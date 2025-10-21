一人也能吃！全台首間「旭川成吉思汗 大黑屋」開箱 經典烤羊肉上桌

來自北海道旭川的名店「旭川成吉思汗 大黑屋」（ASAHIKAWA JINGISUKAN DAIKOKUYA）將於10月24日在正式登台，於台北中山區開設首間海外旗艦店。店內將提供「大黑拼盤」、「羊肩丁骨」等招牌餐點，讓民眾不用飛到北海道，也能重現經典滋味。為慶祝新店開幕，活動期間完成社群任務，即可獲得限定「巾著袋」1個。

「旭川成吉思汗大黑屋」自2002年由創辦人人織田健二於旭川成立，標榜全數使用澳洲空運直送的冷藏羊肉，確保肉質的水分與鮮甜風味，成為當地的人氣店家，也是許多旅客赴旭川必吃的名店之一，平均每日接待超過700名顧客，目前在在全日本已有11間店舖，包括北海道、東京、愛知、福岡均有分店。2020年，旭川成吉思汗大黑屋母公司正式加入入日本餐飲集團「壹番屋株式會社」旗下，並於今年正式登台。

全台首間旭川成吉思汗大黑屋台北中山北路店鄰近台北中山商圈，以日式氛圍結合現代設計，營造出宛如舞台般的用餐空間。特別從日本空運職人工藝牆面、材料原件來台。店內並延續本店的溫潤木質調與職人細節，搭配開放式烤台與多樣化座席配置，規劃個人座位、2～8人桌與包廂空間。

針對餐點，旭川成吉思汗大黑屋延續使用澳洲空運直送的冷藏羊肉，並由職人每日手切、精修脂肪與筋膜，使其入口減少腥羶味，即使是不常品嚐羊肉的民眾也能輕鬆嘗試。招牌的「大黑拼盤」吃得到羊肩里肌、羊里肌、羊腿肉、羊菲力等4個不同部位，各有不同特色，每份750元。「羊肩丁骨」則是選用帶骨羊肩丁骨，藉由炭火帶出外酥內嫩的口感，適合喜愛濃郁肉香的消費者，每份380元。「草本香料調味羊肉」以羊肩里肌搭配原創的草本香料，香氣清新，入口能感受羊肉本身的鮮甜與香料的溫潤層次，每份290元。其他還有「檸檬風味素麵」、「鮭魚柴魚片小黃瓜」、「炸印加之覺醒」、「鐵板炒飯」等不同餐點。

延續北海道旭川的傳統，店內以「炭火七輪」搭配「特製鑄鐵鍋」進行燒烤。七輪具備優異的導熱與保溫性能，搭配擁有超過80年歷史的「岩見澤鑄物株式會社」特製鑄鐵鍋，讓羊肉在料理過程中達到理想狀態，並具有豐富口感。此外，台北中山北路店也重現品牌獨家的靈魂醬汁，以北海道當地蔬果熬製，融合多種香辛料調配而成，帶有自然的酸甜香氣與清爽層次，更能襯托羊肉鮮味並中和油脂厚度。其他還有特製香料與紅辣椒配方，更添風味深度。

為慶祝新店開幕，開幕期間，凡於店內用餐並完成打卡按讚或五星好評等社群任務，即可獲得限定「巾著袋」1個，數量有限，送完為止。

【旭川成吉思汗 大黑屋 台北中山北路店】

門市地址：台北市中山區中山北路二段74號