快訊

驚悚怪事讓人頭皮發麻！ 北市「猛鬼大樓」西寧國宅明年拆除

112年「役男免役率」高達16% 劉世芳：將配合健保就醫紀錄勾稽

台中斃死豬疑非洲豬瘟！農業部：今午起全國豬隻禁運禁宰、禁廚餘養豬

聽新聞
0:00 / 0:00

國際頂級品牌摩瑟水晶嘉市巡迴特展 呈現捷克工藝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
摩瑟水晶藝術水晶雕刻大師史沃博達大師現場雕刻。
摩瑟水晶藝術水晶雕刻大師史沃博達大師現場雕刻。

2025摩瑟水晶特展「大師之藝雕刻古典，琢磨現代」，目前正在嘉義市遠東百貨開展，吸引水晶藝術愛好者目光，呈現捷克頂級水晶工藝的精湛魅力。展覽時間至光復節連假27日止，地點在嘉義遠東百貨B1，提供藝術愛好者親睹大師風采、感受古典與現代交織的水晶藝術盛宴。

台灣與捷克加深交流，故宮博物院百年院慶首場海外特展「故宮文物百選及其故事」，上月在捷克國家博物館揭幕；捷克摩瑟水晶獲得國際組織與法國國家級榮耀的認可，成為國際罕見頂級水晶品牌，2025年摩瑟水晶來台巡迴特展。

特展邀請多位國際大師參與創作：史沃博達以「酒神與穀神」、「萬象更新」展現雕刻哲理與精湛技藝；雷瑟推出「伊卡洛斯的飛行夢」、「天使之翼」，挑戰古典與現代視角。賽林格以「歐羅芭公主」詮釋希臘羅馬神話的浪漫詩意；藝術總監楊波杰克帶來「流光幻影」系列，以建築靈感與光影創新詮釋水晶藝術的新可能。

摩瑟水晶需在1450度高溫下塑形，再以雕刻刀完成細緻立體造型，工藝難度極高。摩瑟水晶品牌擁有130年歷史，曾獲2面法國騎士勳章及聯合國非物質文化遺產認可，是國際頂級水晶代表。

2025摩瑟水晶特展「大師之藝雕刻古典，琢磨現代」，目前正在嘉義市遠東百貨開展。圖／嘉義遠百提供
2025摩瑟水晶特展「大師之藝雕刻古典，琢磨現代」，目前正在嘉義市遠東百貨開展。圖／嘉義遠百提供
摩瑟水晶藝術水晶雕刻大師史沃博達大師現場雕刻。
摩瑟水晶藝術水晶雕刻大師史沃博達大師現場雕刻。
2025摩瑟水晶特展「大師之藝雕刻古典，琢磨現代」，目前正在嘉義市遠東百貨開展。圖／嘉義遠百提供
2025摩瑟水晶特展「大師之藝雕刻古典，琢磨現代」，目前正在嘉義市遠東百貨開展。圖／嘉義遠百提供

水晶 捷克

延伸閱讀

台捷科技日交流AI與雷射科技 國科會盼續深化合作

捷克童書展台南登場 突破繪本框架讓閱讀遊戲化

我法官協會赴亞塞拜然參加年會受辱 竟不給6代表簽證 捷克代發我聲明

歐洲右翼浪潮再起：捷克政權更替，從民主價值走向「本國利益至上」

相關新聞

劉俊謙喜迎人生新階段 攜手De Beers演繹鑽石原石到發光的蛻變歷程

來自英國倫敦的奢華珠寶品牌De Beers今年歡慶Talisman鑽石原石珠寶系列20周年，與近日傳出喜訊的香港新生代實...

在家中盛開的光影美景！喬治傑生BLOOM全新置物盤登場

北歐精品品牌喬治傑生（GEORG JENSEN）今年秋冬為原創 BLOOM 系列增添新成員：全新BLOOM置物盤，共有三...

國際頂級品牌摩瑟水晶嘉市巡迴特展 呈現捷克工藝

2025摩瑟水晶特展「大師之藝雕刻古典，琢磨現代」，目前正在嘉義市遠東百貨開展，吸引水晶藝術愛好者目光，呈現捷克頂級水晶...

2025網路口碑之星！唐綺陽願當「安心療癒」角色、李多慧甜喊「愛台灣」 全家小編曝經營祕訣

2025網路口碑之星｜完整榜單出爐！逾千家企業角逐28獎，誰是AI浪潮下的信任贏家？

中古車優勢一次看！10大理由告訴你為什麼比新車更划算

買車要選新車還是中古車？從價格、折舊到交車時間全面比較，中古車高CP值、選擇多又實用，成為越來越多車主的購車首選。

百年御宴重現！山海樓「大正浪漫」為靈感　重啟台灣精緻料理新篇章

百年之前，日本皇太子裕仁於1923年的訪台御宴，開啟台灣精緻料理序章；百年之後，連續7年榮獲米其林一星的手工台菜餐廳「山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。