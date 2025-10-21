快訊

9天春節9個連假一次規劃！ITF旅展登場 熱門飯店住房、餐券全面開殺

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全台最大旅遊盛會「ITF台北國際旅展」將於11月7日至10日登場，地點位於南港展覽館一館1樓與4樓。台灣觀光協會/提供
全台最大旅遊盛會「ITF台北國際旅展」將於11月7日至10日登場，地點位於南港展覽館一館1樓與4樓。台灣觀光協會/提供

全台最大旅遊盛會「ITF台北國際旅展」將於11月7日至10日登場，地點位於南港展覽館一館1樓與4樓。今年最大亮點為「9天春節連假、9個連續假期」的提前卡位熱潮，民眾提前布局2026年出遊與聚餐行程，帶動飯店、旅行社與旅遊電商提前搶客。

ITF旅展匯集國內外旅行社、飯店與觀光業者推出年度壓軸優惠。國內飯店主打「展場限定價」與「早鳥預購」策略，瑞穗天合國際觀光酒店「平日城堡精緻客房雙人三天兩夜住宿券」旅展價16,999元、下殺24折；天成逸旅朋趣豪華露營「雲端號」雙人體驗券每人7,299元，含一泊四食；高雄萬豪酒店祭出29折方案，雙人一泊一食5,500元起。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店推出91坪獨棟Villa「雙臥室泳池別墅一泊一食」35折優惠，旅展價28,888元並加贈自助晚餐券；理想大地渡假飯店「雙人二泊二食住宿禮券」9,999元起，含兩晚住宿與遊艇體驗；大地酒店每日限量50組「雙人湯屋與下午茶」券，原價4,738元，現場價2,999元。

五星飯店餐券同樣競爭激烈。台北天成大飯店翠庭中餐廳推出「招牌烤鴨四人合菜券」特價3,980元；圓山大飯店祭出「假日松鶴午晚餐×金龍宵夜雙享券」每張5,699元，享67折優惠；圓山牛排館「極黑和牛帶骨紐約客雙人券」每張4,999元；台北美福大飯店「彩匯自助雙人下午茶券」每張1,711元，展期四天每日限量50組，採現場快閃販售。

除飯店優惠外，旅行社同步推主題化與深度遊程。雄獅旅遊推出「世界七大馬拉松跑旅」、「西班牙朝聖之路11日」及「加拉巴哥群島17日」等行程；可樂旅遊主打「全球登山健行」與「旅遊夢想清單」系列，包括冰島極光、義大利羅馬及土耳其熱氣球體驗；另推出「2026 F1賽車行程」，含門票與專屬導覽。

旅遊電商KKday則搶攻小團市場，推出2至10人「迷你團」專案，主打「沖繩4日」每人15,900元起、「富國島五星行程5日」24,500元起；易飛網「北越5日」12,900元起、第二人再享1,000元折扣；雄獅「首爾滑雪4日」每人9,499元起，可樂「濟州5日」18,888元起，均鎖定年底與春節商機。

此外，此次旅展與11家合作銀行推出信用卡滿額回饋，包括中信、元大、台新、永豐、玉山、兆豐、台北富邦等，消費滿1萬元可兌換限量禮品；LINE Pay亦舉辦每日抽獎活動，最大獎為亞洲航線雙人來回機票。

旅行社

9天春節9個連假一次規劃！ITF旅展登場 熱門飯店住房、餐券全面開殺

全台最大旅遊盛會「ITF台北國際旅展」將於11月7日至10日登場，地點位於南港展覽館一館1樓與4樓。今年最大亮點為「9天...

