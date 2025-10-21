快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
新光三越天母店周年慶23日開跑，檔期衝4億元、年增1%。新光三越／提供
新光三越台北天母店2025周年慶將於10月23日至11月16日登場，共25天，檔期目標衝4億元，年增1%，今年全年度業績期望能持平。

新光三越天母店前九月整體業績小幅下滑2%，主要還是受到出國潮影響。為衝刺全年營運動能，新光三越指出，今年天母周年慶看好家電、3C業種，在預購時表現就不錯，其他香氛及頂級保養品也有約10%成長，看好天氣漸趨涼冷，可望帶動機能服飾、家電與保養品持續增長，整體檔期預期有1%的成長，另外，10月底有萬聖節遊行活動加持，預期可吸引超過10萬人次，帶動來客數增長。

新光三越表示，由於客群會員黏著度高，身上點數累積很多，今年周年慶最受矚目的主題之一，即是全新推出天母獨家的「扣點換美食餐券」活動。台北天母店餐飲比例約占三成，看好消費者用餐需求，本次串聯館內10大人氣餐飲品牌共同參與，於周年慶限時推出多款必搶話題餐點，會員可於新光三越APP點數專區扣指定點數，即可兌換限定乙份餐券，享受「吃得巧、吃得好」的周慶美食體驗。

此外，還可透過「有點美味再加贈」活動於APP以少量點數兌換餐飲抵用券與精選餐點；多樣化的點數美食兌換組合，不僅讓會員以最超值回饋探索天母美食地圖，預計兌換總份數超過1,500份，成為今年周年慶最受矚目的人氣活動。

本次周年慶化妝品單筆滿2,000送2,000點、全館累計5,000送5,000點，再加碼首七日skm pay限定—名品/大家電/法雅客/[i]Store單筆刷1萬送10,000點之外，11大指定銀行亦加碼推出多重消費滿額即贈skm points。

新光三越指出，會員獲得的skm points不只可折抵消費、停車時數，更能兌換全球超萌人氣IP「Snoppy」推出36款兼具旅行與療癒感的系列贈品、APP點數專區千項夯品，台北天母店更獨家與宜蘭力麗威斯汀度假酒店、金門金湖飯店、台中福華飯店、名人堂花園大飯店等合作，使用skm points即可兌換超值住宿券，百貨最強－skm points點數生態圈就是要讓消費者「買得多、賺得多」將購物樂趣與點數回饋完美結合，體驗到購物的雙重快感與價值升級。

