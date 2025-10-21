新光三越天母店周年慶10月23日開跑 首推點數兌換10家餐廳美食券

新光三越台北天母店2025周年慶將於10月23日至11月16日登場。今年周年慶串聯館內10大人氣餐飲品牌，全新推出天母獨家「扣點換美食餐券」活動。周年慶首日更邀請「富邦Fubon Angels」降臨天母，由慈妹率領啦啦隊成員帶來熱力應援舞蹈，為周年慶揭開熱鬧序幕。

「扣點換美食餐券」活動，會員可於新光三越APP點數專區扣指定點數，即可兌換長田本庄軒、大心、季樂和牛鐵板燒、1010湘、瓦城、小紅花鐵板燒、肉多多、勝博殿、鰻魚日記、牛魔王等10家餐飲的精選餐點。

此外，消費滿額獲得的點數，除了可折抵消費，也可在APP點數專區換購心儀商品，台北天母店也獨家與宜蘭力麗威斯汀度假酒店、金門金湖飯店、台中福華飯店、名人堂花園大飯店等合作，使用skm points即可兌換住宿券。

二館1樓化妝品區同步打造秋冬限定香氛專區，匯集SABON保養香氛系列、Diptyque質感香氛、10/10 APOTHECARY頂級香氛保養、LOEWE精品香氣，以及英倫香氛品牌Jo Malone London與DALLA居家香氛，滿足香氛愛好者需求。

今年全新iPhone系列開賣後，在各大百貨周年慶期間更是熱賣到缺貨，新光三越天母店也準備好齊全貨量與配件組合，同步搭配法雅客、[i]Store多款智慧周邊配件，讓消費者方便一次入手。

氣溫明顯下降催出秋冬服飾買氣，天母店商圈獨家品牌包括ALLSAINTS、BROOKS BROTHERS、GLOBAL WORK推出5折起優惠，趁周年慶入手更划算。天母店超市推出多款買一送一與箱購超值商品，趁年度最佳優惠補充家庭日用品所需。

新光三越周年慶會員享化妝品單筆滿2,000送2,000點、全館累計5,000送5,000點，首七日skm pay限定—名品、大家電、法雅客、[i]Store單筆刷1萬送10,000點，11大指定銀行也推出多重消費滿額贈skm points。