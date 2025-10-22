劉俊謙喜迎人生新階段 攜手De Beers演繹鑽石原石到發光的蛻變歷程

來自英國倫敦的奢華珠寶品牌De Beers今年歡慶Talisman鑽石原石珠寶系列20周年，與近日傳出喜訊的香港新生代實力派演員劉俊謙攜手演繹一系列大膽獨特的經典珠寶作品，展現Talisman系列所象徵的非凡個性與內在力量。

從《幻愛》到《此時此刻》、《九龍城寨之圍城》，劉俊謙的戲劇演出始終展現真誠而不斷突破自我的堅毅態度，正呼應Talisman系列所象徵的堅韌能量與蛻變精神。此次拍攝以莎士比亞名作《哈姆雷特》中的經典獨白「To be, or not to be」為題，向De Beers品牌誕生地倫敦致敬。劉俊謙經歷一系列身份的轉換後，以打開20周年限量紀念Talisman Locket吊墜象徵找回初心，表達鑽石經歷雕琢磨練後蛻變出獨一無二光芒的成長歷程。