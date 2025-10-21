快訊

一人也能吃！全台首間「旭川成吉思汗 大黑屋」開箱 經典烤羊肉上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
旭川成吉思汗 大黑屋將於10月24日正式在台登場。記者陳睿中／攝影
旭川成吉思汗 大黑屋將於10月24日正式在台登場。記者陳睿中／攝影

來自北海道旭川的名店「旭川成吉思汗 大黑屋」（ASAHIKAWA JINGISUKAN DAIKOKUYA）將於10月24日在正式登台，於台北中山區開設首間海外旗艦店。店內將提供「大黑拼盤」、「羊肩丁骨」等招牌餐點，讓民眾不用飛到北海道，也能重現經典滋味。為慶祝新店開幕，活動期間完成社群任務，即可獲得限定「巾著袋」1個。

「旭川成吉思汗大黑屋」自2002年由創辦人人織田健二於旭川成立，標榜全數使用澳洲空運直送的冷藏羊肉，確保肉質的水分與鮮甜風味，成為當地的人氣店家，也是許多旅客赴旭川必吃的名店之一，平均每日接待超過700名顧客，目前在在全日本已有11間店舖，包括北海道、東京、愛知、福岡均有分店。2020年，旭川成吉思汗大黑屋母公司正式加入入日本餐飲集團「壹番屋株式會社」旗下，並於今年正式登台。

全台首間旭川成吉思汗大黑屋台北中山北路店鄰近台北中山商圈，以日式氛圍結合現代設計，營造出宛如舞台般的用餐空間。特別從日本空運職人工藝牆面、材料原件來台。店內並延續本店的溫潤木質調與職人細節，搭配開放式烤台與多樣化座席配置，規劃個人座位、2～8人桌與包廂空間。

針對餐點，旭川成吉思汗大黑屋延續使用澳洲空運直送的冷藏羊肉，並由職人每日手切、精修脂肪與筋膜，使其入口減少腥羶味，即使是不常品嚐羊肉的民眾也能輕鬆嘗試。招牌的「大黑拼盤」吃得到羊肩里肌、羊里肌、羊腿肉、羊菲力等4個不同部位，各有不同特色，每份750元。「羊肩丁骨」則是選用帶骨羊肩丁骨，藉由炭火帶出外酥內嫩的口感，適合喜愛濃郁肉香的消費者，每份380元。「草本香料調味羊肉」以羊肩里肌搭配原創的草本香料，香氣清新，入口能感受羊肉本身的鮮甜與香料的溫潤層次，每份290元。其他還有「檸檬風味素麵」、「鮭魚柴魚片小黃瓜」、「炸印加之覺醒」、「鐵板炒飯」等不同餐點。

延續北海道旭川的傳統，店內以「炭火七輪」搭配「特製鑄鐵鍋」進行燒烤。七輪具備優異的導熱與保溫性能，搭配擁有超過80年歷史的「岩見澤鑄物株式會社」特製鑄鐵鍋，讓羊肉在料理過程中達到理想狀態，並具有豐富口感。此外，台北中山北路店也重現品牌獨家的靈魂醬汁，以北海道當地蔬果熬製，融合多種香辛料調配而成，帶有自然的酸甜香氣與清爽層次，更能襯托羊肉鮮味並中和油脂厚度。其他還有特製香料與紅辣椒配方，更添風味深度。

為慶祝新店開幕，開幕期間，凡於店內用餐並完成打卡按讚或五星好評等社群任務，即可獲得限定「巾著袋」1個，數量有限，送完為止。

【旭川成吉思汗 大黑屋 台北中山北路店】

門市地址：台北市中山區中山北路二段74號

門市電話：（02）2536-8668

旭川成吉思汗 大黑屋提供有「炸印加之覺醒」等特色小點。記者陳睿中／攝影
旭川成吉思汗 大黑屋提供有「炸印加之覺醒」等特色小點。記者陳睿中／攝影
店內供應有招牌的沾醬與秘製香料、紅辣椒進行調味。記者陳睿中／攝影
店內供應有招牌的沾醬與秘製香料、紅辣椒進行調味。記者陳睿中／攝影
旭川成吉思汗 大黑屋菜單。圖／旭川成吉思汗 大黑屋提供
旭川成吉思汗 大黑屋菜單。圖／旭川成吉思汗 大黑屋提供
羊肩丁骨，每份380元。記者陳睿中／攝影
羊肩丁骨，每份380元。記者陳睿中／攝影
店內以日式與現代融合的風格，營造出宛如舞台般的用餐空間。記者陳睿中／攝影
店內以日式與現代融合的風格，營造出宛如舞台般的用餐空間。記者陳睿中／攝影
台北中山北路店採2層樓設計。記者陳睿中／攝影
台北中山北路店採2層樓設計。記者陳睿中／攝影
一次可以吃到4種品項的「大黑拼盤」，每份750元。記者陳睿中／攝影
一次可以吃到4種品項的「大黑拼盤」，每份750元。記者陳睿中／攝影
草本香料調味羊肉，每份290元。記者陳睿中／攝影
草本香料調味羊肉，每份290元。記者陳睿中／攝影
旭川成吉思汗 大黑屋標榜使用冷藏澳洲羊肉，提供多種羊肉燒烤餐點。記者陳睿中／攝影
旭川成吉思汗 大黑屋標榜使用冷藏澳洲羊肉，提供多種羊肉燒烤餐點。記者陳睿中／攝影
羊菲力，260元。記者陳睿中／攝影
羊菲力，260元。記者陳睿中／攝影
羊里肌，每份260元。記者陳睿中／攝影
羊里肌，每份260元。記者陳睿中／攝影
泡菜風味／檸檬風味冷麵，每份180元。記者陳睿中／攝影
泡菜風味／檸檬風味冷麵，每份180元。記者陳睿中／攝影

