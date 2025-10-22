2025網路口碑之星！唐綺陽願當「安心療癒」角色、李多慧甜喊「愛台灣」 全家小編曝經營祕訣

大數據股份有限公司旗下台灣最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》於昨(22)日舉辦「2025第八屆網路口碑之星」頒獎典禮。本屆活動主題定為「AI領航 信任先行」，旨在表彰在AI創新浪潮下，仍將「信任」視為企業永續發展核心的品牌典範。此次評選從超過千家企業品牌中，最終評選出32家優秀企業與個人獲頒大獎。獲獎企業以信任打造正向的數位口碑環境，具備正面的好評影響力，成為品牌的良善典範。個人獎項方面，「年度最具網路領袖價值YouTuber」與「年度最具網路領袖價值啦啦隊員」分別由唐綺陽老師與韓籍啦啦隊員李多慧等獲獎，星宇航空董事長張國煒則榮獲「年度最具網路好評影響力企業領袖」，而今年首度新增「年度最具網路好評影響力社群小編」獎項，由全家便利商店拿下。

「2025第八屆網路口碑之星」是從超過千家企業品牌中，透過國際級的AI語意分析結構，爬梳網路文章脈絡，匯集網友對於單一品牌的討論度與正負評論，通過分析計算出各主題的品牌網路數據，在每個主題各評選符合網路口碑表現卓越的企業品牌，分別頒發「策略卓越獎」、「領航創新獎」二大獎項。現場邀請到台北市副市長李四川、台灣數位信任協會理事長詹婷怡、台大EMBA執行長何耕宇，以及大數據(股)公司執行長暨網路溫度計共同創辦人金志丞等貴賓擔任頒獎人。

首次擔任頒獎人的台北市副市長李四川致詞時首先肯定大數據公司，強調其能透過龐大資料庫提供「趨勢及民意」，幫助政府在推動政策時能夠「靠近人民」。他指出，台北市在推動智慧城市時已將AI廣泛應用於1999專線、防災預警及交通分析等領域，但強調AI「不但要聰明還要可靠」，警示不可靠的AI資訊可能導致錯誤決策或假訊息。

大數據(股)公司執行長金志丞則提到，過去一年，AI正以驚人的速度改變世界，企業全力投入應用以提升效率，但「信任」正成為品牌能否永續經營的關鍵門檻。期盼透過本次頒獎典禮，選出勇於擁抱AI創新、落實ESG行動、並以信任為核心驅動力的品牌典範，因為唯有把信任納入技術治理，企業的轉型才能真正落地、永續。

Threads成品牌新興火熱戰場 須整合進社群行銷策略

AI分析驅動數據治理 監管與資安成新焦點

根據大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》統計，2024至2025年度全台網路總聲量年成長率高達22％，不僅反映民眾參與公共討論與數位互動的活絡，更突顯企業與品牌在聲量戰場上的競爭愈加白熱化。特別值得關注的是，新興社群平台Threads於2025年上半年快速崛起，台灣用戶在全球互動率中高居首位，成為品牌搶進的新興舞台。根據資料顯示，Threads在貼文「留言數」與「分享數」表現皆居各大平台之冠，顯示品牌經營重心正在從曝光轉向「互動價值」的爭奪。

AI不再僅是「新科技」，更是提升企業生產力的核心工具。而在追求效率與永續的雙重壓力下，資訊信任成為品牌最大的壓力測試。大數據(股)公司營運長蔣志薇分享《網路口碑之星2025趨勢報告》，揭示五大觀察：全球經濟穩中帶緩，台灣仍維持產業韌性；AI持續深化，企業焦點從應用創新轉向資料、法規與人才治理能力；品牌經營邁入「信任經濟」，資安成為核心競爭力；在消費信心低迷下，「療癒經濟」成為情緒出口，寶可夢、吉伊卡哇、LABUBU等IP引爆粉絲經濟。永續治理深化，AI資料分析驅動ESG行動落地。整體而言，AI的滲透與信任治理成為2025年最關鍵的雙主軸，能兼顧效率、誠信與永續的企業，將在新一輪市場競爭中脫穎而出。

國泰證券連三年奪口碑獎 與數位信任協會、大數據談AI信任治理

同時，今年首次新增「焦點對談」環節，由大數據(股)有限公司攜手台灣數位信任協會與國泰綜合證券，帶給現場更深入的跨產業觀點。台灣數位信任協會理事長詹婷怡、國泰綜合證券股份有限公司協理黃義光與大數據(股)公司商務長温紹郁等專家出席。大數據(股)公司商務長温紹郁在對談中提到，AI和數據對企業最關鍵的價值，是提升「決策的品質」與「信任的基礎」。在資訊真偽難辨的年代，旗下全新企業防偽冒偵測產品《KEYTECTOR》，專門針對偽冒、詐騙、錯假資訊進行智能偵測，幫助企業守護消費者安全與品牌信任。AI能力、可用數據與可驗證的資訊來源，即可打造一條通往可信任數位環境的道路。

台灣數位信任協會理事長詹婷怡也分享，AI時代最大的挑戰在於內容生成方式的根本變化，導致Deepfake和錯誤資訊等風險議題比過往更需要被高度關注。她引用近期四大管理顧問公司報告出現「AI幻覺」的案例強調，面對AI的高效與高風險，治理與監管已是政府與企業的共同責任。詹婷怡指出，科技治理「不是靠法律單獨就可以解決的」，企業必須實踐倫理自律，共同關注Responsible AI（負責任的AI），才能形成Trustworthy AI（值得信賴的AI）環境。協會為此推動了「數位信任產業地圖」，鼓勵企業找到自己的定位並主動承諾貢獻，共同建構一個奠基於「信任的環境」，讓社會能夠安心享受到新科技的利益。

