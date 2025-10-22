在家中盛開的光影美景！喬治傑生BLOOM全新置物盤登場

北歐精品品牌喬治傑生（GEORG JENSEN）今年秋冬為原創 BLOOM 系列增添新成員：全新BLOOM置物盤，共有三種不同尺寸選擇，以鏡面拋光不鏽鋼展現柔中帶剛的曲面張力，金屬光澤隨光線角度變化折射出細膩光影；可作為蔬果器皿、收納盤或裝飾擺件，亦能化身花盆或綠植容器，於不同情境間靈活轉換，為空間注入充滿氛圍感的別緻氣息。

BLOOM系列是由丹麥設計師海兒丹克傑爾（Helle Damkjær）為喬治傑生打造的設計，一如其名，靈感源自花瓣綻放的有機型態，器形的開闔線條不僅蘊藏雕塑語彙，更在比例與弧度之間體現北歐設計的平衡之美，為日常擺設注入詩意光感。全新BLOOM置物盤與既有不同寬窄高低造型的花瓶可搭配使用，花瓣造型的金屬線條自底部向上延展，除了增添綠意與花香，即使單獨擺放，也能隨環境光線的變化，為空間織就柔和且饒富韻律的光影表情。 BLOOM BOTANICA系列鏡面不鏽鋼桌面裝置缽，10,100元。圖／喬治傑生提供 BLOOM BOTANICA系列鏡面不鏽鋼置物盤中型款，4,200元；大型款，6,900元。圖／喬治傑生提供 BLOOM BOTANICA系列鏡面不鏽鋼桌面裝置缽，10,100元。圖／喬治傑生提供 BLOOM BOTANICA系列鏡面不鏽鋼置物盤中型款，4,200元。圖／喬治傑生提供 BLOOM BOTANICA系列鏡面不鏽鋼置物盤大型款，6,900元。圖／喬治傑生提供