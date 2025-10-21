快訊

閃兵集團滾雪球！陳柏霖50萬交保 棒棒堂小杰35萬交保：年輕做錯事

雙北山區雨量上看400毫米！北部、東半部雨下不停 4縣市達停班停課標準

修杰楷、Energy書偉閃兵被送辦 2人各50萬交保離開地檢署

聽新聞
0:00 / 0:00

家樂福「日本同樂會」零食、調酒、食材美味登場 美廉社巷口酒窖同步開喝

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
家樂福「日本同樂會」即日起10月30日家樂福會員專屬單筆購買指定日本進口商品，單筆滿599元送30元現金折價券。圖／家樂福提供 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
家樂福「日本同樂會」即日起10月30日家樂福會員專屬單筆購買指定日本進口商品，單筆滿599元送30元現金折價券。圖／家樂福提供 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

迎接年末聚會旺季，家樂福推出「日本同樂會」，集結日本進口零食、湯底、拉麵與水果調酒等多款新品優惠；同時，美廉社全台打造300間「巷口酒窖」店型，讓民眾輕鬆享受微醺時光。

家樂福近期除了滿滿的青森蘋果系列商品，也同步推出「日本同樂會」，推出眾多日本品牌零食、點心、湯底、拉麵、食材，還有眾多水果口味的調酒系列，即日起10月30日家樂福會員專屬單筆購買指定日本進口商品，單筆滿599元送30元現金折價券（單筆最多送90元）。

其中新品首推JR Premium Select水果調酒系列，一次推出島並八朔柑橘、瀨戶內檸檬、岡山白桃、岡山晴王麝香葡萄，濃濃果汁風味，每罐特價69元。另有J-CRAFT TRIP青森王林蘋果沙瓦、北海道蘋果的笑臉/葡萄的恩惠水果酒，酒精濃度不高再加入日本水果果汁，聚會小酌剛剛好。

日本週少不了的還有料理好幫手，新品博多華味鳥湯底共有豆乳雞湯、水炊雞湯、和風鰹魚、鹽味雞湯4種口味，天冷吃鍋就像置身日本。還有包裝超Q的丸美屋咖哩包，吉伊卡哇、褲褲兔、蠟筆小新，從包裝到內容都直擊小孩喜好。

另外，BLINK一定要收藏的「ASAHI SUPER DRY BLACKPINK聯名啤酒罐」家樂福量販店獨家4入組合，限時搶購價249元，即日起購買Asahi全系列啤酒單筆滿399元還可獲得限量「紅粉冷飲杯」。

隱身在巷弄中的美廉社全台打造300間「巷口酒窖」店型，匯集威士忌、葡萄酒與自進口精釀啤酒等多元酒款，嚴選高品質、高CP值佳釀，滿足鄰里間的品酒樂趣。

近期特別推薦幾款人氣優惠酒品，來自日本的「Nikka Frontier 90周年紀念調和威士忌500ml」以橡木桶熟成香氣交織橘子醬調性，濃郁麥芽與淡淡煙燻香完美平衡，尾韻悠長，促銷價只要699元；喜愛經典日式風味可選「久保田千壽吟釀720ml」，香氣高雅、口感辛香有層次，一瓶799元。

喜歡輕盈果香的可嘗試「韓國寶海風味燒酒360ml」，2件特價235元，微醺剛剛好；另有美廉社獨家進口的「法國波力卡夫伏特加700ml」，散發熱帶果香、口感清爽，無論純飲或調酒都適合，現正優惠價259元。多款風格一次網羅，無論獨飲、聚會或送禮，都能在巷口輕鬆買到。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

