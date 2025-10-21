高原騎士攜手米其林三星主廚 推出全新瑞典橡木桶威士忌

以壯麗風光與堅持古法的傳統釀酒工藝聞名的蘇格蘭奧克尼群島酒廠——高原騎士（Highland Park），再度以創新之作挑戰味覺極限。品牌攜手全球唯一同時經營三間米其林三星餐廳的瑞典主廚Björn Frantzén，共同推出全新威士忌 「Between You and I」，以「探索風味、凝聚記憶、共享時刻」為靈感，邀請飲者以自身回憶與情感書寫專屬風味筆記。

「Between You and I」是高原騎士首次使用瑞典橡木桶的作品，結合歐洲與美國雪莉橡木桶及波本桶，歷經16年陳釀。酒體風格層次分明，帶有柑橘、杏仁糖與焦糖布丁香氣，並延續品牌標誌性的石楠花蜜燻香。Frantzén形容：「這款酒像搖滾樂般熱烈而細膩，每一口都喚起童年與家的氣味記憶。」

瓶身設計靈感同樣出自主廚個人經驗——以多層噴漆技法重現他對塗鴉的熱愛，橘色象徵壁爐溫暖、紫色代表泥煤煙霧、藍色呼應奧克尼群島的海與天，視覺層次映照酒體風味的深邃。

為讓更多愛酒者親身體驗「Between You and I」的風味世界，高原騎士更攜手連續五年入選《臺灣米其林指南》、位於台北大直的「IRON CHEF Teppanyaki」，打造專屬套餐。

主廚Henry以台灣在地「究好豬」、牛舌、剝皮辣椒、飛魚卵等食材，演繹與酒款辛香、果韻呼應的料理結構，呈現威士忌與鐵板料理的細膩共鳴，邀請各界酩家一同踏上回憶與風味交織的專屬旅程，勾勒出獨一無二的風味印記。限定套餐將於 11月1日至12月31日 於「IRON CHEF Teppanyaki」供應，讓饕客在秋冬時節，透過一場風味旅程，感受威士忌與記憶共鳴的溫度。