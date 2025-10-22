與小帥哥雅各艾洛迪在紐約共度週末！卡地亞與金獎導演揭LOVE全新篇章

1969年設計師Aldo Cipullo為卡地亞打造了經典的LOVE手環：以純金打造、由兩個半圓組成的堅硬橢圓手環，上面裝飾著螺絲的圖案，需以螺絲刀鎖在手腕上，象徵把愛緊緊鎖住；2025年，LOVE手環迎來嶄新的蛻變：LOVE Unlimited。

LOVE Unlimited手環，由200枚經過特別微縮設計的部件組裝而成，完全隱匿切割痕跡與鍊節，而上面仍舊保有手工拋光的LOVE系列標誌性螺絲圖案。已申請專利的隱藏式開合裝置與手環結構完美融合，能輕鬆地將手環化作一條柔潤靈動的金質緞帶，或是與另一枚手環兩兩相連。全新手環柔軟自如、緊密貼合肌膚，保有LOVE系列的優雅魅力，靈活又服帖的珍貴質感，完美體現了卡地亞的與時俱進的前衛創意和傳承百年的精湛技藝。

隨著LOVE Unlimited的推出，卡地亞也與同樣來自紐約的奧斯卡獲獎導演索菲亞柯波拉（Sofia Coppola）合作，透過她的獨特視角，由她所執導的電影《貓王與我》（Priscilla）的男主角雅各艾洛迪（Jacob Elordi）首度以卡地亞品牌大使身份擔綱演出，透過他們獨特的化學反應，展現新作與經典LOVE手環的多重面貌。企劃也特別收錄了由雅各艾洛迪的妹妹伊莎貝拉艾洛迪（Isabella Elordi）兼任攝影師拍攝的幕後花絮影像，捕捉拍攝現場的真實氛圍。

這次的拍攝是以自然輕鬆的方式進行，「我覺得既然主題是『愛』，畫面就應該貼近他本人，而不是過於正式。這是一個關於與雅各在紐約度過浪漫週末的想法，當你與你愛的人在一起時，你不想做太多事情，只想出去閒逛......」索菲亞柯波拉解釋，希望整個氛圍能呈現出LOVE系列所代表的親密與甜蜜感，與一般大型奢華珠寶攝影形成對比。她認為，LOVE系列之所以歷久彌新，除了經典又浪漫，也因為工藝精美卻依然給人輕鬆感。