台灣虎航首開台南飛熊本航線 星宇航空攜手法國潮牌推聯名商品
台灣虎航今天宣布將於12月陸續開航高雄-熊本、台南-熊本和台南-沖繩等3條新航線。其中，熊本除了是飛航日本的第23個航點外，台南-熊本更是台灣虎航首條從台南出發的國際航線，藉此強化台灣虎航航網的佈局優勢。台虎表示，高雄-熊本、台南-熊本航線預計2025年12月23日開航，開航初期每周營運2班；台南-沖繩航線預計2025年12月25日開航，開航初期每周營運2班。
台灣虎航指出，為慶祝三條航線開航，台灣虎航將於明天（23日）上午10時整至後天（24日）23時59分同步推出高雄-熊本、台南-熊本、台南-沖繩單程未稅新台幣1,599元起的開賣促銷價，更多相關訊息請詳見台灣虎航官網活動頁面。為了慶祝開航及推廣在地傳統美食，特別與曾為歷任總統提供辦桌服務的阿勇家合作，推出全新機上餐「阿勇家-東坡肉」，但機上餐僅於熊本往返航班提供且採每班限量供應，想品嚐的旅客務必得搶先於官網上預訂。
台灣虎航開拓新航線並推出全新機上餐，星宇航空則是跟法國潮流品牌 PALLADIUM合作，推出兼具時尚設計與機能性的聯名系列，產品涵蓋前開式行李箱、肩背手提托特包、輕巧側背小包及後背包；戶外用品系列包括鋪棉露營椅與輕量摺疊桌及304不鏽鋼內膽打造的雙層真空不鏽鋼杯，將於10月30日起在全台7-ELEVEN正式開賣。
星宇航空表示，PALLADIUM誕生於航空背景，最初以製造飛機輪胎聞名，精湛的帆布與橡膠層壓工藝成就了品牌的堅韌基因；而在戰後轉型製鞋後，品牌打造的Pampa Boots奠定經典軍風地位。本次聯名系列以高機能材質與細膩設計貫穿整體，融合星宇航空的精品設計感與PALLADIUM的硬派潮流風格。
