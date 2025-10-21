快訊

終於有秋天的感覺 天氣轉冷百貨周年慶秋冬買氣、人潮愈熱鬧

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
直到10月下旬，這一兩天才因東北季風、颱風外圍環流影響，才終於降溫有秋天的感覺。原本受到溫度居高不下影響的服飾買氣，受惠於降溫，終於動了起來。

氣溫終於轉涼，也帶動秋冬服飾、禦寒商品買氣升溫，新光三越台北信義新天地周年慶首周末受到天氣幫忙，推動機能外套、針織上衣等換季衣物銷售成長，消費者趁周年慶優惠入手防風防潑水單品，尤其以機能與時尚兼具的穿搭最受歡迎，氣溫驟降同步也拉抬季節環境家電買氣，以除濕機、空氣清淨機詢問度高。

新光三越台北信義店與韓國現代百貨攜手期間限定快閃，韓國潮流品牌輪番上陣帶來一波波帶客買氣高潮，除了韓系潮流服飾高熱度，周年慶也發現「韓系家電」成為家電市場新寵，以LG、Samsung為代表品牌，銷量較同期成長約1成，其中具備AI智能、靜音、省電功能的高階機種更是熱賣主力。

喜歡日本美食的民眾，周年慶採購時別忘了走進A11 6樓的「日本商品展」，日本展人氣擔當首推蘋果糖專賣店「POMME d'AMOUR TOKYO」，招牌的蘋果糖已創下日賣新高1,000顆紀錄，每天開店都吸引超過百名消費者排隊，其中以「蜂蜜紅茶」、「原味」、「嶺上開花（杏仁荔枝）」最受歡迎，活動期間陸續推出五款新口味。還有初次來台的「いもんね Imonne大福冰淇淋」，每日限量開賣皆完售。

微風信義區3店也正熱鬧展開周年慶，微風信義梵克雅寶高級珠寶預購業績成長60%，有多筆百萬級VIP交易；MAX MARA以高單價經典大衣、羽絨衣及Sartorial jacket為主力商品，預購成長逾5成；TASAKI今年30萬元以上交易筆數有明顯增加。微風南山LOEWE與ON聯名鞋款預購反應熱烈，持續追加熱銷商品；MIU MIU秋冬新品預購會業績表現亮眼。另外，日韓流行品牌明顯帶動來客年輕化趨勢。

統一時代百貨台北店攜手DREAM PLAZA即起舉辦「感謝慶」系列活動，延續周年慶熱度。11月2日前推出全館指定櫃滿5,000送100，使用icash2.0/icash Pay支付滿5,000送200、icash Pay綁定統一時代聯名卡或uniopen聯名卡滿5,000再加送200。

