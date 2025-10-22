劉俊謙喜迎人生新階段 攜手De Beers演繹鑽石原石到發光的蛻變歷程
來自英國倫敦的奢華珠寶品牌De Beers今年歡慶Talisman鑽石原石珠寶系列20周年，與近日傳出喜訊的香港新生代實力派演員劉俊謙攜手演繹一系列大膽獨特的經典珠寶作品，展現Talisman系列所象徵的非凡個性與內在力量。
從《幻愛》到《此時此刻》、《九龍城寨之圍城》，劉俊謙的戲劇演出始終展現真誠而不斷突破自我的堅毅態度，正呼應Talisman系列所象徵的堅韌能量與蛻變精神。此次拍攝以莎士比亞名作《哈姆雷特》中的經典獨白「To be, or not to be」為題，向De Beers品牌誕生地倫敦致敬。劉俊謙經歷一系列身份的轉換後，以打開20周年限量紀念Talisman Locket吊墜象徵找回初心，表達鑽石經歷雕琢磨練後蛻變出獨一無二光芒的成長歷程。
2005年問世的Talisman系列，名字意指護身符，是品牌首個結合鑽石原石與拋光美鑽的大膽設計。作品運用標誌性的Serti Poinçon鑿點金工鑲嵌工藝，以手工錘打貴金屬，為原石量身打造鑲座並將其托高，彰顯每顆原石獨一無二的天然之美；而拋光鑽石則經精湛切割極致釋放內在光輝，象徵人生歷經磨練後綻放的璀璨。兩者並置有啟發人們展現內在力量、勇於形塑未來之寓意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言