Global Mall周年慶再加碼！滿3000送500 Hello Kitty掀粉紅蒐集潮

10月底即將迎接今年最後一次連續假期，周年慶看準商機加碼祭第二波超值優惠，不管是增添旅遊裝備、選購小家電或潮流服飾，都能搭配周年慶回饋更加划算。Global Mall《20週年慶》第二波優惠將於10月23日起至11月3日登場，全台8店力推「周年慶購物攻略」精選輕巧機能服飾、入冬彩妝保養品、暖冬小家電及冬季寢具等20大商品折扣下殺6折起。

此外，Global Mall新北中和、桃園A8、A19及屏東市搭GMpay首綁Global Mall聯名卡享消費滿3,000元最高贈500元電子商品禮券，而板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站則為消費滿2,000元最高贈400元電子商品禮券，Global Mall新北中和店再推指定業種消費滿萬贈500元電子商品禮券，大省荷包更有感。

首四日限定10月23日至10月26日來店消費再享「點數加倍贈」，消費滿1,000元點數10倍送及登入APP扣點數1點兌200元電子商品禮券（原10點可折抵3元），點數放大更超值。《20週年慶》多元支付再加碼，Global Mall獨家優惠iPASS MONEY消費滿399元贈100元優惠券，聰明消費最實惠。

20周年慶Global Mall攜手合作全球超人氣角色Hello Kitty，第二波10月23日起再推超萌Hello Kitty會員限定好禮，包含新入會員不限消費金額即可兌Hello Kitty生活手巾，也能消費滿額或扣點數兌換Hello Kitty收納購物袋、記憶地墊等實用小物，滿足粉絲Hello Kitty全套組蒐集夢。

Global Mall《20週年慶》第二波優惠於10月23日起至11月3日正式開跑，會員於新北中和店、桃園A8、林口A19及屏東市指定專門店消費滿3,000元贈300元電子商品禮券，若會員刷Global Mall聯名卡消費累計滿2,000元贈100元電子商品禮券，首度綁定GMpay刷Global Mall聯名卡再贈100元電子商品禮券，故消費滿3,000元最高可獲500元電子商品禮券。

另外板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站則為指定專門店消費滿2,000元贈200元電子商品禮券，會員刷Global Mall聯名卡消費累計滿2,000元贈100元電子商品禮券，若首綁GMpay刷Global Mall聯名卡消費滿1,000元再贈100元電子商品禮券，所以消費滿2,000元最高可獲得400元電子商品禮券。

且《20週年慶》第二波首四日力推「點數加倍贈」超值好康，10月23日至10月26日於指定專門店當日單筆消費滿1,000元可享點數10倍送，以及登入手機會員APP扣1點即可兌200元限量優惠金，點數放大省錢更有感。

另，Global Mall新北中和店首四日推獨家推限量「磁吸小燈箱」精美好禮，會員可於10月23日扣點數20點99元現金加價購，或10月24日至10月26日選擇扣200點會員點數兌換，精緻小巧的小燈箱可愛又療癒。

Global Mall《20週年慶》攜手超人氣角色Hello Kitty，可愛模樣吸引民眾兌換，可見粉色商機無限，二波周年慶再推Hello Kitty粉萌會員禮強力吸客，10月23日起新加入會員不限消費金額發票即可兌「生活應援手巾」，還有10月24日至10月26日連假限定「生活記憶地墊」，會員刷Global Mall聯名卡累計消費滿1,500元即可兌換，其他還有「收納式購物袋」、「日常風格分隔餐盤」等粉萌會員禮，透過消費滿額或扣會員點數輕鬆將粉嫩Hello Kitty帶回家。

多元支付攜手同慶20周年慶祭出獨家優惠，10月23日起至11月30日iPASS MONEY推環球全台8家實體店限定，民眾使用iPASS MONEY APP消費滿399元即可獲得100元iPASS MONEY優惠券，每人限得3份（每份為優惠券面額50元2張），數量有限兌完為止。另外，悠遊付與環球同慶，登入悠遊付APP免費領Global Mall 20元現金券，11月30日前可於全台8店門市及環球Online線上消費使用，一同享受周年慶熱鬧購物氛圍，便利性再升級、提升民眾消費體驗。

10月底迎接今年最後一個連續假期，不少民眾規畫與親友聚餐或為年底出遊行程預先籌備，帶動餐飲美食、潮流服飾、生活機能用品等商機，同步因應天氣轉涼及家具換季需求，小家電、冬被寢具、冬季保養品等類型詢問度炙熱，帶起新一波暖冬商品採買潮，20大商品折扣下殺6折起，輕鬆選購省荷包。