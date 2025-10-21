從早喝到晚！亞洲最大琴酒節週末席捲華山 韓國頂級酒吧快閃登場

亞洲最受矚目的年度調酒文化盛事「2025 Gin Festival Taipei」將於10月25日至26日於華山1914文創園區東2四連棟登場。今年規模再升級，不僅榮登「亞洲最大琴酒嘉年華」，更首度增設全新場館，推出以酒吧文化為核心的「台北 Bar Show」，打造一場橫跨琴酒、酒吧文化與國際賽事的秋季派對。

由知名酒吧「Commons 」主理人、布法羅洋行創辦人 Jaffee 領軍，攜手 「Sidebar」主理人 So So 與 「P&P 」創辦人 Perry，共同號召超過百款世界級琴酒品牌參與，包括澳洲四柱琴酒（Four Pillars）、印度奇異父子琴酒（Stranger & Sons）、來自日本辰巳蒸留所的犬啼琴酒（INNAKI GIN）等，展現琴酒的多元風味。今年祭出雙日票399元優惠，含Tonic Water 1瓶、限量酒杯與手提袋，讓琴酒迷一票暢遊兩天。

活動也特別邀請18位知名韓國頂尖調酒師跨海來台，以琴酒為靈感展開創意快閃。此外，首度登場的「台北 Bar Show」，將於華山中4A館免費入場，集結來自首爾、東京、大阪、上海、台北、台中、台南、高雄等超過40家亞洲頂級酒吧快閃，包括韓國的「Bar Soko」「Zest」、「Le Chamber」、「Bar Cham」、「Villa Record」、日本的「Bee's Knees」、台北的「Bar Mood」、「Moonrock」、「Infinite & Beyond」 等，共同呈現最具國際規模的調酒文化展演。

此外，兩大國際賽事——「2025 台灣經典調酒大賽（Taiwan Classic Challenge）」與「Taipei Flair Open 2025」花式調酒比賽，也將於現場登場；再加上集結近30家人氣品牌的風格美食市集，從餐點、甜點到調酒體驗，讓人沉醉於秋日華山的酒香與創意氛圍中。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「2025 Gin Festival Taipei」將於10月25日至26日於華山1914文創園區東2四連棟登場。圖／Gin Festival Taipei提供

來自韓國首爾的「Bar Soko」主理人Soko。圖／Gin Festival Taipei提供