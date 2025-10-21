全聯、大全聯「萬聖節」活動搞怪開跑 門市喊「這6字」送糖果

萬聖節即將來臨，全聯、大全聯推出一系列限定活動與好康優惠。即日起至10月31日前，至全聯、大全聯門市購買糖果、巧克力、常溫果凍、咖哩塊/醬/粉/調理包，單筆每滿199元可獲「萬聖節紙帽」乙個，共有福利熊、芭樂狗與大全熊3款限量造型，數量有限、送完為止。

10月25日至10月31日限時7天再加碼，只要在門市喊出通關密語「不給糖就搗蛋」，即可獲得限量糖果1份。即日起至10月30日期間，於全聯實體門市購買糖果、巧克力糖、常溫果凍滿199元，再贈150福利點，滿額不僅可集點還能拿限量紙帽，萬聖節氣氛滿點。

大全聯更升級打造沉浸式體驗活動，全台門市推出萬聖節限定打卡區與闖關挑戰。民眾可至服務台領取任務卡，完成5道指定關卡並拍照打卡，即可獲得精美資料夾與大全熊紙帽。另有DIY搞怪年糕活動，讓大小朋友親手創作專屬萬聖節點心，一起玩出節慶創意。

商品部分，全聯、大全聯同步推出多款萬聖節限定零食與甜點，巧克力、造型軟糖、零食都推出特殊口味、包裝。全聯阪急麵包推出「獨眼草莓怪」、「布朗尼波羅怪」、「木乃伊巧克力」等3款萬聖限定麵包，即日起至10月31日任選2件特價65元。大全聯烘焙坊也祭出「木乃伊偶」、「巫婆手指」、「草莓尖叫怪」等造型餅乾、麵包，造型逼真又趣味十足，辦趴超應景。