快訊

陳柏霖認了！花10萬假造高血壓報告 今晨遭逮坦承已做好心理準備

黃子佼淚灑法庭稱「不懂法律、懂被害人的痛」 高院11月25日宣判

日本女首相的困境！結盟維新會的盤算與矛盾

聽新聞
0:00 / 0:00

村上隆鐵粉快搶！「微笑小花」香檳王 在台售價、上市日期曝光了

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
村上隆著名的笑臉花朵背後，隱含著對「被外在形象主導的社會」的深層反思。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
村上隆著名的笑臉花朵背後，隱含著對「被外在形象主導的社會」的深層反思。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

法國頂級精品香檳品牌香檳王（Dom Pérignon）與當代藝術家村上隆（Takashi Murakami）攜手於2025年底推出兩款聯名限量禮盒的消息一出，令許多粉絲紛紛敲碗，想要知道在台灣的售價與上市日期。酩悅軒尼詩台灣分公司正式宣佈，兩款聯名限量禮盒上市日期是10月27日；其中「香檳王2015年份香檳村上隆聯名限量版禮盒」建議售價是8,920元，「香檳王2010年份粉紅香檳村上隆聯名限量版禮盒」建議售價是17,720元，於全台精選葡萄酒專門店上市。

香檳王深色高雅的外盒與瓶身，在村上隆「超扁平（Superflat）」美學加持下 ，以明亮、可愛的花朵圖騰重新演繹，彷彿是夢境中不斷綻放的大自然角色。瓶身上的經典葡萄園圖像，轉化為奇幻的花園景致，象徵這場創意對話的奇妙綻放。

外盒上的盾形標誌，被村上隆繽紛綻放花朵環繞；若將這些禮盒並排擺放，將形成一幅組合式的花卉畫作，彷彿在邀請收藏者參與拼組遊戲，進一步將體驗延伸至瓶外世界。村上隆著名的笑臉花朵背後，隱含著對「被外在形象主導的社會」的深層反思，作品因此蘊含強烈的情感張力，呈現出既諷刺又矛盾的美感特質。

「香檳王2015年份香檳村上隆聯名限量版禮盒」出自氣候極端對比的一年，展現出深沉而鮮明的存在感。這款年份香檳帶來豐富情感起伏——先是喚起感官刺激，隨後轉為溫潤撫慰。初嚐時帶有細膩苦韻，激發思緒；而後 ，酒體內在的風味飽滿富有層次感 ，延延釋出柔和顆粒感結構。

「香檳王2010年份粉紅香檳村上隆聯名限量版禮盒」展現出自信可精緻可優雅與尊貴的風範，是長達十年釀酒創作結晶的巔峰之作，進一步詮釋出黑皮諾（Pinot Noir）的極致個性與張力。它輕盈卻有力，濃郁而細緻，豐盈且收斂，張力與優雅並存。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

村上隆將其經典代表作品，注入香檳王限量禮盒設計中。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
村上隆將其經典代表作品，注入香檳王限量禮盒設計中。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
香檳王與當代藝術家村上隆聯名推出「2015年份香檳」（左）與「2010年份粉紅香檳」限量版禮盒。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
香檳王與當代藝術家村上隆聯名推出「2015年份香檳」（左）與「2010年份粉紅香檳」限量版禮盒。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
村上隆為香檳王簡約深沉的盾形標誌，注入繽紛的愛的花朵圖騰；外盒上的盾形標誌被綻放花朵環繞，營造出強烈對比與趣味張力。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
村上隆為香檳王簡約深沉的盾形標誌，注入繽紛的愛的花朵圖騰；外盒上的盾形標誌被綻放花朵環繞，營造出強烈對比與趣味張力。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延伸閱讀

奇美博物館埃及展 10萬張早鳥票開賣1小時完售

風雨擋不住！陳漢典Lulu選颱風天登記「原因全說了」

不補班的天堂年！8組「請4天最少休9天、最長16天」…2026年請假神表曝光

整理包／華航、長榮、星宇線上旅展比拚 飛日韓甜甜價9千有找

相關新聞

村上隆鐵粉快搶！「微笑小花」香檳王 在台售價、上市日期曝光了

法國頂級精品香檳品牌香檳王（Dom Pérignon）與當代藝術家村上隆（Takashi Murakami）攜手於202...

終於有秋天的感覺 天氣轉冷百貨周年慶秋冬買氣、人潮愈熱鬧

直到10月下旬，這一兩天才因東北季風、颱風外圍環流影響，才終於降溫有秋天的感覺。原本受到溫度居高不下影響的服飾買氣，受惠...

全聯、大全聯「萬聖節」活動搞怪開跑 門市喊「這6字」送糖果

萬聖節即將來臨，全聯、大全聯推出一系列限定活動與好康優惠。即日起至10月31日前，至全聯、大全聯門市購買糖果、巧克力、常...

超夯好物又來了！CASIO戒指金表5000有找 10月22中午抽選登記開始

日式平價石英表品牌卡西歐（CASIO）繼先前曾發表以抽選決定購買資格的「戒指表」CRW-001大受好評後，近日再加碼發表...

寶格麗兩大經典新進化 SEPRENTI復活經典工藝 TUBOGAS為日常添奢華

2025年，義大利頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）Tubogas與Serpenti兩大經典系列揭開全新創作篇章，體現...

從早喝到晚！亞洲最大琴酒節週末席捲華山 韓國頂級酒吧快閃登場

亞洲最受矚目的年度調酒文化盛事「2025 Gin Festival Taipei」將於10月25日至26日於華山1914...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。