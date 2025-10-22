百年御宴重現！山海樓「大正浪漫」為靈感　重啟台灣精緻料理新篇章

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「阿里山咖啡燻白鯧」上桌時，可透過手工木盒感受相思木與咖啡交織的氣息。圖／山海樓提供
「阿里山咖啡燻白鯧」上桌時，可透過手工木盒感受相思木與咖啡交織的氣息。圖／山海樓提供

百年之前，日本皇太子裕仁於1923年的訪台御宴，開啟台灣精緻料理序章；百年之後，連續7年榮獲米其林一星的手工台菜餐廳「山海樓」，經審慎考究與一年研發，推出全新主題宴席「摩登台北・百年饗宴」，融合傳統手藝與當代創意，讓台灣精緻料理之美再度綻放。

「山海樓」以「大正浪漫」為靈感，重現當年宴席的華麗氣度與文化底蘊。「摩登台北・百年饗宴」宴席共8道菜品，上半席以「文化交會」為主題，透過多元且講究的料理手法，呼應大正時期美學；下半席回歸精湛台菜技法，以「套疊菜」繁複細緻的工序，堆疊出曼妙的華麗層次。

呼應百年前皇太子御宴以「雪白官燕」為起始，「摩登台北・百年饗宴」也以「金湯素燕盞」揭開序幕，採滴雞精為基底，融入雪燕、白木耳與人蔘鬚，佐季節野菜，暖胃開場。接下來的「如意珍寶盒」，以割烹八寸精神呈現9道小品，重新詮釋大正時期飲食工藝，象徵文化融合的縮影。

9道小品中的「如意烏魚子捲」，融合日人傳授的日曬技法，製成風味濃郁的野生烏魚子；再以花枝漿手工捏製如意造型，寓意吉祥順遂。「鰹魚塔塔」將源自法國的韃靼料理、加入日本煙燻手法，並融入台灣在地風味；以核桃木煙燻鰹魚，拌柚香白蘿蔔、酸菜與剝皮辣椒，佐高粱蘋果凍，清爽辛香。「達那滷鮑魚」則以日式手法滷製，將野生鮑浸漬泰雅香料與滷汁兩天，鮮嫩入味。

接下來的「阿里山咖啡燻白鯧」兩吃，以日治時期導入台灣的新作物咖啡醃漬白鯧，再以相思木煙燻，展現島嶼獨特風味。吃的時候先嚐魚肉酥嫩，再品酥脆魚骨佐台式塔塔醬，兩種吃法，各具風味。

到了下半席，則回歸細膩台菜經典，壓軸的「山海乾坤豬腳麵線」，是台菜套疊工藝巔峰之作。選用頂級車輪鮑，厚實飽滿、鮮甜細膩，為高端鮑魚之最；搭配花膠、鹿筋、婆參與椴木香菇層層疊放後縫入去骨豬腳中，再以細火燉煮。部分食材需提前4天備製，歷經多日工序，方能成就濃郁豐潤的滋味。享用豐富主菜後，再以滷汁拌手工長壽麵線佐時蔬與「福」字果雕，寓意福壽綿長。

收尾的「杏仁豆腐」，靈感取自1923年皇太子御宴甜品「杏仁茶」，以花生與南杏細磨成漿，手工拌攪至綿密彈嫩，香醇圓潤，為整場饗宴留下溫柔而優雅的餘韻。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「山海乾坤豬腳麵線」是台菜套疊工藝巔峰之作。圖／山海樓提供
「山海樓」經過一年的考究與研發，推出全新主題宴席「摩登台北・百年饗宴」，每人4,980元，6人起席。圖／山海樓提供
「金湯素燕盞」溫潤滑順。圖／山海樓提供
「杏仁豆腐」靈感取自1923年皇太子宴甜品「杏仁茶」。圖／山海樓提供
「如意珍寶盒」以割烹八寸精神呈現9道小品。圖／山海樓提供
料理 豬腳

百年之前，日本皇太子裕仁於1923年的訪台御宴，開啟台灣精緻料理序章；百年之後，連續7年榮獲米其林一星的手工台菜餐廳「山...

