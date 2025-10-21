新光三越天母店周年慶拚4億元業績、首推「扣點換美食券」吸千人朝聖

新光三越台北天母店周年慶將於10月23日至11月16日登場，今年訂下4億元業績目標，年增約1%，在今年前三季業績小幅衰退下，力拚在周年慶檔期帶動買氣回溫，全年業績有望與去年持平。為刺激人潮回流，天母店首度推出「扣點換美食餐券」活動，會員可用skm points點數兌換館內10大人氣餐飲品牌的限定餐點，成為今年周年慶最大亮點。

新光三越天母店主管表示，今年活動主打「天母限定吃美食」，包括長田本庄軒、大心、季樂和牛鐵板燒、鰻魚日記、牛魔王等名店共同參與，推出多款限定餐點兌換券，會員可於新光三越APP扣指定點數兌換乙份餐券，並搭配「有點美味再加贈」活動，預計總兌換份數超過1,500份，帶動餐飲銷售與會員活躍度雙成長。

除美食活動外，周年慶期間亦將舉辦「富邦悍將Fubon Angels見面會」、「萬聖節搗蛋嘉年華」及「Snoopy主題快閃」等活動，打造家庭客與年輕族群的節慶體驗，預期可進一步提升來客數與停留時間。

此外，天母店同步推出「年度最佳買點」活動，會員單筆滿2,000元送2,000點、全館累計滿5,000元送5,000點；首七日更祭出skm pay限定加碼，名品、大家電、法雅客及[i]Store單筆滿1萬元即贈10,000點，搭配11大銀行滿額回饋，創下歷年最高回饋幅度。

新光三越表示，今年將全面強化skm points點數生態圈，會員除可折抵消費、停車時數外，還可兌換「Snoopy」36款療癒贈品與APP千項夯品。台北天母店更攜手宜蘭力麗威斯汀、金門金湖、台中福華與名人堂花園等飯店推出點數住宿券，打造從購物、餐飲到旅宿的全方位體驗，讓消費者「買得多、賺得多」，全面放大周年慶消費回饋。