快訊

坤達涉閃兵自溫哥華搭機...抵台時間曝光 檢警赴機場待落地即拘提

閃兵50萬交保 陳柏霖脫口罩道歉：謝謝檢警讓我面對年少荒謬的選擇

聽新聞
0:00 / 0:00

高原騎士攜手米其林三星主廚 推出全新瑞典橡木桶威士忌

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
高原騎士攜手連續五年入選《臺灣米其林指南》、位於台北大直的「IRON CHEF Teppanyaki」，打造專屬套餐。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
高原騎士攜手連續五年入選《臺灣米其林指南》、位於台北大直的「IRON CHEF Teppanyaki」，打造專屬套餐。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

以壯麗風光與堅持古法的傳統釀酒工藝聞名的蘇格蘭奧克尼群島酒廠——高原騎士（Highland Park），再度以創新之作挑戰味覺極限。品牌攜手全球唯一同時經營三間米其林三星餐廳的瑞典主廚Björn Frantzén，共同推出全新威士忌 「Between You and I」，以「探索風味、凝聚記憶、共享時刻」為靈感，邀請飲者以自身回憶與情感書寫專屬風味筆記。

「Between You and I」是高原騎士首次使用瑞典橡木桶的作品，結合歐洲與美國雪莉橡木桶及波本桶，歷經16年陳釀。酒體風格層次分明，帶有柑橘、杏仁糖與焦糖布丁香氣，並延續品牌標誌性的石楠花蜜燻香。Frantzén形容：「這款酒像搖滾樂般熱烈而細膩，每一口都喚起童年與家的氣味記憶。」

瓶身設計靈感同樣出自主廚個人經驗——以多層噴漆技法重現他對塗鴉的熱愛，橘色象徵壁爐溫暖、紫色代表泥煤煙霧、藍色呼應奧克尼群島的海與天，視覺層次映照酒體風味的深邃。

為讓更多愛酒者親身體驗「Between You and I」的風味世界，高原騎士更攜手連續五年入選《臺灣米其林指南》、位於台北大直的「IRON CHEF Teppanyaki」，打造專屬套餐。

主廚Henry以台灣在地「究好豬」、牛舌、剝皮辣椒、飛魚卵等食材，演繹與酒款辛香、果韻呼應的料理結構，呈現威士忌與鐵板料理的細膩共鳴，邀請各界酩家一同踏上回憶與風味交織的專屬旅程，勾勒出獨一無二的風味印記。限定套餐將於 11月1日至12月31日 於「IRON CHEF Teppanyaki」供應，讓饕客在秋冬時節，透過一場風味旅程，感受威士忌與記憶共鳴的溫度。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高原騎士攜手全球唯一同時經營三間米其林三星餐廳的瑞典主廚Björn Frantzén，推出「Between You and I」。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
高原騎士攜手全球唯一同時經營三間米其林三星餐廳的瑞典主廚Björn Frantzén，推出「Between You and I」。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Frantzén形容：「這款酒像搖滾樂般熱烈而細膩，每一口都喚起童年與家的氣味記憶。」。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Frantzén形容：「這款酒像搖滾樂般熱烈而細膩，每一口都喚起童年與家的氣味記憶。」。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
高原騎士「Between You and I」酒精濃度48%，容量750ml毫升，建議售價5,670元。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
高原騎士「Between You and I」酒精濃度48%，容量750ml毫升，建議售價5,670元。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

威士忌 料理

延伸閱讀

家樂福「日本同樂會」零食、調酒、食材美味登場 美廉社巷口酒窖同步開喝

16年來首訪陸瑞典外長 斯蒂納加德：75年前就承認北京代表全中國

瑞典外交大臣訪華之際 書商桂敏海被捕十周年再受關注

童貝里率船隊闖加薩被捕 控以色列獄中遭受酷刑

相關新聞

一人也能吃！全台首間「旭川成吉思汗 大黑屋」開箱 經典烤羊肉上桌

來自北海道旭川的名店「旭川成吉思汗 大黑屋」（ASAHIKAWA JINGISUKAN DAIKOKUYA）將於10月2...

高原騎士攜手米其林三星主廚 推出全新瑞典橡木桶威士忌

以壯麗風光與堅持古法的傳統釀酒工藝聞名的蘇格蘭奧克尼群島酒廠——高原騎士（Highland Park），再度以創新之作挑...

新光三越天母店周年慶23日開跑 檔期衝4億元、年增1%

新光三越台北天母店2025周年慶將於10月23日至11月16日登場，共25天，檔期目標衝4億元，年增1%，今年全年度業績...

新光三越天母店周年慶10月23日開跑 首推點數兌換10家餐廳美食券

新光三越台北天母店2025周年慶將於10月23日至11月16日登場。今年周年慶串聯館內10大人氣餐飲品牌，全新推出天母獨...

ITF台北國際旅展搶好康 一站規劃2026年假期

ITF台北國際旅展將於11月7日至10日於台北南港展覽館一館1、4樓登場。2026年共有9個連續假期、農曆新年連放9天，...

巴黎與東京的風格串連 agnès b. x NEIGHBORHOOD聯名系列台灣開賣

agnès b.與日本街頭潮牌NEIGHBORHOOD展開聯名系列，於台灣正式發售。在首次合作中，以「Harajuku...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。