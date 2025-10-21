郭強生贈父親郭軔畫作「樂天啟和」 兩廳院見證藝術世代交會

38年前，郭軔與顧重光、劉平衡及32位藝術家共同完成國家音樂廳管風琴護幕「樂天啟和」。昨天郭軔之子、作家郭強生將父親郭軔的畫作「樂天啟和」贈予兩廳院，並由兩廳院正式典藏。「樂天啟和」與兩廳院同樣誕生於38年前，如今在場館38週年之際公開展出，見證藝術的世代交會。

作家郭強生今年以「兩廳院藝術出走」計畫的推廣活動《寫給自己的情書》擔任導師，透過文學書寫帶領參與者與自己對話，如今則以父親郭軔的創作回饋兩廳院。他表示，父親郭軔一生以藝術為伴，過去，父親參與兩廳院的護幕創作，將藝術筆觸延展到舞台空間，如今能讓這幅畫正式回到兩廳院典藏，「這不只是家族的記憶延續，更是與社會共享的文化資產。」當時繪製護幕的參與者之一，現為國立台灣美術館館長的陳貺怡也特別出席，回顧了當年參與創作的點滴，強調作品所承載的時代背景與藝術價值。

兩廳院藝術總監劉怡汝表示，管風琴護幕「樂天啟和」自兩廳院落成以來就是觀眾熟悉的文化記憶，今年正值兩廳院38週年，「這份禮物對我們而言不僅是一個重要的典藏，更像是一份生日禮物」，體現場館作為文化保存與推廣平台的使命。

●《樂天啟和》畫作，將自2025年10月22日起至2026年2月26日，於國家音樂廳一樓四號門內側公開展出。