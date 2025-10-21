黛咪摩兒、喬治克隆尼都現身！奧斯卡電影博物館慈善晚宴成品味教科書

品味和體面是需要時間學習、練習，逐漸磨練出自己的風格，並非單純用名牌上身就能複製。除了生活風格雜誌，名人在大型隆重場合的穿搭造型，則是品味的細膩教科書，像是日前結束的第五屆年度奧斯卡電影博物館晚宴上，便有包含演員Sebastian Stan、演員黛咪摩兒（Demi Moore）、Amanda Seyfried、喬治克隆尼（George Cloone）等明星共襄盛舉、盛裝出席。

其中演員Amanda Seyfried是以一套Prada黑色歐根紗長禮服飾以水滴形水晶寶石與珠飾刺繡出席，除配戴大件式珠寶項鍊，胸前的透視薄紗並加以刺繡、水晶鑲嵌，同時席地的長尾也加以水晶刺繡細節，隆重裡藏入輕快、性感；資深女星Demi Moore同樣身穿一套Prada的酒紅色綢緞長禮服現身晚宴，酒紅色的長禮服呈現了得體、隆重感，但裙擺的不對稱線條和垂墜的雪紡裙擺，在行走前散發貴族般氣勢；以漫威電影「酷寒戰士」知名的男星Sebastian Stan雖然沒繫領帶，但仍以緞面質感的成套Prada黑色西裝搭配腰封，展現愜意與正式之間的平衡。

而對男士而言，手表常常成為全身造型的另一張隱形名片，看看老牌影帝喬治克隆尼（George Cloone）便以經典的黑西裝、白襯衫、黑色蝶型領結搭配了一只OMEGA的碟飛系列Hour Vision款；以雙排扣西裝內搭雙排扣背心、甚至把袖口拉起的英國演員Eddie Redmayne，甚至刻意把手表、白色襯衫袖口都拉出，將非常隆重傳統的三件式西裝改造出新意，手上的OMEGARailmaster鐵霸表則是漸層灰色面盤，非典、有新（心）意。