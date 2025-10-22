快訊

獨／不等新壽了！北市昨送出備案「包括未正式曝光土地」 就等輝達消息

LINE Premium訂閱制登台！每月165元用首波5項進階功能 不怕過期、相簿可傳影片

要掀底牌了！新光人壽下午4點半開記者會 說明T17、T18合意解約進展

聽新聞
0:00 / 0:00

台南直飛熊本、沖繩新航線 台灣虎航公告明開賣…促銷價曝光

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南直航熊本、沖繩兩條新航線明天開賣。圖／台南市觀旅局提供
台南直航熊本、沖繩兩條新航線明天開賣。圖／台南市觀旅局提供

台南市民期待已久，台灣虎航台南機場直飛熊本及沖繩航線，將於12月23日及25日首航。台灣虎航官網今天公布航班時間及開賣促銷價，預定明天10月23日上午10點起開始開賣，開賣促銷價單程未稅價只要1599元。

觀光旅遊局長林國華局表示，台南-熊本航線預計12月23日起每周二、五開航；台南-沖繩航線預計12月25日起每周四、日開航。為慶祝航線開航，台灣虎航將於10月23日上午10點起至24日晚間23點59分推出台南-熊本、台南-沖繩單程未稅1599元起的開賣促銷價，更多相關訊息請詳見虎航官網。

另外，為了推廣在地傳統美食，配合台南-熊本航線開航，虎航特別與有「辦桌界南霸天」之稱且曾為歷任總統提供辦桌服務的阿勇家合作，推出全新機上餐「阿勇家-東坡肉」，精選其招牌的東坡肉料理，肉質綿密、口感香甜，搭配白飯享用不僅滋味絕頂更呈現出濃濃的台灣味。

觀旅局說，「阿勇家-東坡肉」機上餐僅於熊本往返航班提供且採每班限量供應，想品嘗的旅客務必得搶先於官網上預訂以免向隅！遊客一上機即可品嘗難忘的台南味。

台南機場 台灣虎航 熊本

延伸閱讀

戰場歸來的學者政治家：回顧沖繩前知事大田昌秀的一生

台南2大車站旅服中心設伴手禮專區 一掃即購、宅配到家

沖繩超商買御飯糰店員問這句嚇到日本人 網友：台灣也會問

台南旅宿家數6都第一 冬令進補轉化為跨世代共享的美食體驗

相關新聞

南壩天！台虎12月陸續開航南台灣飛熊本、沖繩航線

看好日本旅遊市場的無限潛力，台灣虎航今(22)日宣布將於12月陸續開航高雄-熊本、台南-熊本和台南-沖繩等3條新航線。其...

遠東SOGO周年慶11月6日開跑 業績挑戰121億元

遠東SOGO周年慶將於11月6日開跑，董事長黃晴雯表示，國際政經情勢詭譎多變，消費動能疲軟，但政府即將普發1萬元現金，對...

台南直飛熊本、沖繩新航線 台灣虎航公告明開賣…促銷價曝光

台南市民期待已久，台灣虎航台南機場直飛熊本及沖繩航線，將於12月23日及25日首航。台灣虎航官網今天公布航班時間及開賣促...

全家「minimore甜點年終慶」推5款新品、限時任選2件69折　「青森蘋果季」烘焙新品限定登場

深秋來臨，甜點與烘焙的香氣成為療癒日常的好夥伴。全家便利商店宣布「minimore甜點2025年終慶」正式展開，不僅上架...

跟著Andy Warhol玩拼圖軟體？PIAGET Collage限量表 致敬普普藝術

社群軟體的演進，讓人可以透過內建應用或濾鏡大玩特效，但這在1970年代可是普普藝術家的藝術表現手法！瑞士高級鐘表珠寶品牌...

小當家「大魔術熊貓豆腐」成真！饗賓x廚神小當家3款二次元料理上桌

饗賓集團旗下的「開飯川食堂」、「真珠 台灣佳味」、「饗泰多」本季攜手日本知名動漫《廚神小當家》，以劇情中的經典料理為靈感...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。