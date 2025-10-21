頂呱呱×鬼娃恰吉聯名了！暗黑系鱈魚黑堡、獨家恰吉週邊通通帶回家

迎接萬聖節，「頂呱呱」攜手全球經典恐怖IP「鬼娃恰吉CHUCKY」，自10月24日至12月31日，以經典台詞打造「WANNA PLAY系列」，除了有「雙醬鱈魚黑堡」、「恰吉獨享餐」、「恰吉周邊套餐」等產品登場，還有恰吉主題週邊與獨家包裝，打造出萬聖節的詭譎氣息。萬聖節當日以「鬼娃恰吉」造型至門市消費，即可免費獲得「雙醬鱈魚黑堡」。

頂呱呱本次攜手鬼娃恰吉，特別將全系列包裝換上「鬼娃恰吉」主題設計，從漢堡盒、紙袋、派對桶到飲料杯，採用黑紅配色搭配恰吉的瘋狂笑容與經典血色細節，充滿恰吉的殺氣美學。頂呱呱也同步推出兩款萬聖節限定周邊，其中「鬼娃恰吉發條玩具盲袋」共推出4款造型，每一款恰吉的臉部表情、武器與背卡設計都不同，每包直購價399元。同步登場的「鬼娃恰吉萬聖節造型貼紙」則以鬼娃恰吉經典動作與血紅字體設計為主題，單筆消費滿299元即可免費獲贈1張，直購價89元。

餐點部份，頂呱呱以萬聖節「血色派對」為靈感，推出全新的「雙醬鱈魚黑堡」，選用阿拉斯加鱈魚排，疊上酸甜莓果醬、濃郁塔塔醬，並且首度使用黑色麵包，視覺與味覺雙重衝擊，每份129元。針對萬聖節，也推出「恰吉獨享餐」內含雙醬鱈魚黑堡1顆、阿勇雞塊4塊、地瓜薯條1份與35元飲品1杯，原價272元，特價249元。另款「恰吉周邊套餐」，則同樣吃得到雙醬鱈魚黑堡1顆、阿勇雞塊4塊、地瓜薯條1份與35元飲品1杯，還有「恰吉發條玩具盲袋」1個，原價671元，特價599元。