遠東SOGO周年慶11月6日開跑 業績挑戰121億元

遠東SOGO周年慶將於11月6日開跑，董事長黃晴雯表示，國際政經情勢詭譎多變，消費動能疲軟，但政府即將普發1萬元現金，對價格敏感的消費者將會起到刺激作用，檔期業績目標121億元。

黃晴雯表示，遠東SOGO每年的周年慶優惠都不會讓消費者失望，今年遠東SOGO周年慶回饋率最高可達20%，國際精品更有16%，而隨著氣溫降低，也可望帶動服飾類新品的消費動能。

黃晴雯表示，今年前三季業績表現算是持平，由於關稅因素，今年景氣真的比較疲軟，對費也有影響，但第四季是傳統旺季，業績表現會往上衝是必然的。

針對普發現金的效益，黃晴雯則說，遠東SOGO推出了百項的超值商品與優惠，而2023年4月普發6000元現金，隨後業績成長了21%，而此次普發現金正值周年慶，預期業績會有更大的挹注。

對於出國潮的衝擊，黃晴雯則說，上半年國內的出國人數就超過了900多萬，創是歷年的最高，不少消費者會到國外利用價差購買精品，但周年慶集結各項優惠，還省下機票與住宿錢，聰明的消費者就會知道不買可惜。