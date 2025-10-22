快訊

與小帥哥雅各艾洛迪在紐約共度週末！卡地亞與金獎導演揭LOVE全新篇章

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
艾洛迪的妹妹伊莎貝拉艾洛迪兼任攝影師拍攝的幕後花絮。圖／卡地亞提供
艾洛迪的妹妹伊莎貝拉艾洛迪兼任攝影師拍攝的幕後花絮。圖／卡地亞提供

1969年設計師Aldo Cipullo為卡地亞打造了經典的LOVE手環：以純金打造、由兩個半圓組成的堅硬橢圓手環，上面裝飾著螺絲的圖案，需以螺絲刀鎖在手腕上，象徵把愛緊緊鎖住；2025年，LOVE手環迎來嶄新的蛻變：LOVE Unlimited。

LOVE Unlimited手環，由200枚經過特別微縮設計的部件組裝而成，完全隱匿切割痕跡與鍊節，而上面仍舊保有手工拋光的LOVE系列標誌性螺絲圖案。已申請專利的隱藏式開合裝置與手環結構完美融合，能輕鬆地將手環化作一條柔潤靈動的金質緞帶，或是與另一枚手環兩兩相連。全新手環柔軟自如、緊密貼合肌膚，保有LOVE系列的優雅魅力，靈活又服帖的珍貴質感，完美體現了卡地亞的與時俱進的前衛創意和傳承百年的精湛技藝。

隨著LOVE Unlimited的推出，卡地亞也與同樣來自紐約的奧斯卡獲獎導演索菲亞柯波拉（Sofia Coppola）合作，透過她的獨特視角，由她所執導的電影《貓王與我》（Priscilla）的男主角雅各艾洛迪（Jacob Elordi）首度以卡地亞品牌大使身份擔綱演出，透過他們獨特的化學反應，展現新作與經典LOVE手環的多重面貌。企劃也特別收錄了由雅各艾洛迪的妹妹伊莎貝拉艾洛迪（Isabella Elordi）兼任攝影師拍攝的幕後花絮影像，捕捉拍攝現場的真實氛圍。

這次的拍攝是以自然輕鬆的方式進行，「我覺得既然主題是『愛』，畫面就應該貼近他本人，而不是過於正式。這是一個關於與雅各在紐約度過浪漫週末的想法，當你與你愛的人在一起時，你不想做太多事情，只想出去閒逛......」索菲亞柯波拉解釋，希望整個氛圍能呈現出LOVE系列所代表的親密與甜蜜感，與一般大型奢華珠寶攝影形成對比。她認為，LOVE系列之所以歷久彌新，除了經典又浪漫，也因為工藝精美卻依然給人輕鬆感。

新任的品牌大使雅各艾洛迪在繼《貓王與我》之後與索菲亞再度攜手，感覺相當自然、默契十足。「LOVE手環一直是經典的象徵——它代表的不僅僅是一件珠寶。」他說，「這件作品致敬愛的真諦，也讚頌紐約的藝術精神與它啟發的無數電影。」對他來說，珠寶並不一個直接的靈感來源，但因為與記憶緊緊相連而意義非凡，「我喜歡那些珍藏的小物，它們讓我保持踏實。」

艾洛迪的妹妹伊莎貝拉艾洛迪兼任攝影師拍攝的幕後花絮。圖／卡地亞提供
艾洛迪的妹妹伊莎貝拉艾洛迪兼任攝影師拍攝的幕後花絮。圖／卡地亞提供
LOVE Unlimited白K金戒指。圖／卡地亞提供
LOVE Unlimited白K金戒指。圖／卡地亞提供
索菲亞柯波拉拍攝Jacob Elordi穿戴Cartier Love Unlimited系列珠寶。圖／卡地亞提供
索菲亞柯波拉拍攝Jacob Elordi穿戴Cartier Love Unlimited系列珠寶。圖／卡地亞提供
伊莎貝拉艾洛迪拍攝的形象照。圖／卡地亞提供
伊莎貝拉艾洛迪拍攝的形象照。圖／卡地亞提供
LOVE Unlimited白K金手環。圖／卡地亞提供
LOVE Unlimited白K金手環。圖／卡地亞提供
伊莎貝拉艾洛迪拍攝的形象照。圖／卡地亞提供
伊莎貝拉艾洛迪拍攝的形象照。圖／卡地亞提供
索菲亞柯波拉拍攝Jacob Elordi穿戴Cartier Love Unlimited系列珠寶。圖／卡地亞提供
索菲亞柯波拉拍攝Jacob Elordi穿戴Cartier Love Unlimited系列珠寶。圖／卡地亞提供
索菲亞柯波拉拍攝Jacob Elordi穿戴Cartier Love Unlimited系列珠寶。圖／卡地亞提供
索菲亞柯波拉拍攝Jacob Elordi穿戴Cartier Love Unlimited系列珠寶。圖／卡地亞提供
LOVE Unlimited黃K金戒指。圖／卡地亞提供
LOVE Unlimited黃K金戒指。圖／卡地亞提供
索菲亞柯波拉拍攝Jacob Elordi穿戴Cartier Love Unlimited系列珠寶。圖／卡地亞提供
索菲亞柯波拉拍攝Jacob Elordi穿戴Cartier Love Unlimited系列珠寶。圖／卡地亞提供
伊莎貝拉艾洛迪拍攝的形象照。圖／卡地亞提供
伊莎貝拉艾洛迪拍攝的形象照。圖／卡地亞提供
艾洛迪的妹妹伊莎貝拉艾洛迪兼任攝影師拍攝的幕後花絮。圖／卡地亞提供
艾洛迪的妹妹伊莎貝拉艾洛迪兼任攝影師拍攝的幕後花絮。圖／卡地亞提供
索菲亞柯波拉拍攝Jacob Elordi穿戴Cartier Love Unlimited系列珠寶。圖／卡地亞提供
索菲亞柯波拉拍攝Jacob Elordi穿戴Cartier Love Unlimited系列珠寶。圖／卡地亞提供
艾洛迪的妹妹伊莎貝拉艾洛迪兼任攝影師拍攝的幕後花絮。圖／卡地亞提供
艾洛迪的妹妹伊莎貝拉艾洛迪兼任攝影師拍攝的幕後花絮。圖／卡地亞提供
索菲亞柯波拉拍攝Jacob Elordi穿戴Cartier Love Unlimited系列珠寶。圖／卡地亞提供
索菲亞柯波拉拍攝Jacob Elordi穿戴Cartier Love Unlimited系列珠寶。圖／卡地亞提供
LOVE Unlimited黃K金手環。圖／卡地亞提供
LOVE Unlimited黃K金手環。圖／卡地亞提供

