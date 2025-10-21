萊爾富「2026馬年發財卡」登場！輝達、台積電股票、iPhone 17快來抽

一轉眼又到了歲末年終，迎接馬年，萊爾富「一馬當先」率先出擊搶攻新年商機，宣布再度推出超夯年度活動「2026馬年發財卡」，陪民眾開運迎新年、從「馬上發財」開始。

延續去年發票登錄金額突破千萬元的熱潮，今年活動全面升級，獎品更豪華、優惠更吸睛，自2025年10月29日起一路開賣至2026年2月22日，全台限量100萬張，每張售價100元，可享三重好康，是新春送禮自用兩相宜的超值選擇。

第一重好康為「序號抽大獎」，購卡後於活動期間登錄序號並成為Hi-Life VIP會員，即可參加多重抽獎。最大獎為輝達（NVIDIA）股票500股，共2名幸運得主可獲得，市值逾百萬元；另有台積電股票1張，共5名，投資新手與理財達人皆有機會開運迎財。

序號愈早登錄，最多可獲7次抽獎機會，6場抽獎將於萊爾富官方Facebook粉絲專頁「萊爾富超商Hi-Life」進行直播，邀全民共同見證開運時刻。

第二重「立即抽大獎」則主打「開卡即抽」，結合23家知名品牌，橫跨旅遊、美食、生活3大領域，共有70種超值實體獎項。包含全新上市的iPhone 17、Nintendo Switch 2次世代主機、越捷航空台北越南雙人來回機票、LG PuriCare空氣清淨機、LG除濕機、禾聯智能風扇與DORIS行李箱組等，從科技潮品到實用家電一應俱全。

此外，持卡者還可享多項旅遊與美食優惠：於AsiaYo訂房滿3,500元折200元、KKday滿3,000元折400元、可樂旅遊享專屬折扣、WeMo PASS免費體驗1個月騎乘、塔木德酒店訂房再折168元。美食優惠同樣吸睛，肯德基、必勝客、頂呱呱推出最低3.9折好康；foodpanda萊爾富生鮮雜貨首購滿99元享5折優惠，讓民眾吃喝玩樂都能「好運滿滿」。