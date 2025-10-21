超夯好物又來了！CASIO戒指金表5000有找 10月22中午抽選登記開始

日式平價石英表品牌卡西歐（CASIO）繼先前曾發表以抽選決定購買資格的「戒指表」CRW-001大受好評後，近日再加碼發表新款擁有金色視覺的CRW-001G-9戒指表！內徑約2公分的超迷你「時計」也是潮流飾品，預計將在本周三開始線上登記抽籤，平價入手。

先前為紀念CASIO五十周年曾發表了抽籤決定購買資格的CRW-001引起網路熱烈討論，由於結合微型機芯和精密的金屬加工技術，實踐了微型化時計的可能。新款CRW-001G-9「戒指表」之所以能讓手表縮小並非有了漫畫中的「縮小燈」，而是CASIO透過金屬射出成型（MIM）的技術，讓表殼、表背、表圈「一體成型」，同時還原CASIO G-SHOCK表帶上的凹凸細節、惟妙惟肖。

不僅如此，CRW-001G-9並使用小型鈕扣電池為動力、加上特殊玻璃黏合技術達成密封效果，因此「表款」將可更換電池，並以6位元數位LCD螢幕提供時間、日曆、雙時區，以及計時碼表等功能，同時整點或預設時間時還可發出輕微光線，提醒人們留意當下時刻。訂價4,600元的CRW-001G-9內徑約2公分、並附上兩款調整墊片，讓不同戒圍的使用者都能輕鬆配戴，表款將以抽籤決定購買資格，並從10月22日（三）中午開始登記、至10月26日（日）晚上12點前結束，抽籤結果則將在下周一、10月27日在CASIO台灣官方網站中發表。