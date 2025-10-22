台南直飛熊本、沖繩新航線 台灣虎航公告明開賣…促銷價曝光

台南市民期待已久，台灣虎航台南機場直飛熊本及沖繩航線，將於12月23日及25日首航。台灣虎航官網今天公布航班時間及開賣促銷價，預定明天10月23日上午10點起開始開賣，開賣促銷價單程未稅價只要1599元。

觀光旅遊局長林國華局表示，台南-熊本航線預計12月23日起每周二、五開航；台南-沖繩航線預計12月25日起每周四、日開航。為慶祝航線開航，台灣虎航將於10月23日上午10點起至24日晚間23點59分推出台南-熊本、台南-沖繩單程未稅1599元起的開賣促銷價，更多相關訊息請詳見虎航官網。

另外，為了推廣在地傳統美食，配合台南-熊本航線開航，虎航特別與有「辦桌界南霸天」之稱且曾為歷任總統提供辦桌服務的阿勇家合作，推出全新機上餐「阿勇家-東坡肉」，精選其招牌的東坡肉料理，肉質綿密、口感香甜，搭配白飯享用不僅滋味絕頂更呈現出濃濃的台灣味。

觀旅局說，「阿勇家-東坡肉」機上餐僅於熊本往返航班提供且採每班限量供應，想品嘗的旅客務必得搶先於官網上預訂以免向隅！遊客一上機即可品嘗難忘的台南味。