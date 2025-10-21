十三涮四川料理重慶火鍋 台商老闆娘以真功夫征服味蕾

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
曾是台商老闆娘的汪玥如，用麻辣川味征服無數饕客的味蕾。記者宋健生/攝影
「十三涮四川料理重慶火鍋」以正宗重慶麻辣湯底與道地川味熱炒，在台灣餐飲市場闖出名號，成功擄獲饕客的味蕾。品牌創辦人汪玥如嫁來台灣超過20年，從逢甲夜市擺攤起家，到如今在台中豐原擁有穩定客群，其堅毅不屈與對美食的執著，成為餐飲界勵志故事之一。

火鍋向來是台灣餐飲市場的重要支柱，年產值高達400億元，市場類型涵蓋四川麻辣、酸菜白肉、韓式石頭火鍋、日式涮涮鍋、南洋風味鍋等多元風貌。

汪玥如回憶，初到台灣時丈夫突因中風倒下，她從原本的台商老闆娘，一夕之間成為家庭唯一的支柱。為了生計，她決定以熟悉的家鄉味重新出發，將重慶老家傳承的麻辣鍋秘方帶進台灣。

她強調，十三涮的湯底是以20多種天然辛香料與中藥材長時間熬製而成，湯頭溫潤香辣、不死鹹、不嗆喉，展現出重慶火鍋講究層次的靈魂滋味。從夜市小攤一路奮鬥至今，她先後在台中漢口路、豐原惠陽街經營，最終於2016年落腳豐原大道六段。

面對激烈競爭的火鍋市場，汪玥如始終堅持品質為先。她表示，後疫情時代消費者更重視食材安全，因此店內所有食材皆嚴格把關，連大白菜、高麗菜都堅持選用高山蔬菜，確保新鮮與甜度。

主打的牛肉採用每日直送的溫體牛，去筋膜後手工切片，肉質滑嫩多汁。店內丸子皆為每日手工現作，並使用從四川進口的紅薯粉，口感Q彈順滑，深受老饕喜愛。

除了火鍋，十三涮也提供多樣川味熱炒，讓消費者能體驗更全面的四川風味。招牌菜色如：「麻辣鐵鍬海鮮」以鮮香與辣勁交織出層次豐富的口感；「嗆馬鈴薯絲」則以細切馬鈴薯絲搭配陳醋快炒，爽脆酸辣，在台灣極為少見；而「火爆肥腸」更是川菜經典代表，香氣濃烈、辣而不燥，堪稱必點。

汪玥如表示，這20多年來歷經艱辛與挑戰，但也累積了許多支持她的忠實顧客。「我非常感謝一路以來支持我們的朋友，也希望大家能繼續給我鼓勵，讓這份重慶的味道在台灣繼續延續下去」。

「十三涮四川料理重慶火鍋」店內火鍋使用溫體牛，鮮嫩溫潤。記者宋健生/攝影
嗆馬鈴薯絲爽脆酸辣，在台灣極為少見。記者宋健生/攝影
相關新聞

蒸不好的包子不要上！鼎泰豐董事長楊紀華用「18摺21克」打造品牌形象

「鼎泰豐」小籠包享譽全球。鼎泰豐董事長楊紀華說，鼎泰豐重視溫度、速度及態度，「蒸不好的小籠包，不要給客人上」，「不要讓客...

新光三越天母店周年慶拚4億元業績、首推「扣點換美食券」吸千人朝聖

新光三越台北天母店周年慶將於10月23日至11月16日登場，今年訂下4億元業績目標，年增約1%，在今年前三季業績小幅衰退...

新光三越天母店周年慶23日開跑 檔期衝4億元、年增1%

新光三越台北天母店2025周年慶將於10月23日至11月16日登場，共25天，檔期目標衝4億元，年增1%，今年全年度業績...

新光三越天母店周年慶10月23日開跑 首推點數兌換10家餐廳美食券

新光三越台北天母店2025周年慶將於10月23日至11月16日登場。今年周年慶串聯館內10大人氣餐飲品牌，全新推出天母獨...

ITF台北國際旅展搶好康 一站規劃2026年假期

ITF台北國際旅展將於11月7日至10日於台北南港展覽館一館1、4樓登場。2026年共有9個連續假期、農曆新年連放9天，...

