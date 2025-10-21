快訊

寶格麗兩大經典新進化 SEPRENTI復活經典工藝 TUBOGAS為日常添奢華

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
BVLGARI Tubogas系列頂級玫瑰金粉紅碧璽、孔雀石鑲鑽手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Tubogas系列頂級玫瑰金粉紅碧璽、孔雀石鑲鑽手環。圖／寶格麗提供

2025年，義大利頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）Tubogas與Serpenti兩大經典系列揭開全新創作篇章，體現寶格麗在結構與象徵之間的創意對話：Tubogas以工法革新回應未來的設計語境，Serpenti則以古老技藝延續靈魂意象的現代重生。新作既延續羅馬工藝的深厚底蘊，也體現了寶格麗不斷自我革新的創意能量。

誕生於1940年代末的Tubogas，以兩條金屬帶纏繞成螺旋結構、無焊接一體成形的工法聞名，是寶格麗最具識別度的象徵之一。今年推出的九款新作延續這項大膽設計語彙，透過黃K金與玫瑰金的光澤對話、密鑲鑽石的細節鋪陳呈現義式奢華的多重面貌：從復刻1980年代奔放精神的迷你圈式耳環，到縞瑪瑙鑲鑽鉚釘項鍊與Alta Gamma高級珠寶作品，Tubogas以力量與柔美並存的風格美學，重新定義日常奢華。

為呼應象徵重生與蛻變的乙巳蛇年，寶格麗同步推出Serpenti Infinito新作，藉由古老的Pallini工藝──以微小金球逐一焊接於底座的精密技術──重現品牌在1950年代轉向具象風格時的經典設計。系列新作包含玫瑰金鑲鑽項鍊、手環、胸針與特別版紅寶石項鍊，以靈蛇蜿蜒的姿態與流暢線條展現力量與誘惑的並行。紅寶石蛇眼閃耀銳利光芒，象徵靈蛇永恆蛻變的魅力；胸針則以中性語彙詮釋當代女性的自信姿態。

寶格麗Tubogas系列全新形象圖。圖／寶格麗提供
寶格麗Tubogas系列全新形象圖。圖／寶格麗提供
BVLGARI Tubogas系列黃K金鑲鑽鉚釘圈式耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Tubogas系列黃K金鑲鑽鉚釘圈式耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Tubogas系列玫瑰金鑲鑽鉚釘圈式耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Tubogas系列玫瑰金鑲鑽鉚釘圈式耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Tubogas系列黃K金縞瑪瑙鉚釘耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Tubogas系列黃K金縞瑪瑙鉚釘耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Tubogas系列玫瑰金粉紅碧璽、孔雀石鑲鑽項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Tubogas系列玫瑰金粉紅碧璽、孔雀石鑲鑽項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列玫瑰金紅寶石鑲鑽項鍊特別版。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列玫瑰金紅寶石鑲鑽項鍊特別版。圖／寶格麗提供
BVLGARI Tubogas系列黃K金圈式耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Tubogas系列黃K金圈式耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列玫瑰金鑲鑽單圈手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列玫瑰金鑲鑽單圈手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列玫瑰金鑲鑽胸針。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列玫瑰金鑲鑽胸針。圖／寶格麗提供
寶格麗Tubogas系列全新形象圖。圖／寶格麗提供
寶格麗Tubogas系列全新形象圖。圖／寶格麗提供
寶格麗Tubogas系列全新形象圖。圖／寶格麗提供
寶格麗Tubogas系列全新形象圖。圖／寶格麗提供
BVLGARI Tubogas系列黃K金戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI Tubogas系列黃K金戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列玫瑰金鑲鑽項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列玫瑰金鑲鑽項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Tubogas系列黃K金鑲鑽戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI Tubogas系列黃K金鑲鑽戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI Tubogas系列黃K金縞瑪瑙鑲鑽項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Tubogas系列黃K金縞瑪瑙鑲鑽項鍊。圖／寶格麗提供

