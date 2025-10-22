新竹SOGO秋季限定日本展 盛大開展

新竹SOGO「秋季日本展」即日起至11月3日在3樓活動會館盛大登場，集結42家日本品牌，還有8家初登場品牌，包括日本人氣甜點、經典熟食與職人工藝，讓民眾在涼爽時序中就近體驗日本文化，玩味道地日系風情。

新竹SOGO百貨表示，最近討論度很高的P人J人旅日話題，其實都不必擔心了，無論是隨性出發派還是計畫至上派，都能在新竹SOGO從從容容享受日式氛圍。

針對甜點控，來自大阪的咖啡洋菓子店「Katachi形・洋菓子」販售哈密瓜卡莎達，香氣十足的哈蜜瓜果泥，融入細滑奶油乳酪，點綴開心果碎與果乾，交織出層次豐富滋味；「五十鈴甘味鋪」鯛魚燒外層酥脆，內餡飽滿紮實，卡士達口味深受饕客喜愛；「牧丘銅鑼燒」日式紅豆口味是銅鑼燒中最經典的口味，紅豆餡料顆粒分明，再佐牛奶煉乳，香甜輕盈回味無窮。

來自北海道石狩市的「馬駒屋」半身炸雞外酥內嫩，一咬開肉汁鮮甜，適合即食或家庭外帶；「浪花點心堂」熔起司章魚燒，每顆都放入小章魚，加上滿滿香醇起司，Q彈嚼勁大滿足，現場同步販售日式炒麵，融合道地日本炒麵醬，高溫熱炒讓麵體緊緊鎖住醬汁，酸甜口味忍不住一口接一口；「藤八郎」醬油糰子，特選日本新瀉米製成的日式糰子，搭配熬煮6小時以上的秘製甜醬油醬汁，口感Q軟不膩口！

最新人氣伴手禮都在這，「Cheersjelly」舉杯低卡蒟蒻凍，多種口味的馥郁果香，低卡零負擔；東京熱門伴手禮「AUDREY草莓花束餅乾」在甜筒形狀的餅皮裡，加入草莓乾及奶油，夢幻甜點一定要吃；大阪伴手禮「梅田乳酪研究所UMEDA CHEESE LABO」五重奏牛奶起司餅乾，將白巧克力夾在芝士奶油和芝士餅乾之間，香濃鹹甜完美交融；「日本名古屋えびせんべいの里」綜合蝦餅多種風味、口感一次滿足，還吃得到濃濃新鮮海味。

除了美食外，精緻藝品不能錯過，「大椿工藝」擺飾、花器融合有田燒、九谷燒與美濃燒等特色，紋理與釉色各異，展現深厚職人底蘊；「天水九州物販」帶來熊本高級草蓆、榻榻米，輕巧易收納，吸濕排汗除臭效果佳；「嵐香堂」古典日式線香注入現代元素，薰香營造靜謐氛圍；「CB JAPAN」廚具外型優雅、導熱均勻，實用與美感兼具，體現日本生活美學。