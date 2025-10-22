快訊

豪雨釀災！台鐵平溪線路基掏空逾百公尺 「短時間難復駛」

宜蘭土石流紅色警戒擴大到23條 全縣一鄉、兩鎮共撤離349人

有必要？藝人閃兵第三波5人「全上銬」嚇壞小孩…警方說明了

聽新聞
0:00 / 0:00

參戰雙11！7-ELEVEN「i預購、i划算」加碼最高38%點數回饋

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
即日起至12月31日至7-ELEVEN完成「取後付」領貨流程並下載AFTEE APP完成註冊繳費後，即可獲得CITY CAFE中杯冰美式咖啡兌換序號一組。圖／7-ELEVEN提供
即日起至12月31日至7-ELEVEN完成「取後付」領貨流程並下載AFTEE APP完成註冊繳費後，即可獲得CITY CAFE中杯冰美式咖啡兌換序號一組。圖／7-ELEVEN提供

迎戰雙11，7-ELEVEN旗下自有電商平台自11月1日起全面出擊，「i預購」祭出全年最優38% OPENPOINT點數回饋，「iOPEN Mall」推出消費滿額有機會抽中用1,111元購買iPhone 17 Pro活動，團購平台「i划算」串聯全台逾7,100間門市通路，以「uniopen會員生活圈」獨有的點數加倍回饋與多元支付體驗，打造線上線下最有感的雙11全民嗨購節。

7-ELEVEN觀察，今年電商市場回歸「精算回饋」、「高價值感」的理性消費趨勢，「i預購」、「i划算」主打聚焦單品的導購策略，11月1日至11月23日展開「雙11全民嗨購節」，推出111元起精選商品與買一送一、多入團購組優惠。今年「i預購」更推出多元點數回饋，指定商品加贈11%點數、111點、711點，最高達2,000點的超值選品，新會員再享首購20%點數加碼、搭配uniopen聯名信用卡最高7%回饋，整體最高可享38% OPENPOINT點數回饋；11月24日至11月30日則接續展開「黑色購物週」。

「iOPEN Mall」結合站上超過11萬店家，以「週週免運、點數升級」強打1111狂歡購物節，除延續加入官方LINE好友免費玩轉盤、刮刮樂等遊戲互動外，今年更正式導入OPENPOINT點數折抵機制，加碼回饋使用點數折抵結帳滿額再贈中杯美式咖啡；uniopen會員於11月11日至11月13日消費享11%點數回饋、最高回饋達1,111點；11月1日至11月30日消費滿1單可抽111杯CITY CAFE中杯拿鐵／大杯美式，滿3單可抽11,111點OPENPOINT，單筆滿5,000元再抽中用1,111元購買iPhone 17 Pro 256GB，消費金額還可使用點數折抵。

7-ELEVEN看好「黃金收藏」與「杯瓶經濟」兩大趨勢同步發酵，金價持續上漲推升兼具收藏與送禮價值的造型金豆熱銷，包括元寶金豆、擲筊金豆、豬公金豆、電鍋金豆等詢問度超高；另外，受惠於自帶杯折扣政策，包括冰壩杯、燜燒罐、保溫瓶等商品銷量持續拉長紅，成為生活用品成長最快的品類之一。

迎接雙11購物潮，7-ELEVEN於9月起攜手金融科技品牌「AFTEE先享後付」推出全新「取後付」服務，讓消費者在商品送達後先取貨，後續再透過簡訊或APP完成付款，打造超商取貨全新消費體驗，即日起至12月31日至7-ELEVEN完成「取後付」領貨流程並下載AFTEE APP完成註冊繳費後，即可獲得CITY CAFE中杯冰美式咖啡兌換序號一組。

同時，7-ELEVEN自10月29日至12月23日推出「安心取」與「帳單繳費集點GO」活動，uniopen會員到全台門市取件與帳單繳費即可獲得活動點數，每筆贈1點活動點數，當次繳費含地價稅每筆再加贈4點活動點數，集滿指定點數就可參加抽獎，豪禮包含iPhone 17 Pro Max 2TB、鎮金店財聚純金元寶、Switch2 NS2瑪利歐賽車世界同捆組合，還可免費兌換賣貨便常溫免運券、ibon eSIM酷遊卡全品項5折等實用好禮。

