寶格麗兩大經典新進化 SEPRENTI復活經典工藝 TUBOGAS為日常添奢華

2025年，義大利頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）Tubogas與Serpenti兩大經典系列揭開全新創作篇章，體現寶格麗在結構與象徵之間的創意對話：Tubogas以工法革新回應未來的設計語境，Serpenti則以古老技藝延續靈魂意象的現代重生。新作既延續羅馬工藝的深厚底蘊，也體現了寶格麗不斷自我革新的創意能量。

誕生於1940年代末的Tubogas，以兩條金屬帶纏繞成螺旋結構、無焊接一體成形的工法聞名，是寶格麗最具識別度的象徵之一。今年推出的九款新作延續這項大膽設計語彙，透過黃K金與玫瑰金的光澤對話、密鑲鑽石的細節鋪陳呈現義式奢華的多重面貌：從復刻1980年代奔放精神的迷你圈式耳環，到縞瑪瑙鑲鑽鉚釘項鍊與Alta Gamma高級珠寶作品，Tubogas以力量與柔美並存的風格美學，重新定義日常奢華。