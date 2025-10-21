快訊

坤達涉閃兵自溫哥華搭機...抵台時間曝光 檢警赴機場待落地即拘提

閃兵50萬交保 陳柏霖脫口罩道歉：謝謝檢警讓我面對年少荒謬的選擇

聽新聞
0:00 / 0:00

新光三越天母店周年慶10月23日開跑 首推點數兌換10家餐廳美食券

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越台北天母店2025周年慶將於10月23日至11月16日登場。今年串聯館內10大人氣餐飲品牌，全新推出天母獨家「扣點換美食餐券」活動。圖／新光三越提供
新光三越台北天母店2025周年慶將於10月23日至11月16日登場。今年串聯館內10大人氣餐飲品牌，全新推出天母獨家「扣點換美食餐券」活動。圖／新光三越提供

新光三越台北天母店2025周年慶將於10月23日至11月16日登場。今年周年慶串聯館內10大人氣餐飲品牌，全新推出天母獨家「扣點換美食餐券」活動。周年慶首日更邀請「富邦Fubon Angels」降臨天母，由慈妹率領啦啦隊成員帶來熱力應援舞蹈，為周年慶揭開熱鬧序幕。

「扣點換美食餐券」活動，會員可於新光三越APP點數專區扣指定點數，即可兌換長田本庄軒、大心、季樂和牛鐵板燒、1010湘、瓦城、小紅花鐵板燒、肉多多、勝博殿、鰻魚日記、牛魔王等10家餐飲的精選餐點。

此外，消費滿額獲得的點數，除了可折抵消費，也可在APP點數專區換購心儀商品，台北天母店也獨家與宜蘭力麗威斯汀度假酒店、金門金湖飯店、台中福華飯店、名人堂花園大飯店等合作，使用skm points即可兌換住宿券。

二館1樓化妝品區同步打造秋冬限定香氛專區，匯集SABON保養香氛系列、Diptyque質感香氛、10/10 APOTHECARY頂級香氛保養、LOEWE精品香氣，以及英倫香氛品牌Jo Malone London與DALLA居家香氛，滿足香氛愛好者需求。

今年全新iPhone系列開賣後，在各大百貨周年慶期間更是熱賣到缺貨，新光三越天母店也準備好齊全貨量與配件組合，同步搭配法雅客、[i]Store多款智慧周邊配件，讓消費者方便一次入手。

氣溫明顯下降催出秋冬服飾買氣，天母店商圈獨家品牌包括ALLSAINTS、BROOKS BROTHERS、GLOBAL WORK推出5折起優惠，趁周年慶入手更划算。天母店超市推出多款買一送一與箱購超值商品，趁年度最佳優惠補充家庭日用品所需。

新光三越周年慶會員享化妝品單筆滿2,000送2,000點、全館累計5,000送5,000點，首七日skm pay限定—名品、大家電、法雅客、[i]Store單筆刷1萬送10,000點，11大指定銀行也推出多重消費滿額贈skm points。

另外，Global Mall「20周年慶」第二波優惠將於10月23日起至11月3日登場，精選輕巧機能服飾、入冬彩妝保養品、暖冬小家電及冬季寢具等20大商品享6折起，新北中和、桃園A8、A19及屏東市搭GMpay首綁Global Mall聯名卡享消費滿3,000元最高贈500元電子商品禮券；板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站消費滿2,000元最高贈400元電子商品禮券；新北中和店再推指定業種消費滿萬贈500元電子商品禮券。首四日限定10月23日至10月26日來店消費再享「點數加倍贈」。

LANCOME No.1小黑瓶發燒組價值12,583元，特價4,185元（限量）。圖／新光三越提供
LANCOME No.1小黑瓶發燒組價值12,583元，特價4,185元（限量）。圖／新光三越提供
ESTEE LAUDER全方位小棕修護組價值8,900元，特價4,450元（限量）。圖／新光三越提供
ESTEE LAUDER全方位小棕修護組價值8,900元，特價4,450元（限量）。圖／新光三越提供
SHISEIDO百優保濕雙入組價值10,640元，特價5,040元（限量）。圖／新光三越提供
SHISEIDO百優保濕雙入組價值10,640元，特價5,040元（限量）。圖／新光三越提供
新光三越台北天母店10月23日周年慶首日，特別邀請「富邦Fubon Angels」，由慈妹率領啦啦隊成員帶來熱力應援舞蹈，為周年慶揭開熱鬧序幕。圖／新光三越提供
新光三越台北天母店10月23日周年慶首日，特別邀請「富邦Fubon Angels」，由慈妹率領啦啦隊成員帶來熱力應援舞蹈，為周年慶揭開熱鬧序幕。圖／新光三越提供
Global Mall「20周年慶」第二波優惠10月23日起登場，帶來新一波Hello Kitty會員限定好禮。圖／Global Mall提供
Global Mall「20周年慶」第二波優惠10月23日起登場，帶來新一波Hello Kitty會員限定好禮。圖／Global Mall提供

周年慶 天母 飯店

延伸閱讀

復業才1個月…台中新光三越玻璃疑遭強風吹破 業者回應了

統一延長百貨周年慶

新光三越店王店后首度聯手周年慶有多猛？首日32萬人次血拼業績創新高

新光三越雙旗艦齊發！店王台中、店后信義首度聯手 業績挑戰20億元

相關新聞

一人也能吃！全台首間「旭川成吉思汗 大黑屋」開箱 經典烤羊肉上桌

來自北海道旭川的名店「旭川成吉思汗 大黑屋」（ASAHIKAWA JINGISUKAN DAIKOKUYA）將於10月2...

高原騎士攜手米其林三星主廚 推出全新瑞典橡木桶威士忌

以壯麗風光與堅持古法的傳統釀酒工藝聞名的蘇格蘭奧克尼群島酒廠——高原騎士（Highland Park），再度以創新之作挑...

新光三越天母店周年慶10月23日開跑 首推點數兌換10家餐廳美食券

新光三越台北天母店2025周年慶將於10月23日至11月16日登場。今年周年慶串聯館內10大人氣餐飲品牌，全新推出天母獨...

ITF台北國際旅展搶好康 一站規劃2026年假期

ITF台北國際旅展將於11月7日至10日於台北南港展覽館一館1、4樓登場。2026年共有9個連續假期、農曆新年連放9天，...

巴黎與東京的風格串連 agnès b. x NEIGHBORHOOD聯名系列台灣開賣

agnès b.與日本街頭潮牌NEIGHBORHOOD展開聯名系列，於台灣正式發售。在首次合作中，以「Harajuku...

如鑽石般珍貴的時光：蕭邦L'Heure du Diamant的璀璨傳承與當代新生

蕭邦（Chopard）的L'Heure du Diamant珠寶表，薈萃頂級製表與精湛珠寶工藝。誕生於1969年創意革新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。