快訊

比藝人還搶鏡！坤達拘提畫面「檢察官顏值」網歪樓

直播／輝達要來了！T17、18地上權案 新壽宣布返回支付相關成本後同意合意解約

非洲豬瘟影響！乾杯「停售豬五花」、鼎泰豐「改用冷藏、冷凍豬肉」

台灣虎航首開台南飛熊本航線 星宇航空攜手法國潮牌推聯名商品

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
星宇航空攜手法國潮流品牌 PALLADIUM，推出兼具時尚設計與機能性的聯名系列，10月30日起在全台7-ELEVEN正式開賣。圖／星宇航空提供
星宇航空攜手法國潮流品牌 PALLADIUM，推出兼具時尚設計與機能性的聯名系列，10月30日起在全台7-ELEVEN正式開賣。圖／星宇航空提供

台灣虎航今天宣布將於12月陸續開航高雄-熊本台南-熊本和台南-沖繩等3條新航線。其中，熊本除了是飛航日本的第23個航點外，台南-熊本更是台灣虎航首條從台南出發的國際航線，藉此強化台灣虎航航網的佈局優勢。台虎表示，高雄-熊本、台南-熊本航線預計2025年12月23日開航，開航初期每周營運2班；台南-沖繩航線預計2025年12月25日開航，開航初期每周營運2班。

台灣虎航指出，為慶祝三條航線開航，台灣虎航將於明天（23日）上午10時整至後天（24日）23時59分同步推出高雄-熊本、台南-熊本、台南-沖繩單程未稅新台幣1,599元起的開賣促銷價，更多相關訊息請詳見台灣虎航官網活動頁面。為了慶祝開航及推廣在地傳統美食，特別與曾為歷任總統提供辦桌服務的阿勇家合作，推出全新機上餐「阿勇家-東坡肉」，但機上餐僅於熊本往返航班提供且採每班限量供應，想品嚐的旅客務必得搶先於官網上預訂。

台灣虎航開拓新航線並推出全新機上餐，星宇航空則是跟法國潮流品牌 PALLADIUM合作，推出兼具時尚設計與機能性的聯名系列，產品涵蓋前開式行李箱、肩背手提托特包、輕巧側背小包及後背包；戶外用品系列包括鋪棉露營椅與輕量摺疊桌及304不鏽鋼內膽打造的雙層真空不鏽鋼杯，將於10月30日起在全台7-ELEVEN正式開賣。

星宇航空表示，PALLADIUM誕生於航空背景，最初以製造飛機輪胎聞名，精湛的帆布與橡膠層壓工藝成就了品牌的堅韌基因；而在戰後轉型製鞋後，品牌打造的Pampa Boots奠定經典軍風地位。本次聯名系列以高機能材質與細膩設計貫穿整體，融合星宇航空的精品設計感與PALLADIUM的硬派潮流風格。

慶祝開航及推廣在地傳統美食，台灣虎航與曾為歷任總統提供辦桌服務的阿勇家合作，推出全新機上餐「阿勇家-東坡肉」。圖／台灣虎航提供
慶祝開航及推廣在地傳統美食，台灣虎航與曾為歷任總統提供辦桌服務的阿勇家合作，推出全新機上餐「阿勇家-東坡肉」。圖／台灣虎航提供
台灣虎航今天宣布將於12月陸續開航高雄-熊本、台南-熊本和台南-沖繩等3條新航線，將於明天上午推出高雄-熊本、台南-熊本、台南-沖繩單程未稅新台幣1,599元起的開賣促銷價。圖／台灣虎航提供
台灣虎航今天宣布將於12月陸續開航高雄-熊本、台南-熊本和台南-沖繩等3條新航線，將於明天上午推出高雄-熊本、台南-熊本、台南-沖繩單程未稅新台幣1,599元起的開賣促銷價。圖／台灣虎航提供
高雄-熊本、台南-熊本航線預計2025年12月23日開航，開航初期每周營運2班；台南-沖繩航線預計2025年12月25日開航，開航初期每周營運2班。圖／台灣虎航提供
高雄-熊本、台南-熊本航線預計2025年12月23日開航，開航初期每周營運2班；台南-沖繩航線預計2025年12月25日開航，開航初期每周營運2班。圖／台灣虎航提供
星宇航空與PALLADIUM聯名前開式行李箱，完美體現星宇航空強調的旅行美感。圖／星宇航空提供
星宇航空與PALLADIUM聯名前開式行李箱，完美體現星宇航空強調的旅行美感。圖／星宇航空提供

台灣虎航 熊本 台南

延伸閱讀

羅浮宮珍寶失竊 法國檢察官：財損估達8800萬歐元

MLB／大谷久違戶外打擊練習 492呎怪力轟擊中星宇航空看板上屋頂

月吸8000人！星宇機場貴賓室引進米其林餐點 「請客樓」下周率先進駐

星宇航空台北-馬尼拉航班12月16日復飛 即日起開放訂票

相關新聞

歐米茄OMEGA推行「大師天文台認證」10周年 全面「芯」動！

除了追求精密性，穩定、更多面向的穩定度，更是當代高級手表的衡量準則。歐米茄（OMEGA）自2015年發表了「Master...

肋眼牛排999元限時開吃！德州鮮切牛排慶11周年 逆勢降價太佛心

全美最大連鎖牛排品牌Texas Roadhouse德州鮮切牛排迎來登台11周年，即日起至11月11日推出「肋眼嘉年華」...

台灣虎航首開台南飛熊本航線 星宇航空攜手法國潮牌推聯名商品

台灣虎航今天宣布將於12月陸續開航高雄-熊本、台南-熊本和台南-沖繩等3條新航線。其中，熊本除了是飛航日本的第23個航點...

與小帥哥雅各艾洛迪在紐約共度週末！卡地亞與金獎導演揭LOVE全新篇章

1969年設計師Aldo Cipullo為卡地亞打造了經典的LOVE手環：以純金打造、由兩個半圓組成的堅硬橢圓手環，上面...

南霸天！台虎12月陸續開航南台灣飛熊本、沖繩航線

看好日本旅遊市場的無限潛力，台灣虎航今(22)日宣布將於12月陸續開航高雄-熊本、台南-熊本和台南-沖繩等3條新航線。其...

遠東SOGO周年慶11月6日開跑 業績挑戰121億元

遠東SOGO周年慶將於11月6日開跑，董事長黃晴雯表示，國際政經情勢詭譎多變，消費動能疲軟，但政府即將普發1萬元現金，對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。