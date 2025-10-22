快訊

藝人閃兵案！坤達緊急返台到案認罪...50萬交保

陽明山狂風暴雨原因曝！氣象署：風力不亞於颱風

限速吃到飽變「氣到飽」！他怒4G 21M方案「影片畫質都變差」內行人曝原因

劉俊謙喜迎人生新階段 攜手De Beers演繹鑽石原石到發光的蛻變歷程

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
香港演員劉俊謙演繹De Beers經典Talisman珠寶系列。圖／De Beers提供
香港演員劉俊謙演繹De Beers經典Talisman珠寶系列。圖／De Beers提供

來自英國倫敦的奢華珠寶品牌De Beers今年歡慶Talisman鑽石原石珠寶系列20周年，與近日傳出喜訊的香港新生代實力派演員劉俊謙攜手演繹一系列大膽獨特的經典珠寶作品，展現Talisman系列所象徵的非凡個性與內在力量。

從《幻愛》到《此時此刻》、《九龍城寨之圍城》，劉俊謙的戲劇演出始終展現真誠而不斷突破自我的堅毅態度，正呼應Talisman系列所象徵的堅韌能量與蛻變精神。此次拍攝以莎士比亞名作《哈姆雷特》中的經典獨白「To be, or not to be」為題，向De Beers品牌誕生地倫敦致敬。劉俊謙經歷一系列身份的轉換後，以打開20周年限量紀念Talisman Locket吊墜象徵找回初心，表達鑽石經歷雕琢磨練後蛻變出獨一無二光芒的成長歷程。

2005年問世的Talisman系列，名字意指護身符，是品牌首個結合鑽石原石與拋光美鑽的大膽設計。作品運用標誌性的Serti Poinçon鑿點金工鑲嵌工藝，以手工錘打貴金屬，為原石量身打造鑲座並將其托高，彰顯每顆原石獨一無二的天然之美；而拋光鑽石則經精湛切割極致釋放內在光輝，象徵人生歷經磨練後綻放的璀璨。兩者並置有啟發人們展現內在力量、勇於形塑未來之寓意。

De Beers Talisman 18K白金鑽石原石細版戒指，15萬3,000元。圖／De Beers提供
De Beers Talisman 18K白金鑽石原石細版戒指，15萬3,000元。圖／De Beers提供
香港演員劉俊謙演繹De Beers經典Talisman珠寶系列。圖／De Beers提供
香港演員劉俊謙演繹De Beers經典Talisman珠寶系列。圖／De Beers提供
De Beers Talisman 18K白金鑽石原石圓牌吊墜項鍊，49萬8,000元。圖／De Beers提供
De Beers Talisman 18K白金鑽石原石圓牌吊墜項鍊，49萬8,000元。圖／De Beers提供
De Beers Talisman 18K白金鑽石原石寬版戒指，29萬2,000元。圖／De Beers提供
De Beers Talisman 18K白金鑽石原石寬版戒指，29萬2,000元。圖／De Beers提供
De Beers Talisman 18K黃金鑽石原石細版戒指，15萬4,000元。圖／De Beers提供
De Beers Talisman 18K黃金鑽石原石細版戒指，15萬4,000元。圖／De Beers提供
De Beers Talisman 18K白金鑽石原石手環，31萬1,000元。圖／De Beers提供
De Beers Talisman 18K白金鑽石原石手環，31萬1,000元。圖／De Beers提供
De Beers Talisman 18K黃金鑽石原石圓牌吊墜項鍊，77萬5,000元。圖／De Beers提供
De Beers Talisman 18K黃金鑽石原石圓牌吊墜項鍊，77萬5,000元。圖／De Beers提供
De Beers Talisman 18K黃金鑽石原石寬版戒指，29萬2,000元。圖／De Beers提供
De Beers Talisman 18K黃金鑽石原石寬版戒指，29萬2,000元。圖／De Beers提供
De Beers Talisman 18K黃金鑽石原石手環，31萬1,000元。圖／De Beers提供
De Beers Talisman 18K黃金鑽石原石手環，31萬1,000元。圖／De Beers提供
香港演員劉俊謙演繹De Beers經典Talisman珠寶系列。圖／De Beers提供
香港演員劉俊謙演繹De Beers經典Talisman珠寶系列。圖／De Beers提供
全新 De Beers Talisman Locket 18K黃金鑽石原石圓牌吊墜項鍊20週年限量款。圖／De Beers提供
全新 De Beers Talisman Locket 18K黃金鑽石原石圓牌吊墜項鍊20週年限量款。圖／De Beers提供
香港演員劉俊謙演繹De Beers經典Talisman珠寶系列。圖／De Beers提供
香港演員劉俊謙演繹De Beers經典Talisman珠寶系列。圖／De Beers提供

鑽石 珠寶 品牌

延伸閱讀

台中清潔工抱走富婆保險箱 破壞開箱分贓1267萬下場出爐

如鑽石般珍貴的時光：蕭邦L'Heure du Diamant的璀璨傳承與當代新生

為何竊羅浮宮？賊搜刮珠寶拆解變賣 警：非藝術犯罪案 是商品竊盜

羅浮宮珍寶失竊 連2天暫停開放 法警全力緝賊

相關新聞

小當家「大魔術熊貓豆腐」成真！饗賓x廚神小當家3款二次元料理上桌

饗賓集團旗下的「開飯川食堂」、「真珠 台灣佳味」、「饗泰多」本季攜手日本知名動漫《廚神小當家》，以劇情中的經典料理為靈感...

劉俊謙喜迎人生新階段 攜手De Beers演繹鑽石原石到發光的蛻變歷程

來自英國倫敦的奢華珠寶品牌De Beers今年歡慶Talisman鑽石原石珠寶系列20周年，與近日傳出喜訊的香港新生代實...

在家中盛開的光影美景！喬治傑生BLOOM全新置物盤登場

北歐精品品牌喬治傑生（GEORG JENSEN）今年秋冬為原創 BLOOM 系列增添新成員：全新BLOOM置物盤，共有三...

國際頂級品牌摩瑟水晶嘉市巡迴特展 呈現捷克工藝

2025摩瑟水晶特展「大師之藝雕刻古典，琢磨現代」，目前正在嘉義市遠東百貨開展，吸引水晶藝術愛好者目光，呈現捷克頂級水晶...

2025網路口碑之星！唐綺陽願當「安心療癒」角色、李多慧甜喊「愛台灣」 全家小編曝經營祕訣

2025網路口碑之星｜完整榜單出爐！逾千家企業角逐28獎，誰是AI浪潮下的信任贏家？

中古車優勢一次看！10大理由告訴你為什麼比新車更划算

買車要選新車還是中古車？從價格、折舊到交車時間全面比較，中古車高CP值、選擇多又實用，成為越來越多車主的購車首選。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。