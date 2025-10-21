聽新聞
0:00 / 0:00
有行旅／博士帶路 揭開面紗後的金門
有行旅「超乎想像 揭開面紗後的金門」旅程邀請閩南文化博士，在地文化作家陳成基，帶領旅人走訪有金門聖米歇爾山之稱的「建功嶼」、帝王認證的「美好之地」瓊林聚落、金門最美洋樓「水頭聚落」、金門最美街區「後埔小鎮」和參訪金城酒廠，探索「白乾」奧秘。美食饗宴安排品嘗酒槽全牛料理和連續兩年入選聯合報「５○○盤」的金牪餐廳，入住歷史超過三百年的明朝豪宅。
有行旅「超乎想像 揭開面紗後的金門」四天三夜旅程，十一月十七日至十一月廿日。一對一旅程說明會，報名請洽02-8643-3905，或瀏覽有行旅官網https://pse.is/83luc4
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言