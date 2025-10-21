快訊

黛咪摩兒、喬治克隆尼都現身！奧斯卡電影博物館慈善晚宴成品味教科書

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
OMEGA海馬系列Aqua Terra Shades腕表，18K Moonshine™ 金表殼與鍊帶，116萬8,000元。圖／OMEGA提供
品味和體面是需要時間學習、練習，逐漸磨練出自己的風格，並非單純用名牌上身就能複製。除了生活風格雜誌，名人在大型隆重場合的穿搭造型，則是品味的細膩教科書，像是日前結束的第五屆年度奧斯卡電影博物館晚宴上，便有包含演員Sebastian Stan、演員黛咪摩兒（Demi Moore）、Amanda Seyfried、喬治克隆尼（George Cloone）等明星共襄盛舉、盛裝出席。

其中演員Amanda Seyfried是以一套Prada黑色歐根紗長禮服飾以水滴形水晶寶石與珠飾刺繡出席，除配戴大件式珠寶項鍊，胸前的透視薄紗並加以刺繡、水晶鑲嵌，同時席地的長尾也加以水晶刺繡細節，隆重裡藏入輕快、性感；資深女星Demi Moore同樣身穿一套Prada的酒紅色綢緞長禮服現身晚宴，酒紅色的長禮服呈現了得體、隆重感，但裙擺的不對稱線條和垂墜的雪紡裙擺，在行走前散發貴族般氣勢；以漫威電影「酷寒戰士」知名的男星Sebastian Stan雖然沒繫領帶，但仍以緞面質感的成套Prada黑色西裝搭配腰封，展現愜意與正式之間的平衡。

而對男士而言，手表常常成為全身造型的另一張隱形名片，看看老牌影帝喬治克隆尼（George Cloone）便以經典的黑西裝、白襯衫、黑色蝶型領結搭配了一只OMEGA的碟飛系列Hour Vision款；以雙排扣西裝內搭雙排扣背心、甚至把袖口拉起的英國演員Eddie Redmayne，甚至刻意把手表、白色襯衫袖口都拉出，將非常隆重傳統的三件式西裝改造出新意，手上的OMEGARailmaster鐵霸表則是漸層灰色面盤，非典、有新（心）意。

另外曾經在電影《環太平洋》、《紳士追殺令》有不俗表現的英國演員Charlie Hunnam則是以寬型劍領的長版雙排扣西裝搭配一只OMEGA 18K Moonshine™金，全金但不顯老，尤其內襯的白色襯衫同樣不打領帶，但用結構感與夠正式的西裝、名表傍身，散發早晨日出般的清爽活力。

OMEGA Railmaster鐵霸腕表，38毫米、漸層灰色面盤，型號235.10.38.20.06.001，18萬1,000元。圖／OMEGA提供
英國女星Amanda Seyfried。圖／Prada提供
英國男星Charlie Hunnam配戴一只全金OMEGA 18K Moonshine™金表款卻不顯老氣，夠正式的西裝和減法的細節成關鍵。圖／OMEGA提供
Eddie Redmayne曾演出包含《愛的萬物論》、《怪獸與他們的產地》系列電影，日前並配戴OMEGA表款出席奧斯卡電影博物館慈善晚宴。圖／OMEGA提供
女星Demi Moore身穿一套Prada酒紅色綢緞長禮服現身奧斯卡電影博物館慈善晚宴。圖／Prada提供
美國演員Sebastian Stan。圖／Prada提供
喬治克隆尼（George Clooney）。圖／OMEGA提供
