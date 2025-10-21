快訊

閃兵集團滾雪球！陳柏霖50萬交保 棒棒堂小杰35萬交保：年輕做錯事

雙北山區雨量上看400毫米！北部、東半部雨下不停 4縣市達停班停課標準

修杰楷、Energy書偉閃兵被送辦 2人各50萬交保離開地檢署

CACO cafe × 大耳狗喜拿主題限定店 進駐台南南紡、高雄夢時代

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
CACO cafe x 大耳狗喜拿主題複合式咖啡廳期間限定店於台南南紡購物中心、高雄夢時代購物中心推出。圖／CACO提供
CACO cafe x 大耳狗喜拿主題複合式咖啡廳期間限定店於台南南紡購物中心、高雄夢時代購物中心推出。圖／CACO提供

台灣服飾品牌CACO旗下複合式餐飲品牌CACO cafe同樣以IP聯名特色，最新聯名邀請到三麗鷗的大耳狗喜拿（Cinnamoroll），整體空間、聯名餐點，到限定周邊，以雲朵藍與粉嫩白為主調，打造出如雲朵般溫柔可愛的療癒空間，讓粉絲走進大耳狗喜拿世界，期間限定聯名咖啡店今起正式於台南南紡購物中心、高雄夢時代開幕，展開至明年1月20日止。

台南南紡購物中心、高雄夢時代購物中心分別推出期間限定CACO cafe x 大耳狗喜拿主題複合式咖啡店，藍白色的主題空間，設計多個可愛場景，包括療癒打卡區、巨型大耳狗牆、主題吧台、拍貼、姓名貼機互動區，每個角落都是拍照熱點。

餐點部分，推出一系列專屬鹹食與甜點，主餐部分包含人氣牛肉起司漢堡、德式香腸堡、雞肉起司鹹派等。甜點部分包含香緹生乳捲、可可生乳捲、提拉米蘇，還有香草、草莓與巧克力千層蛋糕（耶誕限定）。針對南部的炎熱天氣下，同時推出冰淇淋鬆餅作為清涼選擇；肉桂捲捲與巧克捲捲則是咖啡廳的人氣招牌甜點。另外，加價100元即可自由選擇精選飲品。

除了主題餐點，聯名也延伸至服飾穿搭與生活周邊，「CACO cafe × 大耳狗喜拿」推出全新限定服飾系列，秋冬柔軟材質結合大耳狗療癒形象，為秋冬注入溫暖可愛氛圍。另有大耳狗大臉造型收納飲料袋、伸縮票卡夾、大耳狗硅藻土吸水杯墊、吊飾、大娃娃等周邊。

CACO cafe x 大耳狗喜拿主題複合式咖啡店空間。圖／CACO提供
CACO cafe x 大耳狗喜拿主題複合式咖啡店空間。圖／CACO提供
CACO cafe x 大耳狗喜拿主題複合式咖啡店空間。圖／CACO提供
CACO cafe x 大耳狗喜拿主題複合式咖啡店空間。圖／CACO提供
CACO cafe x 大耳狗喜拿主題複合式咖啡店，同步販售聯名周邊。圖／CACO提供
CACO cafe x 大耳狗喜拿主題複合式咖啡店，同步販售聯名周邊。圖／CACO提供
CACO cafe x 大耳狗喜拿主題複合式咖啡店空間。圖／CACO提供
CACO cafe x 大耳狗喜拿主題複合式咖啡店空間。圖／CACO提供
CACO cafe x 大耳狗喜拿主題複合式咖啡店聯名餐點。圖／CACO提供
CACO cafe x 大耳狗喜拿主題複合式咖啡店聯名餐點。圖／CACO提供
CACO cafe x 大耳狗喜拿主題複合式咖啡店聯名餐點。圖／CACO提供
CACO cafe x 大耳狗喜拿主題複合式咖啡店聯名餐點。圖／CACO提供
CACO cafe x 大耳狗喜拿主題複合式咖啡店聯名餐點。圖／CACO提供
CACO cafe x 大耳狗喜拿主題複合式咖啡店聯名餐點。圖／CACO提供

