快訊

遠東SOGO周年慶11月6日開跑 業績挑戰121億元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
遠東SOGO周年慶將於11月6日開跑，檔期業績目標121億元。記者林海／攝影
遠東SOGO周年慶將於11月6日開跑，檔期業績目標121億元。記者林海／攝影

遠東SOGO周年慶將於11月6日開跑，董事長黃晴雯表示，國際政經情勢詭譎多變，消費動能疲軟，但政府即將普發1萬元現金，對價格敏感的消費者將會起到刺激作用，檔期業績目標121億元。

黃晴雯表示，遠東SOGO每年的周年慶優惠都不會讓消費者失望，今年遠東SOGO周年慶回饋率最高可達20%，國際精品更有16%，而隨著氣溫降低，也可望帶動服飾類新品的消費動能。

黃晴雯表示，今年前三季業績表現算是持平，由於關稅因素，今年景氣真的比較疲軟，對費也有影響，但第四季是傳統旺季，業績表現會往上衝是必然的。

針對普發現金的效益，黃晴雯則說，遠東SOGO推出了百項的超值商品與優惠，而2023年4月普發6000元現金，隨後業績成長了21%，而此次普發現金正值周年慶，預期業績會有更大的挹注。

對於出國潮的衝擊，黃晴雯則說，上半年國內的出國人數就超過了900多萬，創是歷年的最高，不少消費者會到國外利用價差購買精品，但周年慶集結各項優惠，還省下機票與住宿錢，聰明的消費者就會知道不買可惜。

周年慶 業績 消費者

相關新聞

南壩天！台虎12月陸續開航南台灣飛熊本、沖繩航線

看好日本旅遊市場的無限潛力，台灣虎航今(22)日宣布將於12月陸續開航高雄-熊本、台南-熊本和台南-沖繩等3條新航線。其...

台南直飛熊本、沖繩新航線 台灣虎航公告明開賣…促銷價曝光

台南市民期待已久，台灣虎航台南機場直飛熊本及沖繩航線，將於12月23日及25日首航。台灣虎航官網今天公布航班時間及開賣促...

全家「minimore甜點年終慶」推5款新品、限時任選2件69折　「青森蘋果季」烘焙新品限定登場

深秋來臨，甜點與烘焙的香氣成為療癒日常的好夥伴。全家便利商店宣布「minimore甜點2025年終慶」正式展開，不僅上架...

跟著Andy Warhol玩拼圖軟體？PIAGET Collage限量表 致敬普普藝術

社群軟體的演進，讓人可以透過內建應用或濾鏡大玩特效，但這在1970年代可是普普藝術家的藝術表現手法！瑞士高級鐘表珠寶品牌...

小當家「大魔術熊貓豆腐」成真！饗賓x廚神小當家3款二次元料理上桌

饗賓集團旗下的「開飯川食堂」、「真珠 台灣佳味」、「饗泰多」本季攜手日本知名動漫《廚神小當家》，以劇情中的經典料理為靈感...

