周年慶看準商機加碼祭第二波超值優惠，不管是增添旅遊裝備、選購小家電或潮流服飾，都能搭配周年慶回饋更加划算。Global Mall《20週年慶》第二波優惠將於10月23日起至11月3日登場，全台8店力推「周年慶購物攻略」精選輕巧機能服飾、入冬彩妝保養品、暖冬小家電及冬季寢具等20大商品折扣下殺6折起。

此外，Global Mall新北中和、桃園A8、A19及屏東市搭GMpay首綁Global Mall聯名卡享消費滿3,000元最高贈500元電子商品禮券，而板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站則為消費滿2,000元最高贈400元電子商品禮券，Global Mall新北中和店再推指定業種消費滿萬贈500元電子商品禮券，大省荷包更有感。

首四日限定10月23日至10月26日來店消費再享「點數加倍贈」，消費滿1,000元點數10倍送及登入APP扣點數1點兌200元電子商品禮券（原10點可折抵3元），點數放大更超值。《20週年慶》多元支付再加碼，Global Mall獨家優惠iPASS MONEY消費滿399元贈100元優惠券，聰明消費最實惠。

20周年慶Global Mall攜手合作全球超人氣角色Hello Kitty，第二波10月23日起再推超萌Hello Kitty會員限定好禮，包含新入會員不限消費金額即可兌Hello Kitty生活手巾，也能消費滿額或扣點數兌換Hello Kitty收納購物袋、記憶地墊等實用小物，滿足粉絲Hello Kitty全套組蒐集夢。

Global Mall《20週年慶》第二波優惠於10月23日起至11月3日正式開跑，會員於新北中和店、桃園A8、林口A19及屏東市指定專門店消費滿3,000元贈300元電子商品禮券，若會員刷Global Mall聯名卡消費累計滿2,000元贈100元電子商品禮券，首度綁定GMpay刷Global Mall聯名卡再贈100元電子商品禮券，故消費滿3,000元最高可獲500元電子商品禮券。

另外板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站則為指定專門店消費滿2,000元贈200元電子商品禮券，會員刷Global Mall聯名卡消費累計滿2,000元贈100元電子商品禮券，若首綁GMpay刷Global Mall聯名卡消費滿1,000元再贈100元電子商品禮券，所以消費滿2,000元最高可獲得400元電子商品禮券。

且《20週年慶》第二波首四日力推「點數加倍贈」超值好康，10月23日至10月26日於指定專門店當日單筆消費滿1,000元可享點數10倍送，以及登入手機會員APP扣1點即可兌200元限量優惠金，點數放大省錢更有感。

另，Global Mall新北中和店首四日推獨家推限量「磁吸小燈箱」精美好禮，會員可於10月23日扣點數20點99元現金加價購，或10月24日至10月26日選擇扣200點會員點數兌換，精緻小巧的小燈箱可愛又療癒。

Global Mall《20週年慶》攜手超人氣角色Hello Kitty，可愛模樣吸引民眾兌換，可見粉色商機無限，二波周年慶再推Hello Kitty粉萌會員禮強力吸客，10月23日起新加入會員不限消費金額發票即可兌「生活應援手巾」，還有10月24日至10月26日連假限定「生活記憶地墊」，會員刷Global Mall聯名卡累計消費滿1,500元即可兌換，其他還有「收納式購物袋」、「日常風格分隔餐盤」等粉萌會員禮，透過消費滿額或扣會員點數輕鬆將粉嫩Hello Kitty帶回家。

多元支付攜手同慶20周年慶祭出獨家優惠，10月23日起至11月30日iPASS MONEY推環球全台8家實體店限定，民眾使用iPASS MONEY APP消費滿399元即可獲得100元iPASS MONEY優惠券，每人限得3份（每份為優惠券面額50元2張），數量有限兌完為止。另外，悠遊付與環球同慶，登入悠遊付APP免費領Global Mall 20元現金券，11月30日前可於全台8店門市及環球Online線上消費使用，一同享受周年慶熱鬧購物氛圍，便利性再升級、提升民眾消費體驗。

10月底迎接今年最後一個連續假期，不少民眾規畫與親友聚餐或為年底出遊行程預先籌備，帶動餐飲美食、潮流服飾、生活機能用品等商機，同步因應天氣轉涼及家具換季需求，小家電、冬被寢具、冬季保養品等類型詢問度炙熱，帶起新一波暖冬商品採買潮，20大商品折扣下殺6折起，輕鬆選購省荷包。

消費 商品 禮券 周年慶

延伸閱讀

新光三越天母店周年慶10月23日開跑 首推點數兌換10家餐廳美食券

【Threads上紅什麼】Hello Kitty搬進你家！H&M Home聯名限量系列這時間開賣，怎麼買？有哪些系列？

深夜暴雨襲新北！深坑馬路變河道、中和民宅積水 民怨整夜沒睡

新光三越店王店后首度聯手周年慶有多猛？首日32萬人次血拼業績創新高

相關新聞

歐米茄OMEGA推行「大師天文台認證」10周年 全面「芯」動！

除了追求精密性，穩定、更多面向的穩定度，更是當代高級手表的衡量準則。歐米茄（OMEGA）自2015年發表了「Master...

肋眼牛排999元限時開吃！德州鮮切牛排慶11周年 逆勢降價太佛心

全美最大連鎖牛排品牌Texas Roadhouse德州鮮切牛排迎來登台11周年，即日起至11月11日推出「肋眼嘉年華」...

台灣虎航首開台南飛熊本航線 星宇航空攜手法國潮牌推聯名商品

台灣虎航今天宣布將於12月陸續開航高雄-熊本、台南-熊本和台南-沖繩等3條新航線。其中，熊本除了是飛航日本的第23個航點...

與小帥哥雅各艾洛迪在紐約共度週末！卡地亞與金獎導演揭LOVE全新篇章

1969年設計師Aldo Cipullo為卡地亞打造了經典的LOVE手環：以純金打造、由兩個半圓組成的堅硬橢圓手環，上面...

南霸天！台虎12月陸續開航南台灣飛熊本、沖繩航線

看好日本旅遊市場的無限潛力，台灣虎航今(22)日宣布將於12月陸續開航高雄-熊本、台南-熊本和台南-沖繩等3條新航線。其...

遠東SOGO周年慶11月6日開跑 業績挑戰121億元

遠東SOGO周年慶將於11月6日開跑，董事長黃晴雯表示，國際政經情勢詭譎多變，消費動能疲軟，但政府即將普發1萬元現金，對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。