國泰綜合證券股份有限公司連續三年榮獲網路口碑之星獎項，協理黃義光就實務經驗指出，公司數位轉型的核心是結合客戶交易軌跡的「量化數據」和客戶真實心聲的「質化聲音」。他表示，正是透過網路聲量與VOC系統，公司發現年輕投資人因領到的高股息常不小心花掉，影響複利效果，產生出股息再投入（DRIP）的需求。為此，公司快速設計了新功能，讓客戶自動將利息再投入原商品，透過「長期利滾利」的複利效果，幫助年輕人達成投資目標。

黃義光總結，網路時代的口碑特性是「滿意不一定會告訴你，但是不滿意一定會告訴別人。」因此，券商必須長期關注網路聲量，將不好的聲量視為「優化或改進的方向」。他強調，傾聽這類質化聲音是持續優化服務、形成「好的循環」與「進步動力」的關鍵。

四大領域品牌典範出爐 唐綺陽、李多慧領銜 全家小編獲好評

本屆「2025年第八屆網路口碑之星頒獎典禮」分成四大領域，包括「ESG永續發展領域」有科技、電子及工業、金融、居家生活消費、建設公司、公益團體；「觀光休閒領域」包含航空公司、連鎖餐飲集團、觀光工廠、星級飯店、職業賽事等主題；「生活消費領域」有電動運具、連鎖藥妝藥局；還有「數位經濟領域」的數位證券、電商平台。

個人獎項方面，「年度最具網路領袖價值YouTuber」得主為唐綺陽，將星座預測與時事緊密結合，在快速發展及國際局勢動盪的時代，為社會大眾帶來有溫度的力量，Podcast《唐陽雞酒屋》也因榮獲第59屆廣播金鐘獎，帶動節目聲量成長313.5％，並拉抬YouTube正面聲量提升35.7％。唐綺陽表示，這次獲獎雖有些意外，「我想今年是很特別的年，那我提供的療癒陪伴剛剛在數據分析的時候也提到了，我想這也是我得到了這個獎的原因。那很謝謝大家賦予我的信任，我想我不得這個獎我也一樣會繼續扮演好我的角色，繼續扮演一個讓台灣人安心療癒的角色。」

「年度最具網路領袖價值啦啦隊員」首度由韓籍啦啦隊員李多慧摘下，透過共同主持實境節目《女孩好野》第一季，在YouTube討論聲量增加742％。同時，她捐助50萬元給兒童福利機構，以真實、親民又正面的形象與台灣粉絲建立情感，帶動整體網路互動力提升59.2％。李多慧在獲獎時表達了喜悅之情，表示來到台灣就能拿到這個獎項讓她非常開心，並對所有給予支持的人表達感謝，「以後我在台灣還會繼續加油繼續努力，所以請大家期待未來持續會成長的我，謝謝台灣，謝謝你們。」

本屆首次頒發的「年度最具網路好評影響力社群小編」則由全家便利商店獲得，全家小編以「祝隔壁同事生日快樂」等創意互動，讓品牌形象跳脫傳統零售業的嚴肅框架，成為零售業社群行銷的標竿案例。全家小編表示，社群貼文的靈感來自於店鋪瞬間、網友留言、廠商的梗與日常對話等多元管道，小編會運用「溫暖幽默的海巡王」人設，將靈感快速轉化為流行、有梗的回覆與貼文。然而能維持24小時即時反應的秘訣，最主要歸功於公司的高度信任與直接授權，讓小編在快速變化的社群時代中，能做出最即時、最有感的互動，讓「全家就是你家」不再只是口號，而是成為消費者身邊「剛好讓你笑一下」的熟悉朋友。此外，「年度最具網路好評影響力企業領袖」由星宇航空董事長張國煒獲得。他以「親力親為」聞名，對飛安瑕疵事件表態「零容忍」，正面聲量成長364.9％，網路互動力增加341.4％。

更多資訊，請參閱「2025第八屆網路口碑之星頒獎典禮」官方網站：https://dailyview.tw/dba2025/

「2025第八屆網路口碑之星」得獎品牌企業完整名單

ESG 永續發展領域

策略卓越獎

• 科技、電子及工業：鴻海精密工業股份有限公司

• 金融：玉山金融控股股份有限公司

• 建設公司：遠雄建設事業股份有限公司

• 居家生活消費：台灣大哥大股份有限公司

• 公益團體：財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會

領航創新獎

• 科技、電子及工業：日月光投資控股股份有限公司

• 金融：第一金融控股股份有限公司

• 建設公司：冠德建設股份有限公司

• 居家生活消費：信義房屋股份有限公司

• 公益團體：財團法人弘道老人福利基金會

觀光休閒領域

策略卓越獎

• 航空公司：日本航空

• 觀光工廠：臺灣菸酒股份有限公司嘉義酒廠

• 連鎖餐飲集團：豆府股份有限公司

• 星級旅館：高雄洲際酒店

• 職業賽事：中信兄弟

領航創新獎

• 航空公司：長榮航空

• 觀光工廠：佐登妮絲城堡

• 連鎖餐飲集團：王品餐飲股份有限公司

• 星級旅館：台北晶華酒店

• 職業賽事：台鋼雄鷹

生活消費領域

策略卓越獎

• 電動運具：BMW

• 連鎖藥妝藥局：丁丁藥局

領航創新獎

• 電動運具：LEXUS

• 連鎖藥妝藥局：台灣屈臣氏

數位經濟領域

領航創新獎

• 數位證券：國泰綜合證券股份有限公司

• 電商平台：博客來

策略卓越獎

• 數位證券：永豐金證券

• 電商平台：Klook

