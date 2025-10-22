聽新聞
國際頂級品牌摩瑟水晶嘉市巡迴特展 呈現捷克工藝
2025摩瑟水晶特展「大師之藝雕刻古典，琢磨現代」，目前正在嘉義市遠東百貨開展，吸引水晶藝術愛好者目光，呈現捷克頂級水晶工藝的精湛魅力。展覽時間至光復節連假27日止，地點在嘉義遠東百貨B1，提供藝術愛好者親睹大師風采、感受古典與現代交織的水晶藝術盛宴。
台灣與捷克加深交流，故宮博物院百年院慶首場海外特展「故宮文物百選及其故事」，上月在捷克國家博物館揭幕；捷克摩瑟水晶獲得國際組織與法國國家級榮耀的認可，成為國際罕見頂級水晶品牌，2025年摩瑟水晶來台巡迴特展。
特展邀請多位國際大師參與創作：史沃博達以「酒神與穀神」、「萬象更新」展現雕刻哲理與精湛技藝；雷瑟推出「伊卡洛斯的飛行夢」、「天使之翼」，挑戰古典與現代視角。賽林格以「歐羅芭公主」詮釋希臘羅馬神話的浪漫詩意；藝術總監楊波杰克帶來「流光幻影」系列，以建築靈感與光影創新詮釋水晶藝術的新可能。
摩瑟水晶需在1450度高溫下塑形，再以雕刻刀完成細緻立體造型，工藝難度極高。摩瑟水晶品牌擁有130年歷史，曾獲2面法國騎士勳章及聯合國非物質文化遺產認可，是國際頂級水晶代表。