J-CRAFT TRIP青森王林蘋果沙瓦，售價55元。記者黃筱晴／攝影 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
J-CRAFT TRIP青森王林蘋果沙瓦，售價55元。記者黃筱晴／攝影 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
ASAHI SUPER DRY BLACKPINK聯名啤酒罐，罐身印有BLACKPINK全員閨蜜照，家樂福獨家組合限時搶購價249元。記者黃筱晴／攝影 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
ASAHI SUPER DRY BLACKPINK聯名啤酒罐，罐身印有BLACKPINK全員閨蜜照，家樂福獨家組合限時搶購價249元。記者黃筱晴／攝影 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
JR Premium Select水果調酒系列，每罐特價69元。記者黃筱晴／攝影 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
JR Premium Select水果調酒系列，每罐特價69元。記者黃筱晴／攝影 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
北海道蘋果的笑臉/葡萄的恩惠水果酒，特價79元。記者黃筱晴／攝影 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
北海道蘋果的笑臉/葡萄的恩惠水果酒，特價79元。記者黃筱晴／攝影 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
即日起於家樂福購買Asahi全系列啤酒單筆滿399元，可獲得限量「紅粉冷飲杯」。記者黃筱晴／攝影 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
即日起於家樂福購買Asahi全系列啤酒單筆滿399元，可獲得限量「紅粉冷飲杯」。記者黃筱晴／攝影 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
博多華味鳥湯底，單包129元。圖／家樂福提供
博多華味鳥湯底，單包129元。圖／家樂福提供
新品丸美屋配料包/咖喱包全面8折起。記者黃筱晴／攝影
新品丸美屋配料包/咖喱包全面8折起。記者黃筱晴／攝影
明治巧克力經典組合包，內含3片經典可可片，並附隨行杯乙個，售價249元，全台限量4,800盒。記者黃筱晴／攝影
明治巧克力經典組合包，內含3片經典可可片，並附隨行杯乙個，售價249元，全台限量4,800盒。記者黃筱晴／攝影
家樂福特地引進青森岡山牧場F1國產牛肉，平價享受美味。記者黃筱晴／攝影
家樂福特地引進青森岡山牧場F1國產牛肉，平價享受美味。記者黃筱晴／攝影
美廉社巷口酒窖懂喝更懂你，就近享受佳釀獨飲時光。圖／美廉社提供 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
美廉社巷口酒窖懂喝更懂你，就近享受佳釀獨飲時光。圖／美廉社提供 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延伸閱讀

純動物油家樂福開售！「這材質」包裝惹議 小家庭卻大讚方便

美廉社必買商品是什麼？ 內行人點名3物品：便宜又划算

謠傳家樂福苗栗店結束營業 中區公關：沒有閉店計畫

竹北家樂福熄燈 網友敲碗「IKEA進駐」 縣府證實多家企業洽詢中

相關新聞

黛咪摩兒、喬治克隆尼都現身！奧斯卡電影博物館慈善晚宴成品味教科書

品味和體面是需要時間學習、練習，逐漸磨練出自己的風格，並非單純用名牌上身就能複製。除了生活風格雜誌，名人在大型隆重場合的...

高原騎士攜手米其林三星主廚 推出全新瑞典橡木桶威士忌

以壯麗風光與堅持古法的傳統釀酒工藝聞名的蘇格蘭奧克尼群島酒廠——高原騎士（Highland Park），再度以創新之作挑...

一人也能吃！全台首間「旭川成吉思汗 大黑屋」開箱 經典烤羊肉上桌

來自北海道旭川的名店「旭川成吉思汗 大黑屋」（ASAHIKAWA JINGISUKAN DAIKOKUYA）將於10月2...

巴黎與東京的風格串連 agnès b. x NEIGHBORHOOD聯名系列台灣開賣

agnès b.與日本街頭潮牌NEIGHBORHOOD展開聯名系列，於台灣正式發售。在首次合作中，以「Harajuku...

如鑽石般珍貴的時光：蕭邦L'Heure du Diamant的璀璨傳承與當代新生

蕭邦（Chopard）的L'Heure du Diamant珠寶表，薈萃頂級製表與精湛珠寶工藝。誕生於1969年創意革新...

CACO cafe × 大耳狗喜拿主題限定店 進駐台南南紡、高雄夢時代

台灣服飾品牌CACO旗下複合式餐飲品牌CACO cafe同樣以IP聯名特色，最新聯名邀請到三麗鷗的大耳狗喜拿（Cinna...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。