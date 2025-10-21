村上隆鐵粉快搶！「微笑小花」香檳王 在台售價、上市日期曝光了

法國頂級精品香檳品牌香檳王（Dom Pérignon）與當代藝術家村上隆（Takashi Murakami）攜手於2025年底推出兩款聯名限量禮盒的消息一出，令許多粉絲紛紛敲碗，想要知道在台灣的售價與上市日期。酩悅軒尼詩台灣分公司正式宣佈，兩款聯名限量禮盒上市日期是10月27日；其中「香檳王2015年份香檳村上隆聯名限量版禮盒」建議售價是8,920元，「香檳王2010年份粉紅香檳村上隆聯名限量版禮盒」建議售價是17,720元，於全台精選葡萄酒專門店上市。

香檳王深色高雅的外盒與瓶身，在村上隆「超扁平（Superflat）」美學加持下 ，以明亮、可愛的花朵圖騰重新演繹，彷彿是夢境中不斷綻放的大自然角色。瓶身上的經典葡萄園圖像，轉化為奇幻的花園景致，象徵這場創意對話的奇妙綻放。

外盒上的盾形標誌，被村上隆繽紛綻放花朵環繞；若將這些禮盒並排擺放，將形成一幅組合式的花卉畫作，彷彿在邀請收藏者參與拼組遊戲，進一步將體驗延伸至瓶外世界。村上隆著名的笑臉花朵背後，隱含著對「被外在形象主導的社會」的深層反思，作品因此蘊含強烈的情感張力，呈現出既諷刺又矛盾的美感特質。

「香檳王2015年份香檳村上隆聯名限量版禮盒」出自氣候極端對比的一年，展現出深沉而鮮明的存在感。這款年份香檳帶來豐富情感起伏——先是喚起感官刺激，隨後轉為溫潤撫慰。初嚐時帶有細膩苦韻，激發思緒；而後 ，酒體內在的風味飽滿富有層次感 ，延延釋出柔和顆粒感結構。

「香檳王2010年份粉紅香檳村上隆聯名限量版禮盒」展現出自信可精緻可優雅與尊貴的風範，是長達十年釀酒創作結晶的巔峰之作，進一步詮釋出黑皮諾（Pinot Noir）的極致個性與張力。它輕盈卻有力，濃郁而細緻，豐盈且收斂，張力與優雅並存。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

村上隆將其經典代表作品，注入香檳王限量禮盒設計中。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

香檳王與當代藝術家村上隆聯名推出「2015年份香檳」（左）與「2010年份粉紅香檳」限量版禮盒。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康