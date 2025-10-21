巴黎與東京的風格串連 agnès b. x NEIGHBORHOOD聯名系列台灣開賣

agnès b.與日本街頭潮牌NEIGHBORHOOD展開聯名系列，於台灣正式發售。在首次合作中，以「Harajuku × Les Halles」為主題，東京原宿的街頭魅力與巴黎Les Halles的藝術氣息融合，展開一場橫跨東京與巴黎的風格對話。

聯名系列結合agnès b.的經典剪裁、設計語彙，以及NEIGHBORHOOD工裝美學，將法式生活感與街頭感巧妙結合。其中一款設計獨特的厚棉連帽開襟外套，靈感源自agnès b. Snap Cardigan，並在標誌性輪廓中注入NEIGHBORHOOD的自由精神，打造獨樹一幟的街頭休閒風貌。

系列包含帽T、大學T與多款T恤，透過條紋、刺繡Logo、照片印刷等設計元素，彰顯兩大品牌風格特色；一款西部襯衫則以NEIGHBORHOOD經典版型為基礎，結合agnès b.的縫線與胸前貼袋細節，層次鮮明。

寬鬆版型的丹寧夾克，背面飾以agnès b.經典照片印刷，透過拼貼呈現隨性的街頭氛圍；另一款聯名夾克以NEIGHBORHOOD®TYPE-2 Jacket為藍本，背面綴有Agnès女士的手寫字樣。系列中的丹寧褲採用NEIGHBORHOOD五口袋設計，提供黑、白兩種色選。