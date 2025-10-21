漫讀節化身美味旅行地圖 「屏東100碗」10/21公布！10位名人評審走訪南國 94家好店入榜、東港老店奪3碗居冠

每年秋天，屏東總有一場讓人期待的文化盛事——「南國漫讀節」。邁入第7屆的2025南國漫讀節，以「跟著○△～去旅行」為主題，由屏東縣政府與質感青年媒體《500輯》攜手共同策畫，邀請大家帶著自己的理由出發：可能是一段文字、一場音樂、一部電影，或是一道令人難忘的味道。今年的漫讀節以開放式的旅程為概念，用符號描繪出南國的山巒、海景與人文風景，邀請旅人親自發掘屬於屏東的獨特魅力。

延伸這份「旅行的理由」，同步推出屏東在地美食評選2025「屏東100碗」，完整得獎名單將於10月21日正式公布。活動邀請10位橫跨飲食、設計、文化等領域的評審，一同尋訪屏東各地的風味，精選出100碗最能代表南國熱情與風土的美味。以「旅行吃一碗，就愛上南國的熱情」為主題精神，讓「屏東100碗」不僅是美食指南，更是一場味蕾的閱讀之旅，邀請旅人們用味蕾閱讀屏東，感受來自土地的真誠與豐饒。

本次「屏東100碗」10位評審包括飲食旅遊作家韓良憶、飲食文化研究者徐仲、「AKAME」主廚彭天恩；「鐵肺歌后」彭佳慧、藝人溫昇豪與小嫻（黃瑜嫻）、「型男主廚」陳鴻；以及有趣市集創辦人謝維智、音樂人盧律銘與拳擊國手賴主恩。

屏東100碗邀請10位評審推薦美食。圖／500輯製作

今年總共有94家在地優質好店入榜。綜觀本次上榜名單，以東港鎮逾50年歷史、傳承三代的知名老店拔得頭籌，一舉拿下3碗居冠，成為最大贏家；另有4家店分別獲得2碗肯定，地域遍布屏北、屏中及屏南地區，類型橫跨麵點、甜品與傳統小吃，充分展現出屏東飲食文化的多樣面貌。

此外還有89間店家，獲得1碗肯定。內埔鄉「東勢老麵店」的「筍乾豬腳」，便獲得名廚彭天恩的一碗：「這裡的豬腳滷得有彈性，不會軟爛，鹹度正好、帶點甜味，整體調味完美。他們的麵、板條也好吃。客家風味十足。」「咱的海產店」的「煎魚」，已成為藝人小嫻（黃瑜嫻）到恆春的必點定番美味：「魚皮煎的很香脆，每次去必點。」出身屏東的評審拳擊國手賴主恩，就對萬丹鄉的「阿國臭豆腐」情有獨鍾：「泡菜不會太酸吃起來很脆爽，臭豆腐現炸的非常酥脆，兩個搭在一起吃不會很膩反而很清爽。」

「阿國臭豆腐」的「臭豆腐」。圖／賴主恩提供

在得碗數方面，以屬於屏東沖積平原區、農業生產條件良好的屏北，獲得66碗居冠；其中的屏東市，更以53碗制霸。平原與丘陵交錯、以熱帶水果、花卉及養殖業聞名的屏中，拿下23碗居次；其中潮州鎮獲得9碗，位居全縣第二；東港鎮也拿下7碗佳績。東臨太平洋、西南臨巴士海峽、漁業資源豐富的屏南，則獲得11碗肯定；其中7碗落腳恆春鎮。

「阿倫冰店．潮州燒冷冰」的「潮州燒冷冰」。圖／500輯攝影團隊提供

此外，擁有得天獨厚的氣候與土地條件的屏東，更擁有豐饒的物產，成為台灣的美食寶庫。除盛產牛蒡、紅豆、苦瓜外，愛文芒果、鳳梨、蓮霧、蜜棗等熱帶水果，更在充足日照與海風吹拂下格外鮮甜飽滿，不僅是台灣人的最愛，更是外銷市場常勝軍。

屏東同時也是「台灣可可」重鎮，「屏東可可‧台灣巧克力」屢獲國際肯定，讓在地農業展現更多可能。沿海漁產如石斑魚、櫻花蝦、黑鮪魚，更奠定屏東在水產養殖的重要地位。

屏東豐饒的物產，孕育出獨具特色的伴手禮——「沐穀曲土鳳梨酥」。它有原味、檸檬、芒果與可可四種口味，搭配北歐風全穀堅果酥皮，讓異國風味與屏東土地氣息巧妙交融。這不只是甜點，更像是一段味覺旅行：一口咬下，既嚐到鳳梨的香甜，也感受到山海與人情的溫度，把南國風情完整收進舌尖。

2025「屏東100碗」不僅是一份美食榜單，更是一趟深入土地、品味文化的南國之旅。完整得獎名單將於10月21日正式公布，除了將揭曉哪些店家與菜色最能代表屏東人的熱情，也同時將帶領更多旅人，循著香氣的索引，走進南國的故事裡。