快訊

HTC沒放棄手機！推6款新機外型曝 入門款電競機攻玩家市場

為何「擎天崗」雨量全國最猛烈？氣象署直指關鍵就是它

藝人閃兵檢警拘提修杰楷4人 Energy書偉被逮自承：早知有這一天

超夯好物又來了！CASIO戒指金表5000有找 10月22中午抽選登記開始

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
輕巧的戒指表不只用作造型裝飾，也有實際的時間指示功能、並可更換電池。圖／CASIO提供
輕巧的戒指表不只用作造型裝飾，也有實際的時間指示功能、並可更換電池。圖／CASIO提供

日式平價石英表品牌卡西歐（CASIO）繼先前曾發表以抽選決定購買資格的「戒指表」CRW-001大受好評後，近日再加碼發表新款擁有金色視覺的CRW-001G-9戒指表！內徑約2公分的超迷你「時計」也是潮流飾品，預計將在本周三開始線上登記抽籤，平價入手。

先前為紀念CASIO五十周年曾發表了抽籤決定購買資格的CRW-001引起網路熱烈討論，由於結合微型機芯和精密的金屬加工技術，實踐了微型化時計的可能。新款CRW-001G-9「戒指表」之所以能讓手表縮小並非有了漫畫中的「縮小燈」，而是CASIO透過金屬射出成型（MIM）的技術，讓表殼、表背、表圈「一體成型」，同時還原CASIO G-SHOCK表帶上的凹凸細節、惟妙惟肖。

不僅如此，CRW-001G-9並使用小型鈕扣電池為動力、加上特殊玻璃黏合技術達成密封效果，因此「表款」將可更換電池，並以6位元數位LCD螢幕提供時間、日曆、雙時區，以及計時碼表等功能，同時整點或預設時間時還可發出輕微光線，提醒人們留意當下時刻。訂價4,600元的CRW-001G-9內徑約2公分、並附上兩款調整墊片，讓不同戒圍的使用者都能輕鬆配戴，表款將以抽籤決定購買資格，並從10月22日（三）中午開始登記、至10月26日（日）晚上12點前結束，抽籤結果則將在下周一、10月27日在CASIO台灣官方網站中發表。

更多資訊，可洽CASIO台灣官方網站連結：https://www.casio.com/tw/watches/casio/casio-ring-watch/crw-001g/

微縮迷你的戒指表在1920、1930年代是社交名流的隱藏時間珠寶，並在CASIO改造下、成為當代街頭的潮流玩物。圖／CASIO提供
微縮迷你的戒指表在1920、1930年代是社交名流的隱藏時間珠寶，並在CASIO改造下、成為當代街頭的潮流玩物。圖／CASIO提供
卡西歐（CASIO）近日再加碼發表新款金色視覺的CRW-001G-9戒指表，並將在本周三中午開始登記抽籤購買資格。圖／CASIO提供
卡西歐（CASIO）近日再加碼發表新款金色視覺的CRW-001G-9戒指表，並將在本周三中午開始登記抽籤購買資格。圖／CASIO提供
全新金色視覺的CASIO CRW-001G-9戒指表，將隨附迷你表盒與收納束口袋，輕巧隨身。圖／CASIO提供
全新金色視覺的CASIO CRW-001G-9戒指表，將隨附迷你表盒與收納束口袋，輕巧隨身。圖／CASIO提供
CASIO透過金屬射出成型（MIM）的技術，讓表殼、表背、表圈「一體成型」，加上特殊玻璃黏合技術達成密封效果。圖／CASIO提供
CASIO透過金屬射出成型（MIM）的技術，讓表殼、表背、表圈「一體成型」，加上特殊玻璃黏合技術達成密封效果。圖／CASIO提供

延伸閱讀

萬聖節來搞怪！達美樂「搗蛋可可糖山披薩」吃得到小熊軟糖、巧克力豆

CAPCOM回應卡普空盃收費爭議：將重新審視價格 10月底給答案

6年前在街頭乏人問津！優里攻蛋唱2場「根本搶不到票」

大阪關西世博進入倒數！ 「Labubuｘ脈脈」夢幻聯名公仔 會場購買方式詳細教學

相關新聞

超夯好物又來了！CASIO戒指金表5000有找 10月22中午抽選登記開始

日式平價石英表品牌卡西歐（CASIO）繼先前曾發表以抽選決定購買資格的「戒指表」CRW-001大受好評後，近日再加碼發表...

寶格麗兩大經典新進化 SEPRENTI復活經典工藝 TUBOGAS為日常添奢華

2025年，義大利頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）Tubogas與Serpenti兩大經典系列揭開全新創作篇章，體現...

從早喝到晚！亞洲最大琴酒節週末席捲華山 韓國頂級酒吧快閃登場

亞洲最受矚目的年度調酒文化盛事「2025 Gin Festival Taipei」將於10月25日至26日於華山1914...

9天春節9個連假一次規劃！ITF旅展登場 熱門飯店住房、餐券全面開殺

全台最大旅遊盛會「ITF台北國際旅展」將於11月7日至10日登場，地點位於南港展覽館一館1樓與4樓。今年最大亮點為「9天...

萊爾富「2026馬年發財卡」登場！輝達、台積電股票、iPhone 17快來抽

一轉眼又到了歲末年終，迎接馬年，萊爾富「一馬當先」率先出擊搶攻新年商機，宣布再度推出超夯年度活動「2026馬年發財卡」，...

神級聯名重磅回歸 台酒 X 肯德基「花雕紙包雞」再掀秋冬美味熱潮

被譽為「最香神級聯名」的「肯德基台酒花雕紙包雞」睽違四年強勢回歸！2021年首度登場即掀起搶購熱潮，今年台酒再度攜手肯德...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。