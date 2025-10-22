台北時裝周SS 26／Daniel Wong全新d.w work系列 時尚工裝的機能嬉戲

設計師品牌Daniel Wong在台北時裝周期間，以「Core核心」為主題，發表了結合工業感與機能的全新d.w work系列，全系列合計48套男女服裝，除了再度發揮Daniel Wong擅長的印花設計，並將正裝、戶外Outdoor、街頭的風格重新解構，自由重組成行走的奇特風景。

開場第一套造型便以拼接形式，將帶有岩石、地景、樹紋聯想的印花重新拼接表現在連帽外套與長褲上，宛如從空中俯瞰山林的多樣性；上窄下寬的長裙在表面拼接以上波浪線條的印花、並在末端延伸出抽繩，創造出模特兒行走時的律動感；西裝外套、軍事外套、抽繩、寬大的彈性束口、常出現在海軍外套上的金色鈕扣被奇異混搭，而Daniel Wong為此全新創作宛如將韁繩、巴洛克建築線框揉合的魔幻印花不僅出現在裙裝上，也成為聯名的TIGER水壺上，轉變為戶外道具的野性華麗迷彩。