森森燒肉「持發票全桌7折起」！「燒肉Queen」自助吧吃到飽2人1000

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
森森燒肉推出全新「燒肉Queen」，主打套餐＋自助吧吃到飽。圖／森森燒肉提供
森森燒肉推出全新「燒肉Queen」，主打套餐＋自助吧吃到飽。圖／森森燒肉提供

快把發票拿出來！「森森燒肉」即日起推出感謝祭，推出發票對對碰活動，凡發票號碼有3個3，可享全桌7折優惠。另外點購指定套餐，即可參加抽獎活動，有機會全桌免單。除此之外，森森燒肉也將插旗高雄台鋁商場，並於桃園推出全新品牌「燒肉Queen」，提供燒肉套餐＋自助吧吃到飽，雙人套餐最低1,000元起。

即日起至11月30日期間，憑任一餐廳發票（不限時間、不限紙本或載具形式之正本）至森森燒肉用餐用餐，即可享9折優惠；若發票號碼有「1個3」享85折；發票有「3個3」以上享全桌7折。每店每日限量100組，需提前電話訂位並告知活動，當日出示相關發票確認。另外，點購指定套餐可參加「Mori魔力牌」撲克牌抽獎活動，有機會獲得肉品、海鮮、主題套餐，最高可享直接「免單」（上限15,000元）

森森燒肉也將進駐高雄台鋁商場，打造品牌第10間分店。店內採銀鋁科技風格，透過燈光、金屬與玻璃元素，打造出充滿未來感的用餐氛圍。另外全新品牌「燒肉Queen」則進駐桃園ATT筷時尚，店內主打「燒肉套餐＋自助吧吃到飽＋調酒喝到飽」的型態，包括沙拉吧、漬物區、佛卡夏、鳳梨起司薄餅、青醬起司薄餅等特色熟食，通通無限供應，另外還有15創意調酒，同樣無限暢飲，並且提供趣味扭蛋、免費體驗宇宙塔羅等互動體驗，雙人套餐1,000元起。

森森燒肉推出感謝祭活動，憑發票可享7折起優惠。圖／森森燒肉提供
森森燒肉推出感謝祭活動，憑發票可享7折起優惠。圖／森森燒肉提供

燒肉 發票 套餐

延伸閱讀

中秋訂「1萬塊」燒肉大餐 被女友家人酸不夠派頭…他1招反制全網讚爆

板橋凱撒「南洋料理吃到飽」880元起！每週僅三天、延長到年底 暢吃「逾20道現做料理+自助吧」 敦親睦鄰「最高再享85折」

高CP值質感燒肉！ 彰化「脂本燒肉」必點30cm幻切牛舌一吃難忘.桌邊幫烤服務大加分

知名連鎖燒肉違規使用金箔挨罰3萬 月餅老店新建成標示不完整也挨罰

相關新聞

森森燒肉「持發票全桌7折起」！「燒肉Queen」自助吧吃到飽2人1000

快把發票拿出來！「森森燒肉」即日起推出感謝祭，推出發票對對碰活動，凡發票號碼有3個3，可享全桌7折優惠。另外點購指定套餐...

Leo & Steph、黃士綸、廖堉安 翔輝運通集團藝術空間聯展

為響應十月的台北藝術周盛事，The Bridge Art及藝時創意明天下午6時半，將在翔輝運通集團藝術空間舉行藝術家Le...

風味豆花店「無味定律」新打造「月老豆花」！還有麻辣、叻沙特殊口味

位於台北東區的人氣豆花「可甜可鹹」繼獲得《500碗》、《500甜》之後，今秋升級成為全新豆花專門店「無味定律Zero S...

麒麟一番搾出白啤酒了！日本4月上市就爆紅 台灣小7搶先上架

麒麟一番搾系列推出全新「一番搾白啤酒」了！今年4月率先於日本上市的「一番搾白啤酒」，在短短三個月締造亮眼銷售佳績；台灣則...

百達翡麗全新Gondolo Serata腕表 有景深的斑馬圖案雙面雕刻超精緻

百達翡麗（Patek Philippe）今日透過以數位形式發表了品牌最新款的編號4962/200R-010「斑馬」 Go...

「500盤」3連霸名廚鄔海明、陳嵐舒都加入！「暖廚家味2025」陣容揭曉

以「家的味道」為核心出發的公益活動「暖廚家味」，今年推出第二屆，總策劃蔣雅淇邀集五位名廚——台北晶華酒店晶華軒中餐廚藝總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。