小當家「大魔術熊貓豆腐」成真！饗賓x廚神小當家3款二次元料理上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
開飯川食堂「大魔術熊貓豆腐」。記者陳睿中/攝影
開飯川食堂「大魔術熊貓豆腐」。記者陳睿中/攝影

饗賓集團旗下的「開飯川食堂」、「真珠 台灣佳味」、「饗泰多」本季攜手日本知名動漫《廚神小當家》，以劇情中的經典料理為靈感，推出「大魔術熊貓豆腐」、「貝氏糖醋櫻桃肉」、「頂級炸蟹斗」，帶來二次元風格的特色料理。此外並推出「夢幻料理 爭霸戰」，活動期間內集滿2至3道聯名料理，即可獲得抽獎資格，有機會抽中5,000元品牌餐券。

在《廚神小當家》劇情中，主角小當家劉昴星面對空前壓力，端出黑白分明的「大魔術熊貓豆腐」。「開飯川食堂」本次向經典致敬，推出「大魔術熊貓豆腐」，以酥炸竹炭黑豆腐，加上滑嫩白豆腐，佐以特製花椒辣醬製成的麻婆醬汁，經大火拌炒後呈現鹹辣香麻的滋味與軟嫩口感，每份340元。

針對料理仙女「阿貝師傅」的「貝氏糖醋櫻桃肉」，「真珠」以油花均勻的梅花豬肉切丁、油炸至表面黃金色澤，再搭配酸甜適中的糖醋醬汁翻炒，具有溫柔甜酸的風味，每份380元。至於「饗泰多」推出的「頂級炸蟹斗」，則是出自七星刀「雷恩」。以軟殼蟹特製調味成蟹肉餡料，填入蟹斗再裹上薄粉油炸至金黃，外層酥香，內餡則能享受蟹肉的綿密與鹹香滋味，每份420元。

自即日起至12月16日，在全台「開飯川食堂」33間門市、「饗泰多」17間門市以及「真珠」10間門市，推出為期8週的3大品牌夢幻料理蒐集任務，每日限量供應，使用iEAT會員結帳，集滿2道至3道夢幻料理，即可參加抽獎，有機會獲得5,000元品牌餐券。

饗泰多「頂級炸蟹斗」，每份420元。記者陳睿中/攝影
饗泰多「頂級炸蟹斗」，每份420元。記者陳睿中/攝影
真珠推出「貝氏糖醋櫻桃肉」，每份380元。記者陳睿中/攝影
真珠推出「貝氏糖醋櫻桃肉」，每份380元。記者陳睿中/攝影