為了讓民眾更易取得專業防詐工具，7-ELEVEN與趨勢科技合作，即日起於ibon便利生活站獨家推出「AI防詐達人半年體驗版」，限時優惠價只要299元（原價534元），平均每月僅需花不到50元，即可享有專業的資安防護，同時亦推出一年一台版特價590元（原價890元），讓更多民眾能輕鬆入手，提升行動防詐力。

●附註：詳細活動內容以門市、APP、官網公告為準。

7-ELEVEN自有電商平台聯手齊攻雙11商機。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自有電商平台聯手齊攻雙11商機。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN觀察「杯瓶經濟」發酵，包括冰壩杯、燜燒罐、保溫瓶等商品銷量持續拉長紅。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN觀察「杯瓶經濟」發酵，包括冰壩杯、燜燒罐、保溫瓶等商品銷量持續拉長紅。圖／7-ELEVEN提供
迎戰雙11，7-ELEVEN「i預購」11月1日至11月23日展開「雙11全民嗨購節」，加碼最高38% OPENPOINT點數回饋。圖／7-ELEVEN提供
迎戰雙11，7-ELEVEN「i預購」11月1日至11月23日展開「雙11全民嗨購節」，加碼最高38% OPENPOINT點數回饋。圖／7-ELEVEN提供
網路人氣團購美食，「iOPEN Mall」雙11檔期獨家下殺。圖／7-ELEVEN提供
網路人氣團購美食，「iOPEN Mall」雙11檔期獨家下殺。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「iOPEN Mall」結合站上超過11萬店家，11月1日至11月30日以「週週免運、點數升級」強打1111狂歡購物節，消費滿額有機會抽中用1,111元購買iPhone 17 Pro。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「iOPEN Mall」結合站上超過11萬店家，11月1日至11月30日以「週週免運、點數升級」強打1111狂歡購物節，消費滿額有機會抽中用1,111元購買iPhone 17 Pro。圖／7-ELEVEN提供

iPhone 17 Pro 雙11

延伸閱讀

iPhone Air登陸大陸首日銷售反應平平 輕薄設計吸睛卻難帶動買氣

新光人壽勇奪國家級全國首獎 榮獲「國家品牌玉山獎」六項大獎

表弟要來拿錢差點陷詐局 嘉市警「聽掛查」防詐3要守住220萬

iPhone 17系列新機熱銷效應 蘋果股價創高 激勵創意、臻鼎等漲停

相關新聞

參戰雙11！7-ELEVEN「i預購、i划算」加碼最高38%點數回饋

迎戰雙11，7-ELEVEN旗下自有電商平台自11月1日起全面出擊，「i預購」祭出全年最優38% OPENPOINT點數...

只有4天！麥當勞「4款經典套餐」62折起！「早餐5入組」享65折起

迎接2025年最後一個連假，麥當勞自10月23日起推出多種限時優惠，其中麥當勞APP推出4款經典餐點方案，最低享62折起...

麥當勞連假優惠開跑！APP、LINE 雙平台餐組最低62折 再送限量撲克牌

迎接2025年最後一個連假，麥當勞宣布自10月23日起推出多項限時優惠，從早餐到晚餐全面祭出超值組合。麥當勞APP推出四...

現賺1980！穿萬聖節裝吃鍋送「加勒比海大龍蝦拼盤」、哈根達斯吃到飽

馬辣集團旗下「椒朋友辛潮麻辣鍋」迎接萬聖節熱潮，特別推出限時活動「萬聖龍蝦趴」，凡全桌顧客穿著萬聖節主題裝扮入場用餐，並...

響應政府普發萬元！7-ELEVEN推出「超值放大」活動

統一超（2912）7-ELEVEN響應政府普發萬元政策，OPENPOINT行動隨時取自10月22日至10月31日推出「政...

狂賀代言人楊謹華奪金鐘女主角 Uber Eats同慶美食外送外帶限時6折起

Uber Eats代言人楊謹華於第60屆金鐘獎榮獲戲劇節目最佳女主角，話題再度登上熱搜！她曾在代言廣告中自嘲：「『贏』點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。