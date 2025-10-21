時尚與文化對話新篇章 臺北客家永續時尚服飾展登場

由臺北市政府客家事務委員會指導，財團法人台北市客家文化基金會主辦的「臺北客家永續時尚服飾展—HAKKA CHIC」，即日起於臺北市客家文化主題公園盛大登場，展期至11月14日止。展覽延續首屆「2025客家時尚獎 Hakka Fashion Awards」服飾設計競賽的精神，以「永續‧再生‧共創」為策展核心，透過時尚設計與文化保存跨界對話。

展覽精選首屆「2025客家時尚獎 Hakka Fashion Awards」入圍與得獎作品，涵蓋學生組與社會組設計師的創作成果。策展人黃秀瑾表示，服裝不只是穿戴，它是一種語言，也是時間的書寫。布料的褶痕承載了生活的痕跡，針線的縫補延續著文化的脈絡。

她指出，本屆競賽以「Redesign、Rethink、Redefine」為主軸，從客家「愛物惜物」的生活哲學出發，邀請設計師以永續設計回應當代議題，讓舊衣重生、讓布料於拼接與再製中開展新生，並以時尚語言讓文化記憶再次被看見。展場同步播放決賽走秀紀錄影片，讓觀眾彷彿置身伸展台現場，能近距離感受服裝在光影與音樂間的動態生命力，體驗「行動中的時尚」所展現的永續精神。

「2025客家時尚獎」競賽歷時兩個多月，共吸引近80位設計人才報名，最終有28位設計師入圍決賽。參賽者以ESG理念為核心，將客家藍染的深邃色澤、建築圖騰的結構語彙，到自然景觀的紋理意象，融入服裝設計之中，展現文化與永續共生的多層次樣貌。

值得一提的是，社會組與學生組冠軍皆以丹寧呼應藍染，並透過手縫工藝體現情感。社會組冠軍夏筱琴的作品以手縫技法喚起記憶與感恩，靈感源自她惜物的阿婆，象徵客家女性力量的柔韌與溫度；學生組冠軍歐修維則以100%丹寧布料呼應藍染精神，運用水洗、噴漆與拼接手法呈現時間痕跡，並以街頭語彙重構客家花布圖騰與土地記憶，讓傳統文化躍上現代時尚舞台。

「臺北客家永續時尚服飾展—HAKKA CHIC」延續競賽成果，將伸展台上的創意能量轉化為展場中的靜態語言。臺北市客家事務委員會主委暨臺北市客家文化基金會執行長吳文德表示：「臺北客家永續時尚服飾展不僅展現客家文化的創新能量，更將永續理念化為具體行動與生活美學。誠摯邀請民眾一同走進時尚與文化交會的現場，見證臺北如何以永續精神打造客家文化新風潮」。