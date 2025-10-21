ITF 台北國際旅展將登場 即起至11月6日購買預售票享9折

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
ITF台北國際旅展將於11月7日至10日於台北南港展覽館一館1、4樓登場。業者提供
一年一度的ITF台北國際旅展將於11月7日至10日於台北南港展覽館一館1、4樓登場。ITF集結各大旅行社與飯店推出年度壓軸與展場限定商品，即日起至11月6日購買預售票更享9折優惠。

2026年共有9個連續假期、農曆新年連放9天，ITF集結各大飯店祭出餐券及住宿優惠。瑞穗天合國際觀光酒店「平日城堡精緻客房雙人三天兩夜住宿券」，享受身心靈的寧靜，體驗質樸愜意慢旅行，每張16,999元，下殺24折。天成逸旅朋趣豪華露營推出「雲端號」雙人體驗券每人7,299元，再享一泊四食；高雄萬豪酒店展場限定雙人一泊一食29折，5,500元起含經典客房1晚、豪享自助餐廳早餐2客。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店主打91坪獨棟villa「雙臥室泳池別墅一泊一食」，含「知味」自助式早餐4客，下殺35折，旅展價28,888元，消費滿額現場再加碼贈自助晚餐券；理想大地渡假飯店推出雙人二泊二食住宿禮券47折，9,999元起，含佛朗明哥豪華雙人房2晚、每日自助早餐2客、遊艇體驗券4張。大地酒店推出每日限量50組最熱銷「雙人湯屋 90分鐘與下午茶」券，原價4,738元，展場限定價2,999元。

五星級飯店餐券優惠則是有，台北天成大飯店翠庭中餐廳「招牌烤鴨四人合菜券」特價3,980元，下殺79折；圓山大飯店每日上、下午推出限時限量快閃購「假日松鶴午晚餐×金龍宵夜雙享券」每張5,699元享67折優惠、圓山牛排館「極黑和牛帶骨紐約客雙人券」每張4,999元；台北美福大飯店「下午茶快閃」彩匯自助雙人下午茶餐券每張1,711元，展期四天每日15:00限時販售、每日限量50組。更多展場限定優惠，歡迎來挖寶！

優惠折扣外，近年多家旅行社也在ITF台北國際旅展深耕主題遊程。雄獅旅遊推出多款特色商品，包括附專業領隊隨行的「世界七大馬拉松跑旅系列」、「西班牙朝聖之路11日」與探索生態殿堂的「加拉巴哥群島17日」，以深度體驗寓教於樂。

可樂旅遊也推出「全球登山健行」，從親子級登山健行到進階挑戰應有盡有；「旅遊夢想清單」精選冰島極光、義大利羅馬，和土耳其卡帕多奇亞的熱氣球體驗等六大路線；「2026一級方程式賽車」含F1門票的賽車旅遊行程，走訪英國、日本等賽車聖地。

KKday則推出2至10人的「KKday迷你團」專案，首推「樂活沖繩機加酒＆旅遊行程自由配4日」，每人最超值只要15,900元起，「富國島五星機加酒＆旅遊行程5日」，每人24,500元起，聚焦日、韓、泰、越等熱門目的地，並於現場加碼抽機票等好康。

可樂旅遊「易起趣濟州5日」行程包括神話世界主題樂園、海女博物館、冬季限定採柑橘體驗，入住五星飯店一晚，兩人同行18,888元起；雄獅（2731）旅遊優惠主打冬遊韓國「首爾滑雪4日」，搭乘長榮航空，網羅明洞、聖水洞，每人9,499元起；找到了旅行社「樂活曼谷6日」含鄭王廟、度假莊園、遊輪自助晚餐，每人9,900元起；易飛網（2734）推出「北越5日」行程涵蓋下龍灣五星夢幻巡航、河內市區，12,900元起，第二人再享1,000元優惠。

此外，信用卡滿額禮同步登場，匯集十一家合作銀行，包含中國信託、元大（2885）、台北富邦、台新（2887）、永豐（1907）、玉山（2884）、兆豐（2886）、合作金庫（5880）、第一銀行、匯豐與聯邦（2838）。大會更加碼，當日單筆消費滿一萬元，即可至四樓N區「滿額禮兌換區」兌換限量好禮。LINE Pay攤位每日12:30、14:30、16:30舉辦三場舞台活動，提供1,888元與888元LINE Pay優惠券，並加碼抽亞洲任一航點雙人來回機票等驚喜大獎。

ITF台北國際旅展即日起至展前11月6日止能以9折優惠購買預售票，購票請至Klook、KKday、ibon售票系統、全家FamiPort、udn售票網、TaiTIX、OK超商OK.go。

