家樂福「日本同樂會」零食、調酒、食材美味登場 美廉社巷口酒窖同步開喝

迎接年末聚會旺季，家樂福推出「日本同樂會」，集結日本進口零食、湯底、拉麵與水果調酒等多款新品優惠；同時，美廉社全台打造300間「巷口酒窖」店型，讓民眾輕鬆享受微醺時光。

家樂福近期除了滿滿的青森蘋果系列商品，也同步推出「日本同樂會」，推出眾多日本品牌零食、點心、湯底、拉麵、食材，還有眾多水果口味的調酒系列，即日起10月30日家樂福會員專屬單筆購買指定日本進口商品，單筆滿599元送30元現金折價券（單筆最多送90元）。

其中新品首推JR Premium Select水果調酒系列，一次推出島並八朔柑橘、瀨戶內檸檬、岡山白桃、岡山晴王麝香葡萄，濃濃果汁風味，每罐特價69元。另有J-CRAFT TRIP青森王林蘋果沙瓦、北海道蘋果的笑臉/葡萄的恩惠水果酒，酒精濃度不高再加入日本水果果汁，聚會小酌剛剛好。

日本週少不了的還有料理好幫手，新品博多華味鳥湯底共有豆乳雞湯、水炊雞湯、和風鰹魚、鹽味雞湯4種口味，天冷吃鍋就像置身日本。還有包裝超Q的丸美屋咖哩包，吉伊卡哇、褲褲兔、蠟筆小新，從包裝到內容都直擊小孩喜好。

另外，BLINK一定要收藏的「ASAHI SUPER DRY BLACKPINK聯名啤酒罐」家樂福量販店獨家4入組合，限時搶購價249元，即日起購買Asahi全系列啤酒單筆滿399元還可獲得限量「紅粉冷飲杯」。

隱身在巷弄中的美廉社全台打造300間「巷口酒窖」店型，匯集威士忌、葡萄酒與自進口精釀啤酒等多元酒款，嚴選高品質、高CP值佳釀，滿足鄰里間的品酒樂趣。

近期特別推薦幾款人氣優惠酒品，來自日本的「Nikka Frontier 90周年紀念調和威士忌500ml」以橡木桶熟成香氣交織橘子醬調性，濃郁麥芽與淡淡煙燻香完美平衡，尾韻悠長，促銷價只要699元；喜愛經典日式風味可選「久保田千壽吟釀720ml」，香氣高雅、口感辛香有層次，一瓶799元。

喜歡輕盈果香的可嘗試「韓國寶海風味燒酒360ml」，2件特價235元，微醺剛剛好；另有美廉社獨家進口的「法國波力卡夫伏特加700ml」，散發熱帶果香、口感清爽，無論純飲或調酒都適合，現正優惠價259元。多款風格一次網羅，無論獨飲、聚會或送禮，都能在巷口輕鬆買到。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

博多華味鳥湯底，單包129元。圖／家樂福提供

新品丸美屋配料包/咖喱包全面8折起。記者黃筱晴／攝影

明治巧克力經典組合包，內含3片經典可可片，並附隨行杯乙個，售價249元，全台限量4,800盒。記者黃筱晴／攝影

家樂福特地引進青森岡山牧場F1國產牛肉，平價享受美味。記者黃筱晴／攝影