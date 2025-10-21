現省375！肯德基「6塊炸雞＋6顆蛋撻」享47折　漢堡王萬聖節華堡登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
萬聖節雞排堡餐，每套189元。圖／漢堡王提供
準備迎接連假與萬聖節了嗎？漢堡王限時推出「萬聖節限定套餐」，吃得到換成橘色麵包的「萬聖節華堡」、「萬聖節雞排堡」；「肯德基」則推出「咔啦脆雞6塊＋原味蛋撻6顆」優惠方案，現省375元，還有多種會員優惠限時登場。

漢堡王自10月23日起，將推出限時18天的「萬聖節限定套餐」，包括有「萬聖節華堡餐」、「萬聖節雞排堡餐」兩種選擇。其中萬聖節華堡以華堡為基礎，改以萬聖節限定的「橘色麵包＋黑色芝麻」，還有火烤牛肉、多種鮮蔬、炸洋蔥和培根、雙份起士與日式照燒醬，帶來豐富的層次滿足，搭配小薯與中杯飲料，每份199元。萬聖節雞排堡則同樣使用「橘色麵包＋黑色芝麻」，搭配雞腿排、日式照燒醬與多種食材，搭配小薯與中杯飲品，每套189元。

肯德基自10月23日至11月3日期間，限時優惠方案，「咔啦脆雞6塊＋原味蛋撻6顆」原價708元，優惠價333元（代碼40586），現享47折。針對PK APP 會員，則於10月29日至11月19日期間，每週三推出專屬「炸翻星期三」活動，10月29日推出「蛋撻買1送1」、「買6塊炸雞送6顆原味蛋撻」等優惠；11月5日則有「咔啦雞腿堡買1送1」、「咔啦脆雞6塊享56折」等方案，其他不同日期，亦有多種優惠活動，最高享42折起。

華堡換上橘色麵包與黑芝麻，化身「萬聖節華堡」。圖／漢堡王提供
肯德基限時推出優惠方案，「咔啦脆雞6塊＋原味蛋撻6顆」原價708元，優惠價333元。圖／肯德基提供
現省375！肯德基「6塊炸雞＋6顆蛋撻」享47折　漢堡王萬聖節華堡登場

