森森燒肉「持發票全桌7折起」！「燒肉Queen」自助吧吃到飽2人1000

快把發票拿出來！「森森燒肉」即日起推出感謝祭，推出發票對對碰活動，凡發票號碼有3個3，可享全桌7折優惠。另外點購指定套餐，即可參加抽獎活動，有機會全桌免單。除此之外，森森燒肉也將插旗高雄台鋁商場，並於桃園推出全新品牌「燒肉Queen」，提供燒肉套餐＋自助吧吃到飽，雙人套餐最低1,000元起。

即日起至11月30日期間，憑任一餐廳發票（不限時間、不限紙本或載具形式之正本）至森森燒肉用餐用餐，即可享9折優惠；若發票號碼有「1個3」享85折；發票有「3個3」以上享全桌7折。每店每日限量100組，需提前電話訂位並告知活動，當日出示相關發票確認。另外，點購指定套餐可參加「Mori魔力牌」撲克牌抽獎活動，有機會獲得肉品、海鮮、主題套餐，最高可享直接「免單」（上限15,000元）