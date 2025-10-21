快訊

板南線捷運行駛...「碰」聲響 尖峰時刻突故障 民眾被迫下車

MLB／水手奈勒為毀雙殺竟「獻頭」 藍鳥投手氣到飆F開頭髒字

央視推這部電視劇是攻台前奏？學者：不排除這種可能

時尚與文化對話新篇章 臺北客家永續時尚服飾展登場

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
客家時尚獎決賽頒獎典禮。圖／臺北市政府客家事務委員會
客家時尚獎決賽頒獎典禮。圖／臺北市政府客家事務委員會

由臺北市政府客家事務委員會指導，財團法人台北市客家文化基金會主辦的「臺北客家永續時尚服飾展—HAKKA CHIC」，即日起於臺北市客家文化主題公園盛大登場，展期至11月14日止。展覽延續首屆「2025客家時尚獎 Hakka Fashion Awards」服飾設計競賽的精神，以「永續‧再生‧共創」為策展核心，透過時尚設計與文化保存跨界對話。

展覽精選首屆「2025客家時尚獎 Hakka Fashion Awards」入圍與得獎作品，涵蓋學生組與社會組設計師的創作成果。策展人黃秀瑾表示，服裝不只是穿戴，它是一種語言，也是時間的書寫。布料的褶痕承載了生活的痕跡，針線的縫補延續著文化的脈絡。

她指出，本屆競賽以「Redesign、Rethink、Redefine」為主軸，從客家「愛物惜物」的生活哲學出發，邀請設計師以永續設計回應當代議題，讓舊衣重生、讓布料於拼接與再製中開展新生，並以時尚語言讓文化記憶再次被看見。展場同步播放決賽走秀紀錄影片，讓觀眾彷彿置身伸展台現場，能近距離感受服裝在光影與音樂間的動態生命力，體驗「行動中的時尚」所展現的永續精神。

「2025客家時尚獎」競賽歷時兩個多月，共吸引近80位設計人才報名，最終有28位設計師入圍決賽。參賽者以ESG理念為核心，將客家藍染的深邃色澤、建築圖騰的結構語彙，到自然景觀的紋理意象，融入服裝設計之中，展現文化與永續共生的多層次樣貌。

值得一提的是，社會組與學生組冠軍皆以丹寧呼應藍染，並透過手縫工藝體現情感。社會組冠軍夏筱琴的作品以手縫技法喚起記憶與感恩，靈感源自她惜物的阿婆，象徵客家女性力量的柔韌與溫度；學生組冠軍歐修維則以100%丹寧布料呼應藍染精神，運用水洗、噴漆與拼接手法呈現時間痕跡，並以街頭語彙重構客家花布圖騰與土地記憶，讓傳統文化躍上現代時尚舞台。

「臺北客家永續時尚服飾展—HAKKA CHIC」延續競賽成果，將伸展台上的創意能量轉化為展場中的靜態語言。臺北市客家事務委員會主委暨臺北市客家文化基金會執行長吳文德表示：「臺北客家永續時尚服飾展不僅展現客家文化的創新能量，更將永續理念化為具體行動與生活美學。誠摯邀請民眾一同走進時尚與文化交會的現場，見證臺北如何以永續精神打造客家文化新風潮」。

客家文化 藍染

延伸閱讀

彰化三山國王客底文化節登場 39間宮廟齊聚同霖宮

金鐘60／江宏傑靠客家魂入圍主持人獎　笑認自己廚藝有7分

立委盼客家幣擴大適用地區 客委會允納討論

客語認證僅達標1成 楊文科罕見動怒：從從容容變連滾帶爬

相關新聞

森森燒肉「持發票全桌7折起」！「燒肉Queen」自助吧吃到飽2人1000

快把發票拿出來！「森森燒肉」即日起推出感謝祭，推出發票對對碰活動，凡發票號碼有3個3，可享全桌7折優惠。另外點購指定套餐...

漫讀節化身美味旅行地圖 「屏東100碗」10/21公布！10位名人評審走訪南國 94家好店入榜、東港老店奪3碗居冠

每年秋天，屏東總有一場讓人期待的文化盛事——「南國漫讀節」。邁入第7屆的2025南國漫讀節，以「跟著○△～去旅行」為主題，由屏東縣政府與質感青年媒體《500輯》攜手共同策畫，邀請大家帶著自己的理由出發

郭強生贈父親郭軔畫作「樂天啟和」 兩廳院見證藝術世代交會

38年前，郭軔與顧重光、劉平衡及32位藝術家共同完成國家音樂廳管風琴護幕「樂天啟和」。昨天郭軔之子、作家郭強生將父親郭軔...

Leo & Steph、黃士綸、廖堉安 翔輝運通集團藝術空間聯展

為響應十月的台北藝術周盛事，The Bridge Art及藝時創意明天下午6時半，將在翔輝運通集團藝術空間舉行藝術家Le...

風味豆花店「無味定律」新打造「月老豆花」！還有麻辣、叻沙特殊口味

位於台北東區的人氣豆花「可甜可鹹」繼獲得《500碗》、《500甜》之後，今秋升級成為全新豆花專門店「無味定律Zero S...

麒麟一番搾出白啤酒了！日本4月上市就爆紅 台灣小7搶先上架

麒麟一番搾系列推出全新「一番搾白啤酒」了！今年4月率先於日本上市的「一番搾白啤酒」，在短短三個月締造亮眼銷售佳績；台灣則...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。