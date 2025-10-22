快訊

跟著Andy Warhol玩拼圖軟體？PIAGET Collage限量表 致敬普普藝術

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
與Andy Warhol聯名的PIAGET限量表，以寶石鑲嵌像是當代社群軟體的濾鏡、DIY應用，充滿藝術玩趣。圖／PIAGET提供
與Andy Warhol聯名的PIAGET限量表，以寶石鑲嵌像是當代社群軟體的濾鏡、DIY應用，充滿藝術玩趣。圖／PIAGET提供

社群軟體的演進，讓人可以透過內建應用或濾鏡大玩特效，但這在1970年代可是普普藝術家的藝術表現手法！瑞士高級鐘表珠寶品牌伯爵（PIAGET）近日發表一只與1970年代普普藝術大師安迪沃荷（Andy Warhol）聯名的Collage限量表，從色彩、材質大玩拼接手法，更將Andy Warhol的「Selfie」自畫像還原在設計細節，完全接軌時代的社群熱潮。

活躍於1970年代的Andy Warhol（1928-1987）是普普藝術（Pop Art）的先驅之一，他從1950年代開始發行藝術書籍，並在1970年代開始大量社交活動，包含美國總統、好萊塢名人都是他的藝術靈感、派對座上賓，其派對更曾被好萊塢電影《星際戰警》（MIB）趣味重現。即便1987年便已離世，Andy Warhol的普普藝術作品始終在當代國際藝術拍賣會上屢創新高，包含《槍擊瑪麗蓮》（Shot sage blue Marilyn，1964）、《白色災難（白色車禍19次）》（White Disaster 〔White Car Crash 19 Times〕）都在2022、2023年寫下拍賣新紀錄。

熱愛社交與派對的Andy Warhol也與1970年代即倡議PIAGET Society的伯爵（PIAGET）不謀而和，事實上Andy Warhol在1973年時的確擁有一只PIAGET的Black Tie系列枕型腕表，PIAGET近年也與Andy Warhol基金會正式合作，發表一系列聯名表款，運用大量半寶石、礦石為面盤，進而還原了1970年表款的設計風潮。

本次PIAGET全新「Collage」Andy Warhol系列18K黃金彩色寶石面盤自動上鍊腕表同樣是與Andy Warhol基金會聯名，以Andy Warhol的拼接藝術經典Collage為靈感，宛如現代社群軟體的拼接、修圖、濾鏡，創造出豐富色彩。表款先選用黑瑪瑙為表盤材質，再（拼接）鑲嵌以黃色蛇紋石、粉紅蛋白石和綠玉髓，進而致敬Andy Warhol在1986年的Polaroid Graphic自畫像。表款不僅有元系列表殼的枕型與多層次表圈，並使用501P1自動上鍊機芯、18K黃金表殼、綠色鱷魚皮表帶，表背並鐫刻一幅Andy Warhol先生自「拍」像，並加以PIAGET and Andy Warhol草寫簽名。

相比前往拍賣會「拍」下一款Andy Warhol的藝術品？「相對」平價，全球限量50只，訂價則為237萬元。

黃色蛇紋石、粉紅蛋白石和綠玉髓加上黑瑪瑙的色彩對映，呈現了1970年代的歡快自由。圖／PIAGET提供
黃色蛇紋石、粉紅蛋白石和綠玉髓加上黑瑪瑙的色彩對映，呈現了1970年代的歡快自由。圖／PIAGET提供
黑瑪瑙結合多種彩色寶石、礦石的拼接，也讓手表面盤宛如即興的藝術創作、致敬Andy Warhol的寶麗來拼貼（Polaroid Graphic）自畫像。圖／PIAGET提供
黑瑪瑙結合多種彩色寶石、礦石的拼接，也讓手表面盤宛如即興的藝術創作、致敬Andy Warhol的寶麗來拼貼（Polaroid Graphic）自畫像。圖／PIAGET提供
PIAGET Andy Warhol系列Collage腕表（PGG0A50243），18K黃金、45毫米、品牌自製自動上鍊機芯、時間顯示、全球限量50只，237萬元。圖／PIAGET提供
PIAGET Andy Warhol系列Collage腕表（PGG0A50243），18K黃金、45毫米、品牌自製自動上鍊機芯、時間顯示、全球限量50只，237萬元。圖／PIAGET提供
封閉式底蓋除有PIAGET與Andy Warhole簽名，並有Andy Warhol的自拍照剪影。圖／PIAGET提供
封閉式底蓋除有PIAGET與Andy Warhole簽名，並有Andy Warhol的自拍照剪影。圖／PIAGET提供

跟著Andy Warhol玩拼圖軟體？PIAGET Collage限量表 致敬普普藝術

