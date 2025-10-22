全家「minimore甜點年終慶」推5款新品、限時任選2件69折　「青森蘋果季」烘焙新品限定登場

深秋來臨，甜點與烘焙的香氣成為療癒日常的好夥伴。全家便利商店宣布「minimore甜點2025年終慶」正式展開，不僅上架5款全新甜點，10月28日前更推出minimore甜點全品項任選兩件69折超值優惠，邀請甜點控以高C/P的實惠價格，享受媲美專賣店等級的輕奢美味。

台灣甜點市場規模突破150億元，「全家」minimore甜點持續以高顏值、高品質雙口碑深耕市場，為感謝廣大甜點控的支持與肯定，「minimore甜點2025年終慶」推出5款新品搶攻味蕾，包含社群話題爆品「香草卡士達生甜甜圈」、開心果控絕不能錯過的「開心果千層蛋糕」與「開心果Q皮半月燒」、療癒誘人的「反烤焦糖布丁蛋糕」、甜蜜爆擊的「巧酥餅乾泡芙」；10月28日前可享minimore甜點全品項任選兩件69折。

「全家」minimore持續透過日本技術交流與自營甜點產線，打造媲美專賣店水準的美味甜點，此次更將日本爆紅夯品「生ドーナツ」引進便利商店，推出「香草卡士達生甜甜圈」，將蓬鬆彈潤甜甜圈灌入濃郁香草卡士達內餡，濕潤爆餡口感、甜而不膩，售價49元；「開心果千層蛋糕」以開心果醬入料製作內餡，細緻堆疊出美味千層，綻放堅果香氣，售價65元；「開心果Q皮半月燒」以開心果醬的濃郁內餡搭配Q彈外皮，售價49元；「反烤焦糖布丁蛋糕」以焦糖醬搭配蛋糕反烤打造誘人色澤，夾入布丁內餡與核桃碎，售價49元；「巧酥餅乾泡芙」採用新型態餅乾泡芙外皮，結合巧酥牛奶內餡，售價49元。

秋季限定「青森蘋果季」同步開跑，「全家」更以日本青森蘋果入料，推出3款香氣濃郁的烘焙新品，首推「青森蘋果乳酪丹麥」，以青森蘋果結合卡士達乳酪餡製成酸甜內餡，結合香酥丹麥多層次口感，深秋美味首選，售價39元；「生青森蘋果滿餡麵包」以青森蘋果果丁入料，結合清爽茶香奶霜，風味滿分，售價39元；「青森蘋果奶油夾心土司」則以青森蘋果汁及蘋果丁製作香甜內餡，嚐得到果香及清脆口感，售價35元，10月28日前搭購指定飲品，享「餐餐超值配」49元或59元餐促優惠。

此外，「全家」於10月29日將開賣日本直送青森土岐蘋果截切盒，11月12日更將開賣原果單顆裝，讓消費者在便利商店也能享受日本直送的當季美味